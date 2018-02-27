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[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                       107/02/26  107/02/23  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.30260   10.30210   0.00050    0.00485
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.70080    9.69530   0.00550    0.05673
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.87310    9.86680   0.00630    0.06385
中國信託台灣活力基金                                             14.00000   13.98000   0.02000    0.14306
中國信託台灣優勢基金                                             16.74000   16.55000   0.19000    1.14804
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.29000    9.20000   0.09000    0.97826
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  8.96000    8.86000   0.10000    1.12867
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.53000    8.44000   0.09000    1.06635
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.40000    9.30000   0.10000    1.07527
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.29000    9.18000   0.11000    1.19826
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.80000    9.69000   0.11000    1.13519
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.64360    9.64000   0.00360    0.03734
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.25310    9.24960   0.00350    0.03784
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.12860   10.12500   0.00360    0.03556
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.71730    9.71390   0.00340    0.03500
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.26580   10.16180   0.10400    1.02344
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.07640    8.98440   0.09200    1.02400
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.26500   11.16830   0.09670    0.86584
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.33030   10.24170   0.08860    0.86509
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.12000   10.04000   0.08000    0.79681
中國信託智能運動基金-美元                                        10.36000   10.28000   0.08000    0.77821
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96290   10.96250   0.00040    0.00365
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.63280    9.62210   0.01070    0.11120
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.51060    9.50000   0.01060    0.11158
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.81610    9.80500   0.01110    0.11321
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.68710    9.67620   0.01090    0.11265
中國信託精穩基金                                                 17.94670   17.75600   0.19070    1.07400
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.72000   10.67000   0.05000    0.46860
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.48000   10.42000   0.06000    0.57582
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.43000   11.37000   0.06000    0.52770
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.21000   11.15000   0.06000    0.53812
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元大2001基金                                                     63.83000   63.24000   0.59000    0.93295
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           38.36430   38.13290   0.23140    0.60683
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.21920   11.21810   0.00110    0.00981
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.68880   10.67170   0.01710    0.16024
元大上證50基金                                                   34.48000   34.15000   0.33000    0.96633
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.61000   12.58000   0.03000    0.23847
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.61000   11.57000   0.04000    0.34572
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.57000   13.42000   0.15000    1.11773
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.81800   13.65400   0.16400    1.20111
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.72600   17.51200   0.21400    1.22202
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.60000   11.60600  -0.00600   -0.05170
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.53100   11.52000   0.01100    0.09549
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.25000    3.25000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.04000   14.97000   0.07000    0.46760
元大中國高收益點心債券基金                                       11.27230   11.26060   0.01170    0.10390
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    45.40660   45.27940   0.12720    0.28092
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.35030   10.35260  -0.00230   -0.02222
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.66840    9.67050  -0.00210   -0.02172
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.84340    9.83080   0.01260    0.12817
元大巴西指數基金                                                  7.09500    7.02200   0.07300    1.03959
元大巴菲特基金                                                   29.60000   29.42000   0.18000    0.61183
元大日經225基金                                                  27.94000   27.57000   0.37000    1.34204
元大台商收成基金                                                 23.99000   23.88000   0.11000    0.46064
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.85000   12.89000  -0.04000   -0.31032
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.59000   36.40000   0.19000    0.52198
元大台灣中型100基金                                              31.76000   31.60000   0.16000    0.50633
元大台灣加權股價指數基金                                         24.98300   24.86800   0.11500    0.46244
元大台灣卓越50基金                                               82.44000   82.25000   0.19000    0.23100
元大台灣金融基金                                                 16.90000   16.89000   0.01000    0.05921
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.82000   30.67000   0.15000    0.48908
元大台灣高股息基金                                               26.01000   25.89000   0.12000    0.46350
元大台灣電子科技基金                                             36.22000   36.15000   0.07000    0.19364
元大全球ETF成長組合基金                                          10.31000   10.20000   0.11000    1.07843
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.64000   14.50000   0.14000    0.96552
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.18000   13.07000   0.11000    0.84162
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.30000    9.23000   0.07000    0.75840
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.53000   12.45000   0.08000    0.64257
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.78500   12.68800   0.09700    0.76450
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.16000    9.11000   0.05000    0.54885
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.02000    6.97000   0.05000    0.71736
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.20000    8.11000   0.09000    1.10974
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.49000    6.42000   0.07000    1.09034
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.33600   10.23600   0.10000    0.97694
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.69000   10.58000   0.11000    1.03970
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.75000    9.65000   0.10000    1.03627
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.35080   10.33080   0.02000    0.19360
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.63080    9.61230   0.01850    0.19246
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.23780    9.22200   0.01580    0.17133
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.64990    8.63510   0.01480    0.17139
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.46000   14.35000   0.11000    0.76655
元大全球農業商機基金                                             16.63000   16.42000   0.21000    1.27893
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
元大印尼指數基金                                                  9.97800    9.92400   0.05400    0.54414
元大印度指數基金                                                  9.73500    9.64200   0.09300    0.96453
元大印度基金                                                     12.72000   12.53000   0.19000    1.51636
元大多多基金                                                     18.90000   18.70000   0.20000    1.06952
元大多福基金                                                     54.85000   54.41000   0.44000    0.80867
元大亞太成長基金                                                 10.32000   10.22000   0.10000    0.97847
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.61930    8.61260   0.00670    0.07779
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.21780    7.21230   0.00550    0.07626
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.22100   10.13700   0.08400    0.82865
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.02000    9.93000   0.09000    0.90634
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.92000    9.84000   0.08000    0.81301
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.02000    9.93000   0.09000    0.90634
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.00800    9.91800   0.09000    0.90744
元大卓越基金                                                     50.67000   50.46000   0.21000    0.41617
元大店頭基金                                                      8.84000    8.77000   0.07000    0.79818
元大泛歐成長基金                                                  9.50000    9.54000  -0.04000   -0.41929
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.17380   10.17250   0.00130    0.01278
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.02370    9.04450  -0.02080   -0.22997
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.10130   30.05950   0.04180    0.13906
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 35.76630   35.43010   0.33620    0.94891
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.61020   19.77590  -0.16570   -0.83789
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.37480   18.05520   0.31960    1.77013
元大美國政府7至10年期債券基金                                    36.78250   36.61690   0.16560    0.45225
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.57050   20.62470  -0.05420   -0.26279
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.98520   17.89080   0.09440    0.52765
元大高科技基金                                                   17.11000   17.02000   0.09000    0.52879
元大得利貨幣市場基金                                             16.21910   16.21850   0.00060    0.00370
元大得寶貨幣市場基金                                             11.95770   11.95730   0.00040    0.00335
元大富櫃50基金                                                   14.48000   14.37000   0.11000    0.76548
元大華夏中小基金                                                  8.90000    8.86000   0.04000    0.45147
元大新中國基金-人民幣                                            12.29000   12.19000   0.10000    0.82034
元大新中國基金-美元                                              12.53000   12.41200   0.11800    0.95069
元大新中國基金-新台幣                                            11.86000   11.74000   0.12000    1.02215
元大新主流基金                                                   24.30000   24.10000   0.20000    0.82988
元大新東協平衡基金-美元                                          10.55700   10.51700   0.04000    0.38034
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.78000    9.74000   0.04000    0.41068
元大新興市場ESG策略基金                                          13.66000   13.51000   0.15000    1.11029
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.93860   10.91140   0.02720    0.24928
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    11.02330   10.98120   0.04210    0.38338
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.95840   10.91480   0.04360    0.39946
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.82100    9.78190   0.03910    0.39972
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.96660    9.95540   0.01120    0.11250
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.73980    9.72880   0.01100    0.11307
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.62150    9.60890   0.01260    0.13113
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.40590    9.39360   0.01230    0.13094
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.75450    9.74510   0.00940    0.09646
元大新興亞洲基金                                                 12.29000   12.16000   0.13000    1.06908
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.81410    9.80930   0.00480    0.04893
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.80430    9.79950   0.00480    0.04898
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.58390    9.57760   0.00630    0.06578
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.57420    9.56790   0.00630    0.06585
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.07150   15.07100   0.00050    0.00332
元大經貿基金                                                     35.55000   35.23000   0.32000    0.90832
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
元大實質多重資產基金-美元                                         9.87200    9.82000   0.05200    0.52953
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
元大滬深300單日反向1倍基金                                       13.24000   13.41000  -0.17000   -1.26771
元大滬深300單日正向2倍基金                                       20.18000   19.76000   0.42000    2.12551
元大精準中小基金                                                 21.66000   21.57000   0.09000    0.41725
元大摩臺基金                                                     38.34000   38.24000   0.10000    0.26151
元大標普500基金                                                  24.15000   23.75000   0.40000    1.68421
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.48000   13.66000  -0.18000   -1.31772
元大標普500單日正向2倍基金                                       32.57000   31.68000   0.89000    2.80934
元大標智滬深300基金                                              19.76000   19.47000   0.29000    1.48947
元大歐洲50基金                                                   24.41000   24.34000   0.07000    0.28759
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.74510    9.69540   0.04970    0.51261
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.12130   10.12050   0.00080    0.00790
元大績效基金                                                     50.85000   50.43000   0.42000    0.83284
元大韓國KOSPI200基金                                             23.64000   23.49000   0.15000    0.63857
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.45000   15.41000   0.04000    0.25957
日盛上選基金                                                     31.22000   31.16000   0.06000    0.19255
日盛小而美基金                                                   19.05000   18.80000   0.25000    1.32979
日盛中國內需動力基金                                             11.69000   11.58000   0.11000    0.94991
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.70000   11.69680   0.00320    0.02736
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.07560   10.07280   0.00280    0.02780
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.06440   12.05920   0.00520    0.04312
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.38280   10.37840   0.00440    0.04240
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.81930   10.81460   0.00470    0.04346
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.29540    9.29140   0.00400    0.04305
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.96000   12.90000   0.06000    0.46512
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        13.39000   13.30000   0.09000    0.67669
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      13.15000   13.06000   0.09000    0.68913
日盛日盛基金                                                     13.86000   13.78000   0.08000    0.58055
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
日盛全球抗暖化基金                                               10.28000   10.17000   0.11000    1.08161
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.05820   10.05090   0.00730    0.07263
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.69830    9.69120   0.00710    0.07326
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.79460    9.78760   0.00700    0.07152
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.44680    9.44000   0.00680    0.07203
日盛全球新興債券基金A                                            10.93030   10.91820   0.01210    0.11082
日盛全球新興債券基金B                                             8.69670    8.68710   0.00960    0.11051
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.44750    2.44670   0.00080    0.03270
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.75280    1.75220   0.00060    0.03424
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38460    0.38450   0.00010    0.02601
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27660    0.27650   0.00010    0.03617
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.65760   12.65200   0.00560    0.04426
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.94440    8.94040   0.00400    0.04474
日盛亞洲機會基金                                                  7.90000    7.82000   0.08000    1.02302
日盛首選基金                                                     16.47000   16.37000   0.10000    0.61087
日盛高科技基金                                                   16.63000   16.60000   0.03000    0.18072
日盛貨幣市場基金                                                 14.73770   14.73720   0.00050    0.00339
日盛新台商基金                                                   36.26000   36.11000   0.15000    0.41540
日盛精選五虎基金                                                 37.22000   37.02000   0.20000    0.54025
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.45610   13.45560   0.00050    0.00372
台新2000高科技基金                                               35.57000   35.36000   0.21000    0.59389
台新MSCI中國基金                                                 22.98000   22.60000   0.38000    1.68142
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.28000   18.37000  -0.09000   -0.48993
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      20.85000   20.75000   0.10000    0.48193
台新大眾貨幣市場基金                                             14.13210   14.13160   0.00050    0.00354
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.80210    9.80730  -0.00520   -0.05302
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.82910   10.82040   0.00870    0.08040
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.86580    9.85620   0.00960    0.09740
台新中國通基金                                                   47.59000   47.10000   0.49000    1.04034
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.47300   16.45300   0.02000    0.12156
台新中國精選中小基金                                             12.06000   11.98000   0.08000    0.66778
台新主流基金                                                     24.15000   24.02000   0.13000    0.54122
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.02000   17.77000   0.25000    1.40687
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.61820    0.60980   0.00840    1.37750
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.79000   13.60000   0.19000    1.39706
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47290    0.46650   0.00640    1.37192
台新台灣中小基金                                                 38.21000   37.99000   0.22000    0.57910
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.26800    9.17610   0.09190    1.00151
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.33110    9.22010   0.11100    1.20389
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.34000    8.24000   0.10000    1.21359
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.24760   10.12570   0.12190    1.20387
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.15000    9.04000   0.11000    1.21681
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.93720   10.88810   0.04910    0.45095
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.57260   11.52070   0.05190    0.45049
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.51000   10.46000   0.05000    0.47801
台新印度基金                                                     15.67000   15.48000   0.19000    1.22739
台新亞美短期債券基金                                             10.88290   10.87380   0.00910    0.08369
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.93340    8.93130   0.00210    0.02351
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.31160    0.31160   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.04590   12.04310   0.00280    0.02325
