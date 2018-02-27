搶進智慧音箱+高股息殖利率 美律股價強彈一度逼近漲停

美律 (2439-TW) 昨日宣布兩項投資案，擬進入智慧音箱領域，同時美律也通過去年盈餘分配，每股擬配 16.442 元現金股利，以昨日股價計算現金殖利率為 9.1%，利多激勵今 (27) 日股價表現，盤中一度大漲逾 9%。

美律今 (27) 日將召開法人說明會，預期最新宣布跨足智慧音箱及助聽器 2 起投資案，將成法人關注重點。

美律昨晚宣布 2 投資案，擬透過 2 家孫公司投資歐仕達聽力科技 (廈門)，合計將取得 82.5% 股權，投資金額為人民幣 6160 萬元，鎖定中國及全球助聲產品市場，希望可在第 2 季完成投資。

另外，美律擬以不超過 4580 萬美元投資 Sonavox 集團下的蘇州美聲電子及 Sonavox Canada Inc. 暨其從屬公司 SEAS FABRIKKER，快速布局智能音箱，希望可在今年第 3 季完成投資。

歐仕達主要提供助聽器及輔助器、聽力檢測設備與聲音相關的康復器械產品與軟體服務，產品為中國本土品牌助聽器市占率第一名，也是中國助聽器內銷市占率前四大公司。

美律認為，Sonavox 集團具有高級喇叭單聲及高級音響的研發、設計及生產能力；結合美律大規模自動化電聲產品的生產技術及世界級電聲客戶基礎，有助在智能音箱的快速布局。

美律在農曆年前股價一度下滑至 155 元，隨後呈現反彈，今日以 188 元開高，早盤差一檔攻上漲停，盤中漲幅 7.77%，在智慧音箱題材，股價跌深加上高殖利率，推升股價強彈收復季線。