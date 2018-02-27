想買三星Galaxy S9？你可能要再想一想

三星已經宣布了最新旗艦手機 Galaxy S9，但《CNCB》卻出現一篇滅火文，勸消費者入手前請三思。

以下摘自《CNBC》科技產品編輯 Todd Haselton 的文章：

除了 Google Pixel 和所謂的 Android One 設備以外，我對三星和其他 Android 手機主要的擔憂是更新太慢，三星甚至是 Android 版本更新最慢的廠商。

Google 首先宣布 Android O，接著去年五月改成 Android Oreo。三星去年推出的 Galaxy S8 卻到現在才開始要更新，幾乎晚了一年。更糟的是，三星只將軟體的更新版發布給非營運商的手機，推出前也必須審核該軟體。這些設備可能要到今年稍晚才會取得更新軟體，端看哪一個營運商審核通過以及這過程耗時多久。

三星還可以，雖然有時會晚一點，但大概每個月會提供 Google 的資安更新包，堵住安全漏洞，只是較大型的更新，例如新版本的 Android 更新速度就很慢。這意味你可能會錯過 Google 發布的新功能，包括那些可以幫助 Android 效能更優化的軟體。

如果是 iPhone 用戶就沒這個問題了，除非多年後消費者手上的該款 iPhone 不再支援新版本，不然買了 iPhone 後，隔年推出新版 iOS 就可以立刻更新。

但一位產業分析師認為，與其他 Android 設備相比，三星手機還是有可取之處，即便他們 Android 大型更新的速度很慢。

Moor Insights & Strategy 創辦人兼總裁 Patrick Moorhead 表示，「三星每個月都有資安包，而且他們的 Knox 比一票 Android 手機都還要安全多了，這就是美軍選用 Galaxy 的原因。三星也有特殊版本提供給企業，裡面增加很多商業功能和排版與配置工具。」

Galaxy S9 還是有很多優點，例如它擁有高通最新處理器、新相機強化功能之類的，想要入手的消費者就要考慮看看到底軟體更新速度對自己重要與否，如果希望可以立刻使用到最新版本的 Android，就要考慮購入 Google Pixel 2 或 Pixel 2 XL，或者乾脆投入 iPhone 陣營。

對於《CNBC》的批評，三星並無立即回應。