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41380    0.41380   0.00000    0.00000
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.06940   11.06910   0.00030    0.00271
台新高股息平衡基金                                               30.20330   30.12610   0.07720    0.25626
台新智慧生活基金-美元                                            10.29120   10.24720   0.04400    0.42939
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.50130    9.50010   0.00120    0.01263
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.22840    9.22570   0.00270    0.02927
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.91540    9.91420   0.00120    0.01210
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.63530    9.63250   0.00280    0.02907
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.47400   10.46940   0.00460    0.04394
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35620    0.35610   0.00010    0.02808
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.02880    8.02530   0.00350    0.04361
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28290    0.28280   0.00010    0.03536
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.67000    6.60000   0.07000    1.06061
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.45900   10.31400   0.14500    1.40586
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           17.94000   17.89000   0.05000    0.27949
未來資產全球大消費基金                                           14.86000   14.63000   0.23000    1.57211
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.72000    9.66000   0.06000    0.62112
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.49000    8.43000   0.06000    0.71174
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.99830   11.99420   0.00410    0.03418
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.91140    9.90800   0.00340    0.03432
未來資產亞洲新富基金                                             21.97000   21.75000   0.22000    1.01149
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54270   12.54240   0.00030    0.00239
未來資產阿波羅基金                                               11.11000   11.08000   0.03000    0.27076
未來資產新興市場債券基金A                                         8.99100    8.97990   0.01110    0.12361
未來資產新興市場債券基金B                                         7.04540    7.03670   0.00870    0.12364
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.62000   11.61000   0.01000    0.08613
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.92510   10.92410   0.00100    0.00915
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.04030   10.01030   0.03000    0.29969
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.48650    9.49130  -0.00480   -0.05057
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.56090   10.56620  -0.00530   -0.05016
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.55780    8.53810   0.01970    0.23073
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.58650    9.56440   0.02210    0.23107
永豐中小基金                                                     48.18000   47.49000   0.69000    1.45294
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.90430    1.90630  -0.00200   -0.10492
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.44610    2.44870  -0.00260   -0.10618
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.94240    8.92580   0.01660    0.18598
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.13900   11.11830   0.02070    0.18618
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.73000    4.71000   0.02000    0.42463
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.86000   21.73000   0.13000    0.59825
永豐主流品牌基金                                                 16.11000   15.96000   0.15000    0.93985
永豐永豐基金                                                     33.54000   33.32000   0.22000    0.66026
永豐亞洲民生消費基金                                             12.98000   12.95000   0.03000    0.23166
永豐南非幣2021保本基金                                           12.76400   12.76640  -0.00240   -0.01880
永豐高科技基金                                                   21.56000   21.38000   0.18000    0.84191
永豐貨幣市場基金                                                 13.85450   13.85400   0.00050    0.00361
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.12570    2.13060  -0.00490   -0.22998
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.47660    2.47570   0.00090    0.03635
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.06070    8.05650   0.00420    0.05213
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.54270   10.53730   0.00540    0.05125
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.61530    7.60760   0.00770    0.10121
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.44230   11.43080   0.01150    0.10061
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  9.38000    9.34000   0.04000    0.42827
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               20.79000   20.70000   0.09000    0.43478
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.01000   53.82000   0.19000    0.35303
永豐領航科技基金                                                 36.83000   36.65000   0.18000    0.49113
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.71000   12.63000   0.08000    0.63341
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                12.25000   12.18000   0.07000    0.57471
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
永豐趨勢平衡基金                                                 45.04000   44.80000   0.24000    0.53571
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.37230   11.36890   0.00340    0.02991
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.72030    9.71490   0.00540    0.05558
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.72030    9.71490   0.00540    0.05558
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.69250    9.69040   0.00210    0.02167
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.69250    9.69040   0.00210    0.02167
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.73390    9.73030   0.00360    0.03700
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.86060    9.85680   0.00380    0.03855
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.67890    9.67650   0.00240    0.02480
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.76680    9.76450   0.00230    0.02355
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   12.28000   12.23000   0.05000    0.40883
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.39000   11.33000   0.06000    0.52957
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.45000   12.38000   0.07000    0.56543
兆豐國際中小基金                                                 14.53000   14.45000   0.08000    0.55363
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      16.03000   16.04000  -0.01000   -0.06234
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        22.12000   22.10000   0.02000    0.09050
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        22.59000   22.57000   0.02000    0.08861
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.38000   12.25000   0.13000    1.06122
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       13.18000   13.04000   0.14000    1.07362
兆豐國際生命科學基金                                             15.43000   15.20000   0.23000    1.51316
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.34380   10.27380   0.07000    0.68134
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.86690   10.79440   0.07250    0.67164
兆豐國際全球高股息基金                                           11.78000   11.65000   0.13000    1.11588
兆豐國際全球基金                                                 31.79000   31.60000   0.19000    0.60127
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.17560   10.17430   0.00130    0.01278
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.40640    9.42740  -0.02100   -0.22275
兆豐國際國民基金                                                 22.81000   22.72000   0.09000    0.39613
兆豐國際第一基金                                                 12.95000   12.89000   0.06000    0.46548
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.06040   10.05260   0.00780    0.07759
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.13610    8.12970   0.00640    0.07872
兆豐國際萬全基金                                                 20.06000   19.98000   0.08000    0.40040
兆豐國際電子基金                                                 25.38000   25.17000   0.21000    0.83433
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.13000    8.09000   0.04000    0.49444
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.95000   21.89000   0.06000    0.27410
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.25000   17.31000  -0.06000   -0.34662
兆豐國際豐台灣基金                                               32.24000   32.05000   0.19000    0.59282
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.47500   12.47450   0.00050    0.00401
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.52000   11.49000   0.03000    0.26110
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.17530   11.17420   0.00110    0.00984
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.95820   11.95290   0.00530    0.04434
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.78800   10.78650   0.00150    0.01391
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.61180   11.60870   0.00310    0.02670
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.40040    8.39960   0.00080    0.00952
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.79440    9.79050   0.00390    0.03983
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.27530    9.27390   0.00140    0.01510
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.36080    9.35820   0.00260    0.02778
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.62400    9.62260   0.00140    0.01455
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.23000   10.15000   0.08000    0.78818
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.55000   11.46000   0.09000    0.78534
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.58000    9.50000   0.08000    0.84211
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.98000   10.90000   0.08000    0.73394
合庫全球新興市場基金                                              9.90000    9.80000   0.10000    1.02041
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.65000   10.60000   0.05000    0.47170
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.95000   10.90000   0.05000    0.45872
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.25000   10.21000   0.04000    0.39177
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.56000   10.52000   0.04000    0.38023
合庫貨幣市場基金                                                 10.10840   10.10800   0.00040    0.00396
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.94410    9.93890   0.00520    0.05232
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.19310   10.18900   0.00410    0.04024
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.39900   10.39440   0.00460    0.04425
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.96870   11.96270   0.00600    0.05016
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.88830   13.88320   0.00510    0.03674
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.56680    9.56170   0.00510    0.05334
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.17390   10.16980   0.00410    0.04032
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.37370    8.37000   0.00370    0.04421
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.51460    9.51000   0.00460    0.04837
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.78500   10.78130   0.00370    0.03432
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.78000   10.69000   0.09000    0.84191
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.47000   10.38000   0.09000    0.86705
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.60000   10.52000   0.08000    0.76046
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.30000   10.21000   0.09000    0.88149
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.83320   10.83260   0.00060    0.00554
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.59880   10.58340   0.01540    0.14551
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.92580    9.90960   0.01620    0.16348
安聯中國東協基金                                                 16.88000   16.66000   0.22000    1.32053
安聯中國策略基金                                                 15.92000   15.84000   0.08000    0.50505
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.79000   14.66000   0.13000    0.88677
安聯中華新思路基金-美元                                          14.94000   14.79000   0.15000    1.01420
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.32000   13.18000   0.14000    1.06222
安聯台灣大壩基金                                                 24.61000   24.50000   0.11000    0.44898
安聯台灣科技基金                                                 42.49000   42.36000   0.13000    0.30689
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.46470   12.46430   0.00040    0.00321
安聯台灣智慧基金                                                 28.03000   27.87000   0.16000    0.57409
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.11260   10.11390  -0.00130   -0.01285
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.11400   15.11560  -0.00160   -0.01059
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.82580    9.82690  -0.00110   -0.01119
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.73000   11.62000   0.11000    0.94664
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.43000   11.31000   0.12000    1.06101
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.06230   12.06440  -0.00210   -0.01741
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.12940   10.13200  -0.00260   -0.02566
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.30540   12.30850  -0.00310   -0.02519
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.75950    9.76150  -0.00200   -0.02049
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.59190    9.59440  -0.00250   -0.02606
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.31410    9.31640  -0.00230   -0.02469
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        12.06000   11.98000   0.08000    0.66778
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.38000   11.30000   0.08000    0.70796
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.90000   10.84000   0.06000    0.55351
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      11.02000   10.94000   0.08000    0.73126
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.83000    9.76000   0.07000    0.71721
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.94000   11.86000   0.08000    0.67454
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.84000   10.77000   0.07000    0.64995
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.97000   10.90000   0.07000    0.64220
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.98000    9.92000   0.06000    0.60484
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.85260   11.86340  -0.01080   -0.09104
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.92920   10.93790  -0.00870   -0.07954
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.60830   10.61640  -0.00810   -0.07630
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.19230    9.19920  -0.00690   -0.07501
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.98210    8.98920  -0.00710   -0.07898
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.69480    8.70150  -0.00670   -0.07700
安聯全球人口趨勢基金                                             11.38000   11.25000   0.13000    1.15556
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.88000    9.70000   0.18000    1.85567
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      35.31000   34.66000   0.65000    1.87536
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.20000    8.08000   0.12000    1.48515
安聯全球計量平衡基金                                             12.82000   12.73000   0.09000    0.70699
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.11060   12.10750   0.00310    0.02560
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.61530   10.61260   0.00270    0.02544
安聯全球新興市場基金                                             19.44000   19.17000   0.27000    1.40845
安聯全球農金趨勢基金                                              9.95000    9.71000   0.24000    2.47168
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.65000    9.60000   0.05000    0.52083
安聯亞洲動態策略基金                                             25.60000   25.37000   0.23000    0.90658
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.99810    9.99540   0.00270    0.02701
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.84740    9.84470   0.00270    0.02743
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.54580   84.52510   0.02070    0.02449
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.91150   12.89580   0.01570    0.12175
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             67.77120   67.74440   0.02680    0.03956
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.26850   10.25600   0.01250    0.12188
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51140    2.50940   0.00200    0.07970
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.60360   10.58250   0.02110    0.19939
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.10870    2.10950  -0.00080   -0.03792
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.92220    8.90450   0.01770    0.19878
宏利台灣動力基金                                                 29.62000   29.44000   0.18000    0.61141
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.61190   10.56200   0.04990    0.47245
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.88710    9.83890   0.04820    0.48989
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.56110    8.52090   0.04020    0.47178
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.22240    8.18270   0.03970    0.48517
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.44000   10.33000   0.11000    1.06486
宏利全球債券組合基金                                             13.11130   13.11660  -0.00530   -0.04041
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.79860    2.79570   0.00290    0.10373
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.86270   11.84920   0.01350    0.11393
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.93280    8.92350   0.00930    0.10422
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.31660    2.31930  -0.00270   -0.11641
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.72150   10.70740   0.01410    0.13168
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.50150    4.46900   0.03250    0.72723
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.72930    0.72250   0.00680    0.94118
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.69000   20.50000   0.19000    0.92683
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.60930   11.60770   0.00160    0.01378
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.39910   10.39740   0.00170    0.01635
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.02240   10.02050   0.00190    0.01896
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.22380    9.22030   0.00350    0.03796
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.75040    8.74900   0.00140    0.01600
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.53350    8.53160   0.00190    0.02227
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.77960    8.77940   0.00020    0.00228
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.83800    2.83540   0.00260    0.09170
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41560    0.41520   0.00040    0.09634
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.49920   12.48600   0.01320    0.10572
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.94540    0.94470   0.00070    0.07410
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.82100    7.81300   0.00800    0.10239
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.19190    2.19000   0.00190    0.08676
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31510    0.31470   0.00040    0.12711
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.64250    9.63340   0.00910    0.09446
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35560    0.35520   0.00040    0.11261
