中國「皇帝」概念股駕到！榮登上榜的有這些

據中中國政府官方媒體於 2 月 25 日 (週日) 報導，中共中央委員會擬將從 1982 年《憲法》條款中廢除領導職務終身制，國家主席與副主席「連續任職不得超過兩屆」的條款。此後，中國「皇帝」概念股大漲。

《路透》報導，含有「皇」、「帝」、或類似言詞的企業股價都於 26 日 (週一) 上漲。如深圳雄帝科技 (300546-SZ) 昨日大漲約 10%. 安徽迎駕貢酒 (603198-SS) 也於週一上漲了約 4%。

深圳雄帝科技股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

同時，哈爾濱 VITI 威帝電子公司 (603025-SS) 股價也於昨日一時上漲 7% 之多。然而大盤滬深 300 指數 CSI300 昨日漲幅為 1% 左右。

煌上煌 (002695-SH) 企業雖然大漲對最後股價又回穩。上海投顧企業山東神光分析師 Yang Hongxun 提道，在沒有基本面的鞏固下，這類股票雖然漲得快，但跌的也快。同時，也相當看好習近平延長任期對整體經濟的穩固性。

這也不是「即時瘋」概念股第一次出沒，2016 年 11 月當現任美國總統川普有機會勝選時，「川 (普) 大智勝」(002253-SZ) 股價大漲。去年 10 月因中國政府官員王滬寧晉升中共第十九届中央政治局常务委員後，杭州滬寧電梯部件企業 (300669-ZH) 也大漲。