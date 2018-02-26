沙烏地阿拉伯落實減產 國際油價在2週高點徘徊

沙烏地阿拉伯日前表示，石油輸出國組織 (OPEC) 及夥伴國，有意於 2019 年鬆綁減產協議，但在此之前，沙國將繼續落實減產，平衡出口量，預計 2018 年庫存，會繼續下降。

受上述消息影響，美東時間週一 (26 日) 凌晨 3 點 40 分，西德州中級原油 4 月期貨持平於 63.52 美元；布蘭特 4 月原油期貨下跌 7 美分 (0.10%)，至每桶 66.97 美元，兩者皆於 2 週高點徘徊。

沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid al-Falih 日前指出，該國 1 至 3 月石油產量，遠低於上限，每日出口量平均不到 700 萬桶。

Khalid al-Falih 也說，在減產協議結束後，希望全球產油國，能共同創造一個有助穩定市場的合作架構。

OPEC 與俄羅斯等產油國，於 2017 年 12 月決議，延長減產協議至 2018 年底。

美國能源情報署 (EIA) 數據顯示，截至 2 月 16 日當週，美國原油庫存減少 160 萬桶，至 4 億 2,048 萬桶。

能源服務公司貝克休斯 (Baker Hughes) 報告顯示，上週新增 1 座石油鑽井平台，使總量達到 799 座，創 2015 年 4 月以來新高。

其它能源交易表現方面，汽油期貨持平於每加侖 1.989 美元，天然氣期貨價格上漲 1.47%，至每百萬英國熱量單位 (mmbtu)2.696 美元。