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62100   13.62070   0.00030    0.00220
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.93000    2.89000   0.04000    1.38408
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.90000   12.71000   0.19000    1.49489
宏利臺灣股息收益基金                                             27.81000   27.54000   0.27000    0.98039
宏利澳幣保本基金                                                 11.83730   11.82380   0.01350    0.11418
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                       10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                 9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.97000   10.93000   0.04000    0.36597
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.64000   11.54000   0.10000    0.86655
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        12.16000   12.02000   0.14000    1.16473
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.49000   10.37000   0.12000    1.15718
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      11.88000   11.74000   0.14000    1.19250
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.21580   10.22470  -0.00890   -0.08704
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.29050   10.28630   0.00420    0.04083
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.19140    9.18610   0.00530    0.05770
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.58630   10.58020   0.00610    0.05765
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.90000    8.87000   0.03000    0.33822
貝萊德新台幣基金                                                 12.91890   12.91870   0.00020    0.00155
貝萊德寶利基金                                                   24.50000   24.41000   0.09000    0.36870
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.07750   11.07600   0.00150    0.01354
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.99850    9.99240   0.00610    0.06105
保德信大中華基金                                                 32.00000   31.69000   0.31000    0.97823
保德信中小型股基金                                               43.25000   42.74000   0.51000    1.19326
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
保德信中國中小基金-美元                                          11.16000   11.14000   0.02000    0.17953
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                              10.08840   10.05540   0.03300    0.32818
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                10.06030   10.02730   0.03300    0.32910
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                              10.20000   10.16670   0.03330    0.32754
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.84580   10.81040   0.03540    0.32746
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.82000   10.77000   0.05000    0.46425
保德信中國品牌基金-美元                                          10.63000   10.59000   0.04000    0.37771
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.61000   11.57000   0.04000    0.34572
保德信台商全方位基金                                             33.49000   33.23000   0.26000    0.78243
保德信全球中小基金                                               29.60000   29.39000   0.21000    0.71453
保德信全球消費商機基金                                           17.75000   17.58000   0.17000    0.96701
保德信全球基礎建設基金                                           11.70000   11.57000   0.13000    1.12360
保德信全球資源基金                                                7.63000    7.55000   0.08000    1.05960
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.63000    9.57000   0.06000    0.62696
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.34000   30.12000   0.22000    0.73041
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.12830   10.08940   0.03890    0.38555
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.74700   10.70570   0.04130    0.38578
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.13010    9.09340   0.03670    0.40359
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.68070    9.64180   0.03890    0.40345
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.52410    8.52530  -0.00120   -0.01408
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.91420   10.91570  -0.00150   -0.01374
保德信亞太基金                                                   22.77000   22.50000   0.27000    1.20000
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.73240    8.72690   0.00550    0.06302
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.28930   11.28220   0.00710    0.06293
保德信店頭市場基金                                               33.86000   33.40000   0.46000    1.37725
保德信拉丁美洲基金                                                7.90000    7.84000   0.06000    0.76531
保德信金平衡基金                                                 29.28000   29.19000   0.09000    0.30832
保德信金滿意基金                                                 40.20000   40.04000   0.16000    0.39960
保德信科技島基金                                                 24.32000   24.21000   0.11000    0.45436
保德信高成長基金                                                 85.52000   84.75000   0.77000    0.90855
保德信第一基金                                                   25.05000   24.82000   0.23000    0.92667
保德信貨幣市場基金                                               15.73380   15.73320   0.00060    0.00381
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.82340   10.73910   0.08430    0.78498
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.47910   10.39600   0.08310    0.79935
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   11.08690   11.00890   0.07800    0.70852
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.04690    9.97460   0.07230    0.72484
保德信新世紀基金                                                 10.03000    9.96000   0.07000    0.70281
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.42920    8.42850   0.00070    0.00831
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             11.00280   11.00190   0.00090    0.00818
保德信新興趨勢組合基金                                           12.18000   11.98000   0.20000    1.66945
保德信瑞騰基金                                                   15.51800   15.51740   0.00060    0.00387
保德信歐洲組合基金                                               10.47000   10.41000   0.06000    0.57637
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.96500    9.96040   0.00460    0.04618
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.04190   10.03710   0.00480    0.04782
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.90540    9.90500   0.00040    0.00404
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.91600    9.91690  -0.00090   -0.00908
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.88430    9.87110   0.01320    0.13372
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.89120    9.88290   0.00830    0.08398
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           2.00140    2.00010   0.00130    0.06500
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.65180    2.65010   0.00170    0.06415
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31590    0.31540   0.00050    0.15853
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45420    0.45340   0.00080    0.17644
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.89330    8.87770   0.01560    0.17572
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.89860   11.87830   0.02030    0.17090
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.76090    9.75400   0.00690    0.07074
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.66420   11.65650   0.00770    0.06606
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.28710    9.27060   0.01650    0.17798
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.12830   11.10850   0.01980    0.17824
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.34440   10.34010   0.00430    0.04159
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.18080   10.18140  -0.00060   -0.00589
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.26740   10.26360   0.00380    0.03702
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.67720   10.67320   0.00400    0.03748
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.16720   10.16650   0.00070    0.00689
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                  10.00160    9.99710   0.00450    0.04501
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.15550   10.15100   0.00450    0.04433
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.95340    9.94960   0.00380    0.03819
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.01490   10.01460   0.00030    0.00300
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.96310   10.96730  -0.00420   -0.03830
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.66230    6.64820   0.01410    0.21209
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                11.04160   11.01840   0.02320    0.21056
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63220   11.63200   0.00020    0.00172
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.22000   19.06000   0.16000    0.83945
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4350.750004312.22000  38.53000    0.89351
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.87310   10.83560   0.03750    0.34608
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.26350   12.22880   0.03470    0.28376
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.52910   11.49070   0.03840    0.33418
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.83200    9.79820   0.03380    0.34496
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.63510   10.60500   0.03010    0.28383
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.42230   10.38760   0.03470    0.33405
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.25810   11.21930   0.03880    0.34583
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   12.22100   12.18640   0.03460    0.28392
柏瑞五國金勢力建設基金                                            7.34000    7.27000   0.07000    0.96286
柏瑞巨人基金                                                     12.85000   12.80000   0.05000    0.39063
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63230   13.63200   0.00030    0.00220
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.15000   16.04000   0.11000    0.68579
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.36490   13.36740  -0.00250   -0.01870
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.89610   11.89820  -0.00210   -0.01765
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.58960   12.59260  -0.00300   -0.02382
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.27730    9.27900  -0.00170   -0.01832
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.94490    6.94620  -0.00130   -0.01872
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.15780    9.15940  -0.00160   -0.01747
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.78960    8.79300  -0.00340   -0.03867
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.21650   11.21920  -0.00270   -0.02407
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.67760    8.68020  -0.00260   -0.02995
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.07250   12.07460  -0.00210   -0.01739
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.57830   11.58040  -0.00210   -0.01813
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.59820   11.60260  -0.00440   -0.03792
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.46040   11.46310  -0.00270   -0.02355
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.20410    9.20580  -0.00170   -0.01847
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.23120   10.23300  -0.00180   -0.01759
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                         10.04650   10.05040  -0.00390   -0.03880
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.97670    9.97910  -0.00240   -0.02405
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.81480    9.81780  -0.00300   -0.03056
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.03650   10.02080   0.01570    0.15667
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.99880    9.98610   0.01270    0.12718
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.97000    9.95510   0.01490    0.14967
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.02760   10.01470   0.01290    0.12881
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.03650   10.02080   0.01570    0.15667
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.99880    9.98610   0.01270    0.12718
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.97000    9.95510   0.01490    0.14967
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                             10.02760   10.01470   0.01290    0.12881
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.01790   10.00220   0.01570    0.15697
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.99880    9.98610   0.01270    0.12718
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.97000    9.95510   0.01490    0.14967
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.02760   10.01470   0.01290    0.12881
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.03650   10.02080   0.01570    0.15667
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.99880    9.98610   0.01270    0.12718
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.97000    9.95510   0.01490    0.14967
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                             10.02760   10.01470   0.01290    0.12881
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.81010   10.81020  -0.00010   -0.00093
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.07080   12.07400  -0.00320   -0.02650
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.55030   11.55090  -0.00060   -0.00519
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.47790    9.47800  -0.00010   -0.00106
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.33160   10.33440  -0.00280   -0.02709
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.16780   10.16830  -0.00050   -0.00492
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.51910   10.51930  -0.00020   -0.00190
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.23900   11.24200  -0.00300   -0.02669
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.15870   11.15930  -0.00060   -0.00538
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.47800    9.47820  -0.00020   -0.00211
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.33180   10.33460  -0.00280   -0.02709
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.16810   10.16870  -0.00060   -0.00590
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.68000   13.53000   0.15000    1.10865
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 15.04000   14.87000   0.17000    1.14324
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                   10.06000    9.94000   0.12000    1.20724
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.14000    9.04000   0.10000    1.10619
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.63000   10.51000   0.12000    1.14177
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         12.07000   11.93000   0.14000    1.17351
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.73000   12.58000   0.15000    1.19237
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   13.13000   12.98000   0.15000    1.15562
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               14.09000   13.92000   0.17000    1.22126
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.71000   13.54000   0.17000    1.25554
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.64000   10.57000   0.07000    0.66225
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.40850   11.38610   0.02240    0.19673
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.60690    7.59200   0.01490    0.19626
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.50000    9.47000   0.03000    0.31679
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                               10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.58000    9.55000   0.03000    0.31414
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.59410   11.58900   0.00510    0.04401
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.25920   11.25340   0.00580    0.05154
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.46190   10.45710   0.00480    0.04590
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.72320    8.71930   0.00390    0.04473
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.89600    9.89090   0.00510    0.05156
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.91660    9.91210   0.00450    0.04540
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.83040   10.82480   0.00560    0.05173
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.18110   10.17660   0.00450    0.04422
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.44510   10.44030   0.00480    0.04598
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.25250   10.24730   0.00520    0.05075
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.42550    9.42130   0.00420    0.04458
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.36770    9.36180   0.00590    0.06302
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.93550    9.93090   0.00460    0.04632
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.48970   12.46810   0.02160    0.17324
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.03940   12.02060   0.01880    0.15640
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.51810   11.49870   0.01940    0.16871
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.66490    7.65160   0.01330    0.17382
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.75180    9.73660   0.01520    0.15611
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.43390   10.41630   0.01760    0.16897
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.73630   10.71770   0.01860    0.17354
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.53640   11.51700   0.01940    0.16845
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.55030   10.53380   0.01650    0.15664
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.77580    9.75890   0.01690    0.17318
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.65580   10.63780   0.01800    0.16921
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.25930   11.25030   0.00900    0.08000
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.86270   11.85220   0.01050    0.08859
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.98570   10.97730   0.00840    0.07652
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.42860    9.42110   0.00750    0.07961
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.07480   10.06580   0.00900    0.08941
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.07060   10.06290   0.00770    0.07652
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.18150   11.17160   0.00990    0.08862
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.04580   10.03770   0.00810    0.08070
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.46410   10.45600   0.00810    0.07747
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.72080    9.71300   0.00780    0.08030
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.58340    9.57580   0.00760    0.07937
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.29700   10.28780   0.00920    0.08943
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.82770    9.82020   0.00750    0.07637
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.19000   18.12000   0.07000    0.38631
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.98000   16.86000   0.12000    0.71174
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.11950   13.11820   0.00130    0.00991
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       11.06510   10.99560   0.06950    0.63207
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.68240   11.61760   0.06480    0.55777
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.12660   12.06880   0.05780    0.47892
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.50090   11.42780   0.07310    0.63967
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.29780   10.23310   0.06470    0.63226
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.64410   10.58510   0.05900    0.55739
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.52950   10.47930   0.05020    0.47904
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.71800   10.64990   0.06810    0.63944
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.44030   10.38240   0.05790    0.55767
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.65760   10.58990   0.06770    0.63929
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      12.31000   12.45000  -0.14000   -1.12450
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      39.51000   38.68000   0.83000    2.14581
國泰大中華基金                                                   21.22000   21.08000   0.14000    0.66414
國泰小龍基金                                                     16.18000   16.11000   0.07000    0.43451
國泰中小成長基金                                                 45.02000   44.82000   0.20000    0.44623
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.40210    4.39180   0.01030    0.23453
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.40000   20.32000   0.08000    0.39370
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.79810    0.79510   0.00300    0.37731
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.76030    0.75750   0.00280    0.36964
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.11150    2.11350  -0.00200   -0.09463
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.74240    9.73760   0.00480    0.04929
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.52430    8.52000   0.00430    0.05047
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32920    0.32900   0.00020    0.06079
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.31660   11.31560   0.00100    0.00884
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.78480    1.78230   0.00250    0.14027
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.04260   10.01300   0.02960    0.29562
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34730    0.34630   0.00100    0.28877
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.88890    4.87560   0.01330    0.27279
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.64000   22.54000   0.10000    0.44366
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.76620    0.76310   0.00310    0.40624
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.62610    3.60840   0.01770    0.49052
國泰中港台基金台幣級別                                           16.80000   16.69000   0.11000    0.65908
國泰中港台基金美元級別                                            0.57540    0.57180   0.00360    0.62959
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.96000   26.60000   0.36000    1.35338
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.13000   13.29000  -0.16000   -1.20391
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     35.20000   34.40000   0.80000    2.32558
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39050   12.39020   0.00030    0.00242
國泰平衡基金                                                     27.52000   27.31000   0.21000    0.76895
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.29880    2.28260   0.01620    0.70972
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.67000   10.58000   0.09000    0.85066
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.36370    0.36070   0.00300    0.83172
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46600    0.46190   0.00410    0.88764
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.83000   12.74000   0.09000    0.70644
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46550    0.46240   0.00310    0.67042
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.72000    5.70000   0.02000    0.35088
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19230    0.19150   0.00080    0.41775
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      9.01000    8.93000   0.08000    0.89586
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.30780    0.30500   0.00280    0.91803
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.42300    0.42020   0.00280    0.66635
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.38710    0.38460   0.00250    0.65003
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.44570    0.44270   0.00300    0.67766
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.28000   11.20000   0.08000    0.71429
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)           10.17000   10.10000   0.07000    0.69307
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48760    0.48420   0.00340    0.70219
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.43000   19.13000   0.30000    1.56822
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.04000   20.97000   0.07000    0.33381
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.49090    2.47640   0.01450    0.58553
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.75430   11.66890   0.08540    0.73186
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.83900   10.76020   0.07880    0.73233
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.39510    0.39230   0.00280    0.71374
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.36440    0.36180   0.00260    0.71863
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50290    0.49920   0.00370    0.74119
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.63000   12.54000   0.09000    0.71770
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.44530    0.44220   0.00310    0.70104
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.44000   18.28000   0.16000    0.87527
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.62910    0.62380   0.00530    0.84963
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           15.24000   15.13000   0.11000    0.72703
國泰科技生化基金                                                 37.22000   36.77000   0.45000    1.22382
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.86000   25.48000   0.38000    1.49137
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.60000   13.76000  -0.16000   -1.16279
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  36.95560   36.60470   0.35090    0.95862
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.98660   20.15400  -0.16740   -0.83060
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.67840   18.35290   0.32550    1.77356
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.07570   38.92750   0.14820    0.38071
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.33460   39.20770   0.12690    0.32366
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       40.11650   40.06130   0.05520    0.13779
國泰紐幣2021保本基金                                             11.90940   11.91380  -0.00440   -0.03693
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.19430   12.19860  -0.00430   -0.03525
國泰紐幣保本基金                                                 12.22700   12.22890  -0.00190   -0.01554
國泰高科技基金                                                   12.76000   12.63000   0.13000    1.02930
國泰國泰基金                                                     23.27000   23.05000   0.22000    0.95445
國泰富時中國A50基金                                              22.43000   22.25000   0.18000    0.80899
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34160    0.34030   0.00130    0.38202
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44410    0.44230   0.00180    0.40696
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.93000   10.79000   0.14000    1.29750
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37130    0.36680   0.00450    1.22683
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48280    0.47680   0.00600    1.25839
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.55000   10.45000   0.10000    0.95694
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.30000   10.21000   0.09000    0.88149
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35850    0.35530   0.00320    0.90065
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46620    0.46180   0.00440    0.95279
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.85540   10.84740   0.00800    0.07375
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          8.03610    8.03020   0.00590    0.07347
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36580    0.36550   0.00030    0.08208
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27420    0.27410   0.00010    0.03648
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.50000   12.44000   0.06000    0.48232
國泰新興市場基金美元級別                                          0.42670    0.42480   0.00190    0.44727
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.16300    2.16420  -0.00120   -0.05545
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.47160    1.47240  -0.00080   -0.05433
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35270    0.35240   0.00030    0.08513
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37700    0.37660   0.00040    0.10621
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24240    0.24220   0.00020    0.08258
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.86680   10.85870   0.00810    0.07459
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.25670    7.25130   0.00540    0.07447
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.55000   14.60000  -0.05000   -0.34247
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 33.94000   33.71000   0.23000    0.68229
國泰價值卓越基金                                                 14.58000   14.41000   0.17000    1.17974
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.14000   11.13000   0.01000    0.08985
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39960    0.39950   0.00010    0.02503
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.14860   12.14960  -0.00100   -0.00823
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41380    0.41390  -0.00010   -0.02416
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.71150    9.70410   0.00740    0.07626
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.63650    8.62590   0.01060    0.12289
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.56130   10.55330   0.00800    0.07581
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.47400    9.46230   0.01170    0.12365
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.01350   11.01240   0.00110    0.00999
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.95620    9.93990   0.01630    0.16399
第一金大中華基金                                                 25.64000   25.37000   0.27000    1.06425
第一金小型精選基金                                               35.56000   35.20000   0.36000    1.02273
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.75000   14.66000   0.09000    0.61392
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.19000   11.11000   0.08000    0.72007
第一金中概平衡基金                                               23.47000   23.27000   0.20000    0.85948
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.21800   15.21750   0.00050    0.00329
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.49200  177.48600   0.00600    0.00338
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.87870   13.74010   0.13860    1.00873
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.66000   12.54000   0.12000    0.95694
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.67000   12.54000   0.13000    1.03668
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                         10.05460   10.01820   0.03640    0.36334
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                       10.05530   10.01890   0.03640    0.36331
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.66540    9.64360   0.02180    0.22606
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.68870    9.66680   0.02190    0.22655
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.32600   10.28870   0.03730    0.36253
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.92770    9.90530   0.02240    0.22614
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N                      9.92790    9.90550   0.02240    0.22614
第一金全球大趨勢基金                                             22.78000   22.52000   0.26000    1.15453
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.78230    7.72190   0.06040    0.78219
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.62090    5.57730   0.04360    0.78174
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.32510    9.21600   0.10910    1.18381
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.32620    9.21710   0.10910    1.18367
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.15000    9.05000   0.10000    1.10497
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.16000    9.05000   0.11000    1.21547
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.43980    9.32950   0.11030    1.18227
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.44120    9.33090   0.11030    1.18209
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.27000    9.16000   0.11000    1.20087
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.27000    9.16000   0.11000    1.20087
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.66820    8.58060   0.08760    1.02091
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.03990    9.93850   0.10140    1.02027
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.92490    9.93040  -0.00550   -0.05539
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.16800    8.17240  -0.00440   -0.05384
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            9.04340    9.04800  -0.00460   -0.05084
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           10.98030   10.98650  -0.00620   -0.05643
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.94560    9.95090  -0.00530   -0.05326
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.67850   14.68600  -0.00750   -0.05107
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            15.56840   15.43920   0.12920    0.83683
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.96000   13.84000   0.12000    0.86705
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.96000   13.84000   0.12000    0.86705
第一金亞洲科技基金                                               21.75000   21.45000   0.30000    1.39860
第一金亞洲新興市場基金                                           14.32000   14.08000   0.24000    1.70455
第一金店頭市場基金                                                9.31000    9.18000   0.13000    1.41612
第一金創新趨勢基金                                               21.54000   21.26000   0.28000    1.31703
第一金電子基金                                                   31.16000   30.83000   0.33000    1.07039
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               13.35000   13.28000   0.07000    0.52711
統一大滿貫基金                                                   32.50000   31.99000   0.51000    1.59425
統一大龍印基金                                                   17.51000   17.33000   0.18000    1.03866
統一大龍騰中國基金                                               10.83000   10.72000   0.11000    1.02612
統一中小基金                                                     24.65000   24.35000   0.30000    1.23203
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.86290    9.87270  -0.00980   -0.09926
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                              10.00200    9.98510   0.01690    0.16925
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.51280    9.49600   0.01680    0.17692
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.38100   11.39230  -0.01130   -0.09919
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.45030   11.43100   0.01930    0.16884
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.90350   10.88420   0.01930    0.17732
統一台灣動力基金                                                 15.70000   15.55000   0.15000    0.96463
統一全天候基金                                                  101.16000  100.04000   1.12000    1.11955
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.44980    9.46890  -0.01910   -0.20171
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.91530    9.90870   0.00660    0.06661
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           9.73070    9.72350   0.00720    0.07405
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.55710    9.57650  -0.01940   -0.20258
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                            10.02790   10.02130   0.00660    0.06586
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.84130    9.83400   0.00730    0.07423
統一全球債券組合基金                                             12.13000   12.12810   0.00190    0.01567
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.69000   15.52000   0.17000    1.09536
統一全球新科技基金(美元)                                         16.02000   15.79000   0.23000    1.45662
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.59000   14.38000   0.21000    1.46036
統一亞太基金                                                     27.36000   27.07000   0.29000    1.07130
統一亞洲大金磚基金                                               13.30000   13.16000   0.14000    1.06383
統一奔騰基金                                                     53.71000   53.24000   0.47000    0.88279
統一強棒貨幣市場基金                                             16.62620   16.62560   0.00060    0.00361
統一強漢基金                                                     25.07000   24.84000   0.23000    0.92593
統一統信基金                                                     31.19000   30.92000   0.27000    0.87322
統一黑馬基金                                                     54.84000   54.42000   0.42000    0.77178
統一新亞洲科技能源基金                                           20.12000   19.91000   0.21000    1.05475
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.54100    8.53470   0.00630    0.07382
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.57770   10.56980   0.00790    0.07474
統一經建基金                                                     42.80000   42.32000   0.48000    1.13422
統一龍馬基金                                                     67.36000   66.99000   0.37000    0.55232
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   20.40000   20.40000   0.00000    0.00000
野村中小基金                                                     46.46000   46.15000   0.31000    0.67172
野村中國機會基金                                                 15.03000   14.95000   0.08000    0.53512
野村巴西基金                                                      6.81000    6.71000   0.10000    1.49031
野村日本領先基金                                                 12.55000   12.41000   0.14000    1.12812
野村台灣高股息基金                                               23.15000   23.03000   0.12000    0.52106
野村台灣運籌基金                                                 35.93000   35.76000   0.17000    0.47539
野村四年階梯到期新興市場債券基金-月配類型人民幣計價               9.84220    9.83230   0.00990    0.10069
野村四年階梯到期新興市場債券基金-月配類型美元計價                 9.83730    9.83460   0.00270    0.02745
野村四年階梯到期新興市場債券基金-月配類型新臺幣計價               9.85330    9.85140   0.00190    0.01929
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.84220    9.83230   0.00990    0.10069
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.83730    9.83460   0.00270    0.02745
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.85330    9.85140   0.00190    0.01929
野村平衡基金                                                     18.54000   18.47000   0.07000    0.37899
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.72000    8.59000   0.13000    1.51339
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.01000    8.91000   0.10000    1.12233
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.45000   12.26000   0.19000    1.54976
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                       9.98000    9.86000   0.12000    1.21704
野村全球生技醫療基金                                             16.37000   16.09000   0.28000    1.74021
野村全球品牌基金                                                 27.00000   26.73000   0.27000    1.01010
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     7.98070    7.96200   0.01870    0.23487
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    10.85280   10.82740   0.02540    0.23459
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  10.53950   10.55090  -0.01140   -0.10805
野村全球氣候變遷基金                                              8.51000    8.41000   0.10000    1.18906
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.99000   12.86000   0.13000    1.01089
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.32000   11.20000   0.12000    1.07143
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.98000   18.78000   0.20000    1.06496
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.21000   12.08000   0.13000    1.07616
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.65790   10.65710   0.00080    0.00751
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.49140   10.49130   0.00010    0.00095
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.80560    9.76990   0.03570    0.36541
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.55570    9.52830   0.02740    0.28756
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.99140    8.96570   0.02570    0.28665
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.04930   11.00880   0.04050    0.36789
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.60220   10.57190   0.03030    0.28661
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.01820    9.98940   0.02880    0.28831
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.46960   11.40660   0.06300    0.55231
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                11.06250   11.00700   0.05550    0.50422
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.58480   10.53130   0.05350    0.50801
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.75990   10.68200   0.07790    0.72926
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.73280   10.65590   0.07690    0.72167
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                        10.19690   10.12540   0.07150    0.70614
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.75830    9.68890   0.06940    0.71628
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                        10.01360    9.93360   0.08000    0.80535
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      12.11150   12.02400   0.08750    0.72771
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.75170   12.67170   0.08000    0.63133
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        11.19080   11.11240   0.07840    0.70552
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.70990   10.63380   0.07610    0.71564
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.21370   11.12390   0.08980    0.80727
野村成長基金                                                     29.33000   29.19000   0.14000    0.47962
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.25720   10.19590   0.06130    0.60122
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                        10.24290   10.18550   0.05740    0.56355
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                      10.04000    9.98250   0.05750    0.57601
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.25710   10.19590   0.06120    0.60024
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.24290   10.18550   0.05740    0.56355
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.04000    9.98260   0.05740    0.57500
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.95000    9.83000   0.12000    1.22075
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.89000   13.73000   0.16000    1.16533
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.33710   10.32480   0.01230    0.11913
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.24980   10.25050  -0.00070   -0.00683
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                          10.06770   10.06850  -0.00080   -0.00795
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.62320   10.61040   0.01280    0.12064
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.46690   10.46770  -0.00080   -0.00764
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.28320   10.28390  -0.00070   -0.00681
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.24140    9.23930   0.00210    0.02273
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                      10.05350   10.04140   0.01210    0.12050
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.95060    9.94820   0.00240    0.02412
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.64230   13.63910   0.00320    0.02346
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.78830   12.77300   0.01530    0.11978
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.52030   10.51770   0.00260    0.02472
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.33710   10.33290   0.00420    0.04065
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.03590   10.04100  -0.00510   -0.05079
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.46020    9.46530  -0.00510   -0.05388
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.91970   10.92560  -0.00590   -0.05400
野村泰國基金                                                     45.14000   44.45000   0.69000    1.55231
野村高科技基金                                                   10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
野村貨幣市場基金                                                 16.23330   16.23270   0.00060    0.00370
野村新馬基金                                                     16.87000   16.69000   0.18000    1.07849
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.14890    8.15190  -0.00300   -0.03680
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.81330   11.81770  -0.00440   -0.03723
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    8.23000    8.23000   0.00000    0.00000
野村精選貨幣市場基金                                             12.06400   12.06370   0.00030    0.00249
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.17000   12.16000   0.01000    0.08224
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.63000   11.62000   0.01000    0.08606
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.29000   11.26000   0.03000    0.26643
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.36000    8.32000   0.04000    0.48077
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.76000   11.70000   0.06000    0.51282
野村積極成長基金                                                 12.37000   12.31000   0.06000    0.48741
野村優質基金                                                     33.54000   33.40000   0.14000    0.41916
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.75820    8.74660   0.01160    0.13262
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.10340    8.10250   0.00090    0.01111
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.93100    7.93040   0.00060    0.00757
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.47520   11.45970   0.01550    0.13526
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.46630   10.46500   0.00130    0.01242
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.27210   10.27130   0.00080    0.00779
野村環球基金-人民幣計價                                          15.51000   15.28000   0.23000    1.50524
野村環球基金-美元計價                                            12.39000   12.21000   0.18000    1.47420
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.49000   16.24000   0.25000    1.53941
野村鴻利基金                                                     21.54000   21.48000   0.06000    0.27933
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84080   16.84050   0.00030    0.00178
野村鴻運基金                                                     20.99000   20.92000   0.07000    0.33461
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.97000   10.93000   0.04000    0.36597
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.88000   12.69000   0.19000    1.49724
野村鑫平衡組合基金                                               14.69000   14.66000   0.03000    0.20464
野村鑫全球債券組合基金                                           13.24380   13.24320   0.00060    0.00453
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金                                                 13.84000   13.69000   0.15000    1.09569
凱基台灣精五門基金                                               20.97000   20.92000   0.05000    0.23901
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.17000   10.11000   0.06000    0.59347
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.97740   10.91780   0.05960    0.54590
凱基亞太高股息基金                                               13.81000   13.68000   0.13000    0.95029
凱基亞洲四金磚基金                                               18.05000   17.83000   0.22000    1.23388
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.20000   14.10000   0.10000    0.70922
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.91760   13.78260   0.13500    0.97950
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   13.05000   12.92000   0.13000    1.00619
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52320   11.52290   0.00030    0.00260
凱基開創基金                                                     26.39000   26.23000   0.16000    0.60999
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       20.55000   20.18000   0.37000    1.83350
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.94220   20.56740   0.37480    1.82230
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   19.27000   19.14000   0.13000    0.67921
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   19.35700   19.22510   0.13190    0.68608
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.08880   10.07890   0.00990    0.09823
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.10680    8.09880   0.00800    0.09878
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.31000    8.23000   0.08000    0.97205
凱基資源國基金                                                   10.35000   10.26000   0.09000    0.87719
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.27000   11.23000   0.04000    0.35619
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.90530   11.84150   0.06380    0.53878
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.83000   10.77000   0.06000    0.55710
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.88350   10.77180   0.11170    1.03697
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.61000   10.50000   0.11000    1.04762
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.66000   12.51000   0.15000    1.19904
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.04230   12.88850   0.15380    1.19331
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.84000   15.10000  -0.26000   -1.72185
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.97000   30.85000   1.12000    3.63047
富邦NASDAQ-100基金                                               27.84000   27.28000   0.56000    2.05279
富邦上証180基金                                                  33.73000   33.36000   0.37000    1.10911
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.25000    0.24880   0.00120    0.48232
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.33000    7.30000   0.03000    0.41096
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.54000    6.62000  -0.08000   -1.20846
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 53.31000   52.18000   1.13000    2.16558
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.05010   19.94040   0.10970    0.55014
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.15170   11.15060   0.00110    0.00986
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.53880   10.52260   0.01620    0.15395
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.11440   13.10160   0.01280    0.09770
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.94700    1.94620   0.00080    0.04111
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.87000    9.86040   0.00960    0.09736
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.51270    1.51210   0.00060    0.03968
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.55190   11.54420   0.00770    0.06670
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74120    1.73950   0.00170    0.09773
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.13050   10.12370   0.00680    0.06717
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54620    1.54470   0.00150    0.09711
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             12.04180   11.98720   0.05460    0.45549
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.41990   11.36450   0.05540    0.48748
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             10.98620   10.92220   0.06400    0.58596
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.71230   10.66370   0.04860    0.45575
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                               10.07680   10.02790   0.04890    0.48764
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.70590    9.64940   0.05650    0.58553
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.62000   14.78000  -0.16000   -1.08254
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                24.43000   23.91000   0.52000    2.17482
富邦日本東証基金                                                 22.57000   22.36000   0.21000    0.93918
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.60000   41.59000   0.01000    0.02404
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  45.96000   45.83000   0.13000    0.28366
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.77000   50.64000   0.13000    0.25671
富邦台灣心基金                                                   20.90000   20.70000   0.20000    0.96618
富邦台灣釆吉50基金                                               47.81000   47.71000   0.10000    0.20960
富邦台灣科技指數基金                                             55.69000   55.50000   0.19000    0.34234
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29020    0.28750   0.00270    0.93913
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.69000    8.61000   0.08000    0.92915
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.30810    2.30440   0.00370    0.16056
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34350    0.34320   0.00030    0.08741
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.77090   10.75850   0.01240    0.11526
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.02440    2.02110   0.00330    0.16328
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33270    0.33230   0.00040    0.12037
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.37190    9.36110   0.01080    0.11537
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.01000   22.74000   0.27000    1.18734
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.11000   15.28000  -0.17000   -1.11257
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.51000   27.85000   0.66000    2.36984
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.60920   15.60870   0.00050    0.00320
富邦長紅基金                                                     62.02000   61.46000   0.56000    0.91116
富邦科技基金                                                     23.32000   23.10000   0.22000    0.95238
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.55950   38.50420   0.05530    0.14362
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.20830   36.85140   0.35690    0.96848
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        36.99930   36.83030   0.16900    0.45886
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              12.27000   12.40000  -0.13000   -1.04839
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              37.62000   36.95000   0.67000    1.81326
富邦香港H股基金                                                  22.55000   22.40000   0.15000    0.66964
富邦高成長基金                                                   23.35000   23.12000   0.23000    0.99481
富邦基金                                                         12.42000   12.35000   0.07000    0.56680
富邦深証100基金                                                  12.00000   11.74000   0.26000    2.21465
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.43000   20.35000   0.08000    0.39312
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.39980    0.39950   0.00030    0.07509
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.23300   12.22300   0.01000    0.08181
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.66070    9.65280   0.00790    0.08184
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30420    0.30400   0.00020    0.06579
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              9.06150    9.05410   0.00740    0.08173
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.26000   20.13000   0.13000    0.64580
富邦精準基金                                                     44.84000   44.40000   0.44000    0.99099
富邦精銳中小基金                                                 10.88000   10.76000   0.12000    1.11524
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.47000   21.39000   0.08000    0.37401
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.88000    7.91000  -0.03000   -0.37927
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.71000   14.61000   0.10000    0.68446
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.09000   18.99000   0.10000    0.52659
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.54380   10.55160  -0.00780   -0.07392
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.57760   11.56980   0.00780    0.06742
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         11.09560   11.08590   0.00970    0.08750
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.37760   10.38530  -0.00770   -0.07414
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.34930   11.34170   0.00760    0.06701
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.85630   10.84680   0.00950    0.08758
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富達台灣成長基金                                                 29.95000   29.92000   0.03000    0.10027
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.68750    9.68460   0.00290    0.02994
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.87720    9.87550   0.00170    0.01721
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.77780    9.77580   0.00200    0.02046
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.99580    9.99290   0.00290    0.02902
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.99500    9.99330   0.00170    0.01701
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.89280    9.89080   0.00200    0.02022
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.91540    9.91330   0.00210    0.02118
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   9.16020    9.13730   0.02290    0.25062
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.79780    9.77450   0.02330    0.23838
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.46910    9.44630   0.02280    0.24136
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.58670   10.56020   0.02650    0.25094
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.34130   10.31680   0.02450    0.23748
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.04050   10.01640   0.02410    0.24061
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.56500    9.54190   0.02310    0.24209
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.84040    9.81660   0.02380    0.24245
富達卓越領航全球組合基金                                         14.85000   14.84000   0.01000    0.06739
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.38330    9.35750   0.02580    0.27571
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.72170    9.69630   0.02540    0.26196
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.59790    9.57250   0.02540    0.26534
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.97550    9.94810   0.02740    0.27543
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.92780    9.90190   0.02590    0.26157
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.82890    9.80260   0.02630    0.26830
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.65280    9.62710   0.02570    0.26695
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.85520    9.82890   0.02630    0.26758
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  11.16000   11.05000   0.11000    0.99548
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    13.01000   12.86000   0.15000    1.16641
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.86000   10.74000   0.12000    1.11732
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.96000    9.92000   0.04000    0.40323
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       12.40000   12.33000   0.07000    0.56772
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     11.52000   11.45000   0.07000    0.61135
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.78280    9.78550  -0.00270   -0.02759
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.53100    9.52910   0.00190    0.01994
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.96670    8.96450   0.00220    0.02454
富蘭克林華美中華基金                                             14.94000   14.77000   0.17000    1.15098
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.18000   20.10000   0.08000    0.39801
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.54000   19.46000   0.08000    0.41110
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.45000   11.37000   0.08000    0.70361
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.57000   10.49000   0.08000    0.76263
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.17920    8.17540   0.00380    0.04648
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.52480    9.52060   0.00420    0.04411
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.02690   10.02250   0.00440    0.04390
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.44010    9.43580   0.00430    0.04557
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.03300   11.03530  -0.00230   -0.02084
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      9.03240    9.03430  -0.00190   -0.02103
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.56710    9.56920  -0.00210   -0.02195
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.90860   12.91090  -0.00230   -0.01781
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.62470   10.62650  -0.00180   -0.01694
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.16140   10.16560  -0.00420   -0.04132
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.92330    7.92650  -0.00320   -0.04037
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.50990    9.51380  -0.00390   -0.04099
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.57060   10.57450  -0.00390   -0.03688
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.70320    7.70600  -0.00280   -0.03634
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.25780    9.26120  -0.00340   -0.03671
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.46890   10.47130  -0.00240   -0.02292
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.98460    7.98640  -0.00180   -0.02254
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.40540    8.39610   0.00930    0.11077
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.64510    9.63460   0.01050    0.10898
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.16610   10.15510   0.01100    0.10832
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.68600   12.67200   0.01400    0.11048
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.00000    9.95000   0.05000    0.50251
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.77000    9.71000   0.06000    0.61792
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型)                       9.18000    9.15000   0.03000    0.32787
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型)                      10.21000   10.17000   0.04000    0.39331
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型)                       8.21000    8.25000  -0.04000   -0.48485
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型)                       9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型)                         9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型)                        10.81000   10.76000   0.05000    0.46468
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型)                       8.85000    8.81000   0.04000    0.45403
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型)                       9.68000    9.64000   0.04000    0.41494
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          11.00000   10.94000   0.06000    0.54845
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            11.02000   10.95000   0.07000    0.63927
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.58000   11.52000   0.06000    0.52083
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.39000   10.32000   0.07000    0.67829
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.92000   10.86000   0.06000    0.55249
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.97610   12.86790   0.10820    0.84085
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.23000   10.17000   0.06000    0.58997
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.95000    9.89000   0.06000    0.60667
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.54000   10.44000   0.10000    0.95785
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.25000   10.15000   0.10000    0.98522
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.50000   10.39000   0.11000    1.05871
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.21000   10.11000   0.10000    0.98912
富蘭克林華美第一富基金                                           40.12000   39.64000   0.48000    1.21090
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28070   10.28040   0.00030    0.00292
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.93000    9.88000   0.05000    0.50607
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.66000    9.61000   0.05000    0.52029
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.85000    9.80000   0.05000    0.51020
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.67000   13.51000   0.16000    1.18431
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.82000   13.64000   0.18000    1.31965
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.24000   15.03000   0.21000    1.39721
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.17500    7.07520   0.09980    1.41056
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.58240   11.49680   0.08560    0.74456
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.28530   10.29350  -0.00820   -0.07966
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.32940   11.33850  -0.00910   -0.08026
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.40680    7.40180   0.00500    0.06755
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.80910    9.80250   0.00660    0.06733
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.62550   10.61840   0.00710    0.06687
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.96500   10.95770   0.00730    0.06662
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.38000   19.36000   0.02000    0.10331
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.46220   11.45920   0.00300    0.02618
復華人生目標基金                                                 33.38330   33.17350   0.20980    0.63243
復華大中華中小策略基金                                           10.09000   10.01000   0.08000    0.79920
復華中小精選基金                                                 63.28000   62.88000   0.40000    0.63613
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.84000    9.77000   0.07000    0.71648
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.06000    8.98000   0.08000    0.89087
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.89000   11.85000   0.04000    0.33755
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.04000   11.00000   0.04000    0.36364
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.17000   11.12000   0.05000    0.44964
復華台灣智能基金                                                 11.49000   11.43000   0.06000    0.52493
復華全方位基金                                                   26.50000   26.41000   0.09000    0.34078
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.58000   13.42000   0.16000    1.19225
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.27000   20.03000   0.24000    1.19820
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.50000   20.38000   0.12000    0.58881
復華全球物聯網科技基金-美元                                      15.83000   15.68000   0.15000    0.95663
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.46000   14.32000   0.14000    0.97765
復華全球原物料基金                                                9.20000    9.08000   0.12000    1.32159
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.20000   13.12000   0.08000    0.60976
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45210   11.44470   0.00740    0.06466
復華全球債券基金                                                 13.52710   13.49590   0.03120    0.23118
復華全球債券組合基金                                             14.74000   14.75000  -0.01000   -0.06780
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.76000   13.58000   0.18000    1.32548
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.78000    9.65000   0.13000    1.34715
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.81000   10.76000   0.05000    0.46468
復華有利貨幣市場基金                                             13.41220   13.41180   0.00040    0.00298
復華亞太平衡基金                                                 14.18000   14.10000   0.08000    0.56738
復華亞太成長基金                                                 14.21000   14.14000   0.07000    0.49505
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
復華東協世紀基金                                                 13.90000   13.79000   0.11000    0.79768
復華南非幣長期收益基金A                                          13.51000   13.49000   0.02000    0.14826
復華南非幣長期收益基金B                                           8.74000    8.74000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金A                                          13.36000   13.36000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            12.82000   12.69000   0.13000    1.02443
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.31000   12.18000   0.13000    1.06732
復華恒生基金                                                     22.16000   22.02000   0.14000    0.63579
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.03000    8.12000  -0.09000   -1.10837
復華恒生單日正向二倍基金                                         38.96000   38.15000   0.81000    2.12320
復華神盾基金                                                     22.96900   22.77610   0.19290    0.84694
復華高成長基金                                                   61.02000   60.66000   0.36000    0.59347
復華高益策略組合基金                                             13.01000   13.02000  -0.01000   -0.07680
復華貨幣市場基金                                                 14.37130   14.37090   0.00040    0.00278
復華富時不動產證券化基金                                         17.57000   17.33000   0.24000    1.38488
復華復華基金                                                     19.30000   19.19000   0.11000    0.57322
復華華人世紀基金                                                 19.37000   19.25000   0.12000    0.62338
復華傳家二號基金                                                 26.38650   26.23060   0.15590    0.59434
復華傳家基金                                                     21.49490   21.41030   0.08460    0.39514
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.85000   14.81000   0.04000    0.27009
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.79000   11.73000   0.06000    0.51151
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.24000   14.16000   0.08000    0.56497
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.05000    9.99000   0.06000    0.60060
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
復華新興人民幣債券基金A                                          11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.13000    9.13000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.87000   18.81000   0.06000    0.31898
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.26000    6.25000   0.01000    0.16000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.61000   13.58000   0.03000    0.22091
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.31000   14.29000   0.02000    0.13996
復華新興市場短期收益基金                                         10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.56000    9.50000   0.06000    0.63158
復華滬深300 A股基金                                              25.61000   25.23000   0.38000    1.50614
復華數位經濟基金                                                 49.75000   49.31000   0.44000    0.89231
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.79000   11.66000   0.13000    1.11492
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.98040    9.97270   0.00770    0.07721
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.83690    9.82960   0.00730    0.07427
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.13800   10.13010   0.00790    0.07799
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.96070    9.95330   0.00740    0.07435
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.37160    9.37020   0.00140    0.01494
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.19250    9.18710   0.00540    0.05878
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.71470    8.70800   0.00670    0.07694
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.37940   11.37770   0.00170    0.01494
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.16430   11.15770   0.00660    0.05915
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.70020   10.69210   0.00810    0.07576
景順主流基金                                                     19.63000   19.59000   0.04000    0.20419
景順台灣科技基金                                                 35.39000   35.37000   0.02000    0.05655
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.15000   10.08000   0.07000    0.69444
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                 10.07000   10.00000   0.07000    0.70000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.61000    9.55000   0.06000    0.62827
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.11000   11.03000   0.08000    0.72529
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.63000   10.56000   0.07000    0.66288
景順全球科技基金                                                 20.83000   20.41000   0.42000    2.05781
景順全球康健基金                                                 17.38000   17.21000   0.17000    0.98780
景順貨幣市場基金                                                 15.91070   15.91020   0.00050    0.00314
景順潛力基金                                                     36.21000   36.15000   0.06000    0.16598
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.70000   15.44000   0.26000    1.68394
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.95000   13.72000   0.23000    1.67638
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.76000   10.66000   0.10000    0.93809
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.36000   10.27000   0.09000    0.87634
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.79000   10.69000   0.10000    0.93545
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.41000   10.32000   0.09000    0.87209
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.04000    8.92000   0.12000    1.34529
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.73000    8.61000   0.12000    1.39373
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.10000    8.98000   0.12000    1.33630
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.79000    8.66000   0.13000    1.50115
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.86540    8.86440   0.00100    0.01128
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.39510    8.39500   0.00010    0.00119
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.12430   11.12290   0.00140    0.01259
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.51240   10.51220   0.00020    0.00190
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.27000    8.24000   0.03000    0.36408
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.63000    8.59000   0.04000    0.46566
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.98000   11.92000   0.06000    0.50336
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.63190    9.62860   0.00330    0.03427
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.33780    9.33310   0.00470    0.05036
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.77300    9.76970   0.00330    0.03378
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.47620    9.47140   0.00480    0.05068
華南永昌永昌基金                                                 19.51000   19.32000   0.19000    0.98344
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.36750   14.37220  -0.00470   -0.03270
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.22000   10.08000   0.14000    1.38889
華南永昌全球精品基金                                             14.49000   14.40000   0.09000    0.62500
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.12000   11.98000   0.14000    1.16861
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.47000   11.33000   0.14000    1.23566
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.01000   13.85000   0.16000    1.15523
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.26000   13.10000   0.16000    1.22137
華南永昌物聯網精選基金                                           12.95000   12.83000   0.12000    0.93531
華南永昌策略報酬基金                                             10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.17250   16.17190   0.00060    0.00371
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.64840   24.48360   0.16480    0.67310
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.91400   11.91360   0.00040    0.00336
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.14330   10.14220   0.00110    0.01085
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.35850   10.34180   0.01670    0.16148
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.99780    9.99660   0.00120    0.01200
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.19180   10.17530   0.01650    0.16216
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.05390   10.05430  -0.00040   -0.00398
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.21170   10.19690   0.01480    0.14514
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                       10.05390   10.05430  -0.00040   -0.00398
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.21170   10.19690   0.01480    0.14514
華頓中小型基金                                                   23.87000   23.70000   0.17000    0.71730
華頓中國多重機會平衡基金                                         13.38000   13.27270   0.10730    0.80843
華頓台灣基金                                                     24.55000   24.37000   0.18000    0.73861
華頓平安貨幣市場基金                                             11.49660   11.49620   0.00040    0.00348
華頓全球時尚精品基金                                             16.87000   16.76000   0.11000    0.65632
華頓全球高收益債券基金A                                          13.45380   13.45290   0.00090    0.00669
華頓全球高收益債券基金B                                           8.61680    8.61620   0.00060    0.00696
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.88000    5.78000   0.10000    1.73010
華頓新興亞太債券基金A                                            10.56090   10.55160   0.00930    0.08814
華頓新興亞太債券基金B                                             8.19830    8.19110   0.00720    0.08790
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.15480    3.12000   0.03480    1.11538
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.61460   14.44480   0.16980    1.17551
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.49870    0.49300   0.00570    1.15619
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       12.08010   12.03240   0.04770    0.39643
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         11.09780   11.05500   0.04280    0.38716
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.12520   11.07490   0.05030    0.45418
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.19400   10.14780   0.04620    0.45527
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.94790   11.89590   0.05200    0.43713
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           11.06660   11.01860   0.04800    0.43563
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.50000   12.40000   0.10000    0.80645
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.15000   11.05000   0.10000    0.90498
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.58000   12.48000   0.10000    0.80128
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41970    2.41940   0.00030    0.01240
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.00040    2.00070  -0.00030   -0.01499
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.28140   12.27440   0.00700    0.05703
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.22390   10.21810   0.00580    0.05676
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38180    0.38160   0.00020    0.05241
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.33100    0.33080   0.00020    0.06046
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.63000    3.59000   0.04000    1.11421
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.83000   16.62000   0.21000    1.26354
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.57000    0.57000   0.00000    0.00000
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.19350   13.19420  -0.00070   -0.00531
匯豐太平洋精典基金                                               18.37000   18.12000   0.25000    1.37969
匯豐台灣精典基金                                                 23.90000   23.83000   0.07000    0.29375
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.13000   11.95000   0.18000    1.50628
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.93000    7.89000   0.04000    0.50697
匯豐安富基金                                                     25.28000   25.22000   0.06000    0.23791
匯豐成功基金                                                     38.55000   38.18000   0.37000    0.96909
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.49000   11.42000   0.07000    0.61296
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.59000   10.52000   0.07000    0.66540
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.41000   10.35000   0.06000    0.57971
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.49000   11.42000   0.07000    0.61296
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.30000   11.23000   0.07000    0.62333
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.41000   11.34000   0.07000    0.61728
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.47460    2.47420   0.00040    0.01617
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.29950    2.29920   0.00030    0.01305
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.86530   11.85940   0.00590    0.04975
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.41780    8.41180   0.00600    0.07133
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39190    0.39170   0.00020    0.05106
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35870    0.35850   0.00020    0.05579
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.38000    8.34000   0.04000    0.47962
匯豐金磚動力基金                                                 15.84000   15.64000   0.20000    1.27877
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.96860   14.96850   0.00010    0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.81170   15.81140   0.00030    0.00190
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.12000    5.09000   0.03000    0.58939
匯豐新鑽動力基金                                                 11.85000   11.73000   0.12000    1.02302
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.82670    5.80060   0.02610    0.44995
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.27640    9.25040   0.02600    0.28107
匯豐龍鳳基金                                                     51.22000   51.05000   0.17000    0.33301
匯豐龍騰電子基金                                                 37.20000   37.12000   0.08000    0.21552
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.46940   12.46890   0.00050    0.00401
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   19.82000   19.61000   0.21000    1.07088
新光中國成長基金(人民幣)                                         12.19000   12.13000   0.06000    0.49464
新光中國成長基金(美元)                                           13.25000   13.15000   0.10000    0.76046
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.55000   12.45000   0.10000    0.80321
新光台灣富貴基金                                                 24.02000   23.84000   0.18000    0.75503
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.68000    9.62000   0.06000    0.62370
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.78000    8.73000   0.05000    0.57274
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.57000   11.42000   0.15000    1.31349
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.71000   10.57000   0.14000    1.32450
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.04260   10.02670   0.01590    0.15858
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.31870    9.29980   0.01890    0.20323
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.78680    9.77120   0.01560    0.15965
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.07130    9.05290   0.01840    0.20325
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.82000    9.97000  -0.15000   -1.50451
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.00000    9.94000   0.06000    0.60362
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
新光吉星貨幣市場基金                                             15.41470   15.41420   0.00050    0.00324
新光亞洲精選基金-美金                                            26.18000   25.91000   0.27000    1.04207
新光亞洲精選基金-新台幣                                          25.19000   24.92000   0.27000    1.08347
新光兩岸優勢基金                                                 14.37000   14.23000   0.14000    0.98384
新光店頭基金                                                     24.83000   24.72000   0.11000    0.44498
新光南非幣保本基金                                               11.53000   11.51000   0.02000    0.17376
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.28000   10.23000   0.05000    0.48876
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.24000    9.19000   0.05000    0.54407
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.68000    9.63000   0.05000    0.51921
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.67000    8.63000   0.04000    0.46350
新光創新科技基金                                                 15.17000   15.06000   0.11000    0.73041
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.86210    9.85620   0.00590    0.05986
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.20360   10.19860   0.00500    0.04903
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.84980    9.83870   0.01110    0.11282
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.53670    9.53110   0.00560    0.05876
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.88140    9.87650   0.00490    0.04961
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.53500    9.52430   0.01070    0.11234
新光福運平衡基金                                                 17.10170   17.03780   0.06390    0.37505
新光澳幣八年期保本基金                                           10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
新光澳幣十年期保本基金                                           10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
新光澳幣保本基金                                                 11.69000   11.69000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.04930   10.05830  -0.00900   -0.08948
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.05000   10.05870  -0.00870   -0.08649
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.97430    9.96790   0.00640    0.06421
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.97430    9.96790   0.00640    0.06421
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.99150    9.98510   0.00640    0.06410
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.99150    9.98510   0.00640    0.06410
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.97250    9.96510   0.00740    0.07426
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.97270    9.96540   0.00730    0.07325
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.26000    7.23000   0.03000    0.41494
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.63000    8.51000   0.12000    1.41011
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.03820   10.04970  -0.01150   -0.11443
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.93760    9.94920  -0.01160   -0.11659
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.04370   10.03910   0.00460    0.04582
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.96320    9.95860   0.00460    0.04619
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.98190    9.97660   0.00530    0.05312
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.12580   10.12040   0.00540    0.05336
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.98810   13.98100   0.00710    0.05078
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.86100    8.85650   0.00450    0.05081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.96490   36.75320   0.21170    0.57600
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.99910   36.73580   0.26330    0.71674
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.74420   38.52640   0.21780    0.56533
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.01710   11.01610   0.00100    0.00908
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.12700   10.11030   0.01670    0.16518
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.07480   13.01990   0.05490    0.42166
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.60850   10.54930   0.05920    0.56117
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.43000   10.37000   0.06000    0.57859
群益大印度基金-人民幣                                            13.06290   12.86390   0.19900    1.54696
群益大印度基金-美元                                              13.33580   13.11440   0.22140    1.68822
群益大印度基金-新臺幣                                            12.02000   11.81000   0.21000    1.77815
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.53640   12.42990   0.10650    0.85680
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 13.12280   12.99330   0.12950    0.99667
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.71000   11.59000   0.12000    1.03538
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.82060   11.72000   0.10060    0.85836
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 11.29240   11.18080   0.11160    0.99814
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                               10.10000   10.00000   0.10000    1.00000
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.64830    9.55300   0.09530    0.99759
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.68000    9.59000   0.09000    0.93848
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.86530    9.78140   0.08390    0.85775
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.77850    9.68200   0.09650    0.99669
群益中小型股基金                                                 43.96000   43.71000   0.25000    0.57195
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.97670    9.95290   0.02380    0.23913
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                              10.05430   10.01640   0.03790    0.37838
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.96070    8.92540   0.03530    0.39550
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.96740    8.94600   0.02140    0.23921
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               9.03700    9.00290   0.03410    0.37877
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.05480    8.02310   0.03170    0.39511
群益中國高收益債券基金N-美元                                      9.99050    9.97570   0.01480    0.14836
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.41340   11.40700   0.00640    0.05611
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.21730   11.20070   0.01660    0.14821
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.45990   10.44320   0.01670    0.15991
群益中國新機會基金N-美元                                          9.82420    9.77080   0.05340    0.54653
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.98000    9.92000   0.06000    0.60484
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.74100    8.70560   0.03540    0.40663
群益中國新機會基金-美元                                          10.50450   10.44740   0.05710    0.54655
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.52000    9.47000   0.05000    0.52798
群益平衡王基金                                                   19.55490   19.50610   0.04880    0.25018
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.77000    7.70000   0.07000    0.90909
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.68000    5.63000   0.05000    0.88810
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.68260    9.56230   0.12030    1.25807
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.03250    9.89410   0.13840    1.39881
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.04000    8.91000   0.13000    1.45903
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.90230    8.79170   0.11060    1.25800
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.22410    9.09680   0.12730    1.39939
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.31000    8.19000   0.12000    1.46520
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.92820    9.89500   0.03320    0.33552
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.79460    9.76020   0.03440    0.35245
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.50000    9.46000   0.04000    0.42283
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.56790    9.53590   0.03200    0.33557
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.49770    9.46440   0.03330    0.35184
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.21000    9.18000   0.03000    0.32680
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.10150   10.06600   0.03550    0.35267
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.73630    9.70370   0.03260    0.33595
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.17120   10.15490   0.01630    0.16051
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.56240    7.55030   0.01210    0.16026
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.72920   14.53030   0.19890    1.36886
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.80000   13.61000   0.19000    1.39603
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.75000   11.53000   0.22000    1.90807
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.99000    8.82000   0.17000    1.92744
群益印度中小基金-人民幣                                          14.87740   14.61370   0.26370    1.80447
群益印度中小基金-美元                                            14.32310   14.04970   0.27340    1.94595
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.74000   15.43000   0.31000    2.00907
群益多利策略組合基金                                             11.66000   11.64000   0.02000    0.17182
群益多重收益組合基金                                             13.64000   13.63000   0.01000    0.07337
群益多重資產組合基金                                             15.67000   15.57000   0.10000    0.64226
群益安家基金                                                     23.30770   23.20380   0.10390    0.44777
群益安穩貨幣市場基金                                             16.05070   16.05010   0.00060    0.00374
群益那斯達克生技基金                                             21.71000   21.24000   0.47000    2.21281
群益亞太中小基金                                                 13.40000   13.19000   0.21000    1.59212
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.24000   17.08000   0.16000    0.93677
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.64650    9.63110   0.01540    0.15990
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.56770    7.55560   0.01210    0.16015
群益店頭市場基金                                                 94.15000   93.46000   0.69000    0.73828
群益東方盛世基金                                                  9.84000    9.73000   0.11000    1.13052
群益東協成長基金-人民幣                                          14.79880   14.62840   0.17040    1.16486
群益東協成長基金-美元                                            14.10040   13.91870   0.18170    1.30544
群益東協成長基金-新臺幣                                          13.25000   13.08000   0.17000    1.29969
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.30110   11.22630   0.07480    0.66629
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.89150   10.81930   0.07220    0.66733
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.18020   10.11220   0.06800    0.67246
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.24500   10.17730   0.06770    0.66521
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.87720    9.81170   0.06550    0.66757
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.22990    9.16820   0.06170    0.67298
群益長安基金                                                     27.95000   27.78000   0.17000    0.61195
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.50120   14.28530   0.21590    1.51134
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.30000   13.10000   0.20000    1.52672
群益真善美基金                                                   17.15140   17.09380   0.05760    0.33696
群益馬拉松基金                                                  116.51000  115.75000   0.76000    0.65659
群益深証中小板基金                                               15.94000   15.46000   0.48000    3.10479
群益創新科技基金                                                 30.61000   30.28000   0.33000    1.08983
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.81000    9.73000   0.08000    0.82220
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.81240   10.74580   0.06660    0.61978
群益華夏盛世基金-美元                                            10.93710   10.85460   0.08250    0.76005
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.14000   17.00000   0.14000    0.82353
群益奧斯卡基金                                                   26.42000   26.29000   0.13000    0.49448
群益新興金鑽基金-美元                                            13.85840   13.66290   0.19550    1.43088
群益新興金鑽基金-新臺幣                                          10.06000    9.91000   0.15000    1.51362
群益葛萊美基金                                                   22.62000   22.48000   0.14000    0.62278
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.16000   17.84000   0.32000    1.79372
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.59000    8.62000  -0.03000   -0.34803
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.92000   12.83000   0.09000    0.70148
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.56730   11.53490   0.03240    0.28089
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.52510   11.48730   0.03780    0.32906
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.36630   11.33150   0.03480    0.30711
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.81780    8.79320   0.02460    0.27976
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.58860    9.55720   0.03140    0.32855
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.62000    8.59000   0.03000    0.34924
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    9.16440    9.13630   0.02810    0.30756
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.58000    9.54000   0.04000    0.41929
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     29.26000   29.15000   0.11000    0.37736
德信中國精選成長基金                                             12.70000   12.71000  -0.01000   -0.07868
德信台灣主流中小基金                                             17.56000   17.38000   0.18000    1.03567
德信新興股票組合基金                                             11.95000   11.85000   0.10000    0.84388
德信萬保貨幣市場基金                                             11.90940   11.90900   0.00040    0.00336
德信萬瑞基金                                                     10.67810   10.67500   0.00310    0.02904
德信數位時代基金                                                 28.72000   28.78000  -0.06000   -0.20848
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.63610   11.63570   0.00040    0.00344
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.92000   16.95000  -0.03000   -0.17699
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    18.24000   18.08000   0.16000    0.88496
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.94000    9.79000   0.15000    1.53218
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.45000    7.40000   0.05000    0.67568
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.39000   10.33000   0.06000    0.58083
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.08890   10.09730  -0.00840   -0.08319
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.07080   14.08280  -0.01200   -0.08521
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.40400    8.38710   0.01690    0.20150
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.59490   11.58980   0.00510    0.04400
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.62350   11.61850   0.00500    0.04303
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.11150   13.10570   0.00580    0.04426
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.35000   18.37000  -0.02000   -0.10887
摩根中小基金                                                     24.30000   24.18000   0.12000    0.49628
摩根中國A股基金                                                  15.75000   15.68000   0.07000    0.44643
摩根中國A股基金(美元)                                            13.02000   12.96000   0.06000    0.46296
摩根中國亮點基金                                                 14.75000   14.58000   0.17000    1.16598
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    12.62720   12.58930   0.03790    0.30105
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            13.72860   13.69270   0.03590    0.26218
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              11.03520   11.00390   0.03130    0.28444
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.88270   13.84110   0.04160    0.30055
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              15.53470   15.49370   0.04100    0.26462
摩根台灣金磚基金                                                 20.29000   20.22000   0.07000    0.34619
摩根台灣增長基金                                                 50.57000   50.42000   0.15000    0.29750
摩根平衡基金                                                     27.82000   27.77000   0.05000    0.18005
摩根全球α基金                                                   18.81000   18.58000   0.23000    1.23789
摩根全球平衡基金                                                 15.80340   15.69880   0.10460    0.66629
摩根全球發現基金                                                 12.75000   12.64000   0.11000    0.87025
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.90430    9.87460   0.02970    0.30077
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.74110   10.70760   0.03350    0.31286
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.27940   10.24740   0.03200    0.31227
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.34720   11.31240   0.03480    0.30763
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    11.01750   10.94320   0.07430    0.67896
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.81050   13.71730   0.09320    0.67943
摩根亞洲基金                                                     59.01000   58.21000   0.80000    1.37433
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.97130    8.96750   0.00380    0.04238
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.39550   10.39070   0.00480    0.04620
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.32450    9.32070   0.00380    0.04077
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.66320   12.65810   0.00510    0.04029
摩根東方內需機會基金                                             18.70000   18.45000   0.25000    1.35501
摩根東方科技基金                                                 37.68000   37.12000   0.56000    1.50862
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.13000   10.02000   0.11000    1.09780
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.73000   10.62000   0.11000    1.03578
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.39000   10.28000   0.11000    1.07004
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.64000   11.51000   0.13000    1.12945
摩根金龍收成基金                                                 23.90000   23.61000   0.29000    1.22829
摩根第一貨幣市場基金                                             15.05600   15.05560   0.00040    0.00266
摩根絕對日本基金                                                 14.27000   14.21000   0.06000    0.42224
摩根新金磚五國基金                                               12.77000   12.65000   0.12000    0.94862
摩根新絲路基金                                                   11.22000   11.06000   0.16000    1.44665
摩根新興35基金                                                   14.47000   14.33000   0.14000    0.97697
摩根新興日本基金                                                 25.17000   24.95000   0.22000    0.88176
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               8.04140    8.03760   0.00380    0.04728
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.07200   11.06680   0.00520    0.04699
摩根新興科技基金                                                 57.22000   56.98000   0.24000    0.42120
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.54610    8.54580   0.00030    0.00351
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.63820   10.63770   0.00050    0.00470
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     9.33780    9.28140   0.05640    0.60767
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                            10.35820   10.29810   0.06010    0.58360
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.94860    9.89040   0.05820    0.58845
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.49270   10.42930   0.06340    0.60790
摩根龍揚基金                                                     35.68000   35.24000   0.44000    1.24858
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.24000   10.14000   0.10000    0.98619
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.36000   11.25000   0.11000    0.97778
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              11.30000   11.18000   0.12000    1.07335
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.04000   10.93000   0.11000    1.00640
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.45790    9.46130  -0.00340   -0.03594
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.27060   11.27470  -0.00410   -0.03636
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   24.54000   24.49000   0.05000    0.20416
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.80170   11.79500   0.00670    0.05680
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.15810   11.15630   0.00180    0.01613
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.31040   10.30940   0.00100    0.00970
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.61760   10.61150   0.00610    0.05748
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.04930   10.04770   0.00160    0.01592
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.27960    9.27870   0.00090    0.00970
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    11.06980   10.99670   0.07310    0.66474
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.58170   10.51010   0.07160    0.68125
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                 10.19120   10.09050   0.10070    0.99797
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.83390    9.73500   0.09890    1.01592
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                 10.08990    9.99020   0.09970    0.99798
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.73590    9.63800   0.09790    1.01577
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.83510   11.73000   0.10510    0.89599
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.68060   11.57930   0.10130    0.87484
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.39010   10.29880   0.09130    0.88651
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.39610   11.29490   0.10120    0.89598
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.22990   11.13250   0.09740    0.87492
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.99220    9.90430   0.08790    0.88749
聯邦金鑽平衡基金                                                 22.71130   22.72060  -0.00930   -0.04093
聯邦貨幣市場基金                                                 13.13700   13.13650   0.00050    0.00381
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.85610   10.85090   0.00520    0.04792
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.44980    8.44570   0.00410    0.04855
聯邦精選科技基金                                                 12.44000   12.41000   0.03000    0.24174
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.15130   16.14900   0.00230    0.01424
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.27180   12.24460   0.02720    0.22214
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.06430   12.00160   0.06270    0.52243
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.63990   11.57940   0.06050    0.52248
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.70260   11.69630   0.00630    0.05386
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.09720   11.08680   0.01040    0.09381
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.70770   10.70190   0.00580    0.05420
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.82620    8.81800   0.00820    0.09299
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.83000   37.77000   0.06000    0.15886
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.68000   15.68000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.33000   13.32000   0.01000    0.07508
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.97000   13.96000   0.01000    0.07163
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.14000   13.13000   0.01000    0.07616
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.31000    8.30000   0.01000    0.12048
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.82000   12.81000   0.01000    0.07806
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.32000   11.23000   0.09000    0.80142
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.74000    9.66000   0.08000    0.82816
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.95000   11.91000   0.04000    0.33585
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.43000   15.38000   0.05000    0.32510
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.30000   15.26000   0.04000    0.26212
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.69000   20.51000   0.18000    0.87762
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.91000   18.75000   0.16000    0.85333
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.74000   12.63000   0.11000    0.87094
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        16.20000   16.05000   0.15000    0.93458
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.87000   16.72000   0.15000    0.89713
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.94000   15.80000   0.14000    0.88608
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.36000   10.27000   0.09000    0.87634
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          16.19000   16.05000   0.14000    0.87227
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.81000   14.68000   0.13000    0.88556
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.78000   14.65000   0.13000    0.88737
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.81000    9.73000   0.08000    0.82220
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.40000   18.39000   0.01000    0.05438
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.35000   17.34000   0.01000    0.05767
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.97000   13.96000   0.01000    0.07163
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.69000   14.67000   0.02000    0.13633
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.79000   13.78000   0.01000    0.07257
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.53000    8.52000   0.01000    0.11737
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.77000   13.76000   0.01000    0.07267
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.95000   14.94000   0.01000    0.06693
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.89000   14.88000   0.01000    0.06720
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.97650   14.97620   0.00030    0.00200
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.70810   10.69990   0.00820    0.07664
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.63560   14.62410   0.01150    0.07864
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           8.01030    8.00410   0.00620    0.07746
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.75000   14.73000   0.02000    0.13578
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.75000   14.74000   0.01000    0.06784
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 21.26000   21.05000   0.21000    0.99762
瀚亞中國基金-人民幣                                              14.67000   14.60000   0.07000    0.47945
瀚亞中國基金-新台幣                                              15.86000   15.75000   0.11000    0.69841
瀚亞巴西基金                                                      5.66000    5.62000   0.04000    0.71174
瀚亞外銷基金                                                     40.33000   40.06000   0.27000    0.67399
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.79000   10.74000   0.05000    0.46555
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.31000   11.24000   0.07000    0.62278
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.28000   10.21000   0.07000    0.68560
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.31000   10.24000   0.07000    0.68359
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.39000    9.33000   0.06000    0.64309
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.57000    9.52000   0.05000    0.52521
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                               10.03000    9.96000   0.07000    0.70281
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.81000    9.75000   0.06000    0.61538
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.51320   10.49870   0.01450    0.13811
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.32570   10.31320   0.01250    0.12120
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.19050   12.17570   0.01480    0.12155
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.06460   10.08000  -0.01540   -0.15278
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.79100    7.78030   0.01070    0.13753
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.26450    8.25450   0.01000    0.12115
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.25080    8.24080   0.01000    0.12135
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.39070    7.40200  -0.01130   -0.15266
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.13030    9.11930   0.01100    0.12062
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.57990    9.56670   0.01320    0.13798
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.66060    9.64900   0.01160    0.12022
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.51690    9.50540   0.01150    0.12098
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.87000   10.79000   0.08000    0.74143
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.48000   11.37000   0.11000    0.96746
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.58000   10.48000   0.10000    0.95420
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.29000   10.21000   0.08000    0.78355
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.94000   10.84000   0.10000    0.92251
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.13000   10.03000   0.10000    0.99701
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.57000   13.37000   0.20000    1.49589
瀚亞印度基金-美元                                                13.89000   13.66000   0.23000    1.68375
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.30000   28.80000   0.50000    1.73611
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.31000   12.18000   0.13000    1.06732
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.43000   10.32000   0.11000    1.06589
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       12.14000   12.05000   0.09000    0.74689
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.75000   11.64000   0.11000    0.94502
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.84000   15.68000   0.16000    1.02041
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.99000    9.91000   0.08000    0.80727
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.36000   10.25000   0.11000    1.07317
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.88000    9.78000   0.10000    1.02249
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.47000   11.37000   0.10000    0.87951
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.99960   11.94620   0.05340    0.44700
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.58300   12.59020  -0.00720   -0.05719
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.50270   11.44160   0.06110    0.53402
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.92500   10.86600   0.05900    0.54298
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.76720   11.73550   0.03170    0.27012
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.61790    9.57460   0.04330    0.45224
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.65770    9.66320  -0.00550   -0.05692
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.82410    9.77190   0.05220    0.53418
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.32340    9.27300   0.05040    0.54351
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.53180    9.50610   0.02570    0.27035
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.37410   14.27310   0.10100    0.70762
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.78140   10.71460   0.06680    0.62345
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       11.10810   11.03120   0.07690    0.69711
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.75420   12.66450   0.08970    0.70828
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.95000   11.89000   0.06000    0.50463
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              23.02000   22.67000   0.35000    1.54389
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.53380   13.53340   0.00040    0.00296
瀚亞美國高科技基金                                               24.60000   24.11000   0.49000    2.03235
瀚亞高科技基金                                                   58.02000   57.74000   0.28000    0.48493
瀚亞理財通基金                                                   24.55000   24.41000   0.14000    0.57354
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.57000    9.48000   0.09000    0.94937
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.28000    9.22000   0.06000    0.65076
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.58000    9.49000   0.09000    0.94837
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.35000    9.26000   0.09000    0.97192
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.23000    9.16000   0.07000    0.76419
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.62000    9.54000   0.08000    0.83857
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.36000    9.27000   0.09000    0.97087
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.74000    9.69000   0.05000    0.51600
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.50000    9.45000   0.05000    0.52910
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.22000    9.19000   0.03000    0.32644
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.51000    9.46000   0.05000    0.52854
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.28000    9.23000   0.05000    0.54171
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.21000    9.18000   0.03000    0.32680
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.64000    9.59000   0.05000    0.52138
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.36000    9.32000   0.04000    0.42918
瀚亞菁華基金                                                     21.57000   21.44000   0.13000    0.60634
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.27090   13.25900   0.01190    0.08975
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.70440    9.69560   0.00880    0.09076
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.96210   10.91460   0.04750    0.43520
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.69700    9.75180  -0.05480   -0.56195
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.53570   11.47640   0.05930    0.51671
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.22490   10.17090   0.05400    0.53093
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.24440   10.21860   0.02580    0.25248
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          9.04770    9.00850   0.03920    0.43514
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.74790    7.79170  -0.04380   -0.56214
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.98290    9.93160   0.05130    0.51653
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.87140    8.82450   0.04690    0.53147
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.39650    8.37530   0.02120    0.25313
瀚亞電通網基金                                                   15.01000   14.94000   0.07000    0.46854
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.79850   13.79490   0.00360    0.02610
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.32070   10.32610  -0.00540   -0.05229
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.35570   10.35340   0.00230    0.02221
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.76960   11.76650   0.00310    0.02635
瀚亞歐洲基金                                                     11.92000   11.87000   0.05000    0.42123
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