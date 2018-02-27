[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/02/26 107/02/23 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.30260 10.30210 0.00050 0.00485 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.70080 9.69530 0.00550 0.05673 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.87310 9.86680 0.00630 0.06385 中國信託台灣活力基金 14.00000 13.98000 0.02000 0.14306 中國信託台灣優勢基金 16.74000 16.55000 0.19000 1.14804 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.29000 9.20000 0.09000 0.97826 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 8.96000 8.86000 0.10000 1.12867 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.53000 8.44000 0.09000 1.06635 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.40000 9.30000 0.10000 1.07527 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.29000 9.18000 0.11000 1.19826 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.80000 9.69000 0.11000 1.13519 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.64360 9.64000 0.00360 0.03734 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.25310 9.24960 0.00350 0.03784 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.12860 10.12500 0.00360 0.03556 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.71730 9.71390 0.00340 0.03500 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.26580 10.16180 0.10400 1.02344 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.07640 8.98440 0.09200 1.02400 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.26500 11.16830 0.09670 0.86584 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.33030 10.24170 0.08860 0.86509 中國信託智能運動基金-台幣 10.12000 10.04000 0.08000 0.79681 中國信託智能運動基金-美元 10.36000 10.28000 0.08000 0.77821 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96290 10.96250 0.00040 0.00365 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.63280 9.62210 0.01070 0.11120 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.51060 9.50000 0.01060 0.11158 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.81610 9.80500 0.01110 0.11321 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.68710 9.67620 0.01090 0.11265 中國信託精穩基金 17.94670 17.75600 0.19070 1.07400 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.72000 10.67000 0.05000 0.46860 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.43000 11.37000 0.06000 0.52770 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.21000 11.15000 0.06000 0.53812 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 63.83000 63.24000 0.59000 0.93295 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.36430 38.13290 0.23140 0.60683 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21920 11.21810 0.00110 0.00981 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.68880 10.67170 0.01710 0.16024 元大上證50基金 34.48000 34.15000 0.33000 0.96633 元大大中華TMT基金-人民幣 12.61000 12.58000 0.03000 0.23847 元大大中華TMT基金-新台幣 11.61000 11.57000 0.04000 0.34572 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.57000 13.42000 0.15000 1.11773 元大大中華價值指數基金-美元 13.81800 13.65400 0.16400 1.20111 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.72600 17.51200 0.21400 1.22202 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.60000 11.60600 -0.00600 -0.05170 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.53100 11.52000 0.01100 0.09549 元大中國平衡基金-人民幣 3.25000 3.25000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 15.04000 14.97000 0.07000 0.46760 元大中國高收益點心債券基金 11.27230 11.26060 0.01170 0.10390 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.40660 45.27940 0.12720 0.28092 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.35030 10.35260 -0.00230 -0.02222 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.66840 9.67050 -0.00210 -0.02172 元大中國機會債券基金-新台幣 9.84340 9.83080 0.01260 0.12817 元大巴西指數基金 7.09500 7.02200 0.07300 1.03959 元大巴菲特基金 29.60000 29.42000 0.18000 0.61183 元大日經225基金 27.94000 27.57000 0.37000 1.34204 元大台商收成基金 23.99000 23.88000 0.11000 0.46064 元大台灣50單日反向1倍基金 12.85000 12.89000 -0.04000 -0.31032 元大台灣50單日正向2倍基金 36.59000 36.40000 0.19000 0.52198 元大台灣中型100基金 31.76000 31.60000 0.16000 0.50633 元大台灣加權股價指數基金 24.98300 24.86800 0.11500 0.46244 元大台灣卓越50基金 82.44000 82.25000 0.19000 0.23100 元大台灣金融基金 16.90000 16.89000 0.01000 0.05921 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.82000 30.67000 0.15000 0.48908 元大台灣高股息基金 26.01000 25.89000 0.12000 0.46350 元大台灣電子科技基金 36.22000 36.15000 0.07000 0.19364 元大全球ETF成長組合基金 10.31000 10.20000 0.11000 1.07843 元大全球ETF穩健組合基金 14.64000 14.50000 0.14000 0.96552 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.18000 13.07000 0.11000 0.84162 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.30000 9.23000 0.07000 0.75840 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.53000 12.45000 0.08000 0.64257 元大全球不動產證券化基金-美元 12.78500 12.68800 0.09700 0.76450 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.02000 6.97000 0.05000 0.71736 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.20000 8.11000 0.09000 1.10974 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.49000 6.42000 0.07000 1.09034 元大全球股票入息基金-美元配息 10.33600 10.23600 0.10000 0.97694 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.69000 10.58000 0.11000 1.03970 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.75000 9.65000 0.10000 1.03627 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.35080 10.33080 0.02000 0.19360 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.63080 9.61230 0.01850 0.19246 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.23780 9.22200 0.01580 0.17133 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.64990 8.63510 0.01480 0.17139 元大全球新興市場精選組合基金 14.46000 14.35000 0.11000 0.76655 元大全球農業商機基金 16.63000 16.42000 0.21000 1.27893 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 元大印尼指數基金 9.97800 9.92400 0.05400 0.54414 元大印度指數基金 9.73500 9.64200 0.09300 0.96453 元大印度基金 12.72000 12.53000 0.19000 1.51636 元大多多基金 18.90000 18.70000 0.20000 1.06952 元大多福基金 54.85000 54.41000 0.44000 0.80867 元大亞太成長基金 10.32000 10.22000 0.10000 0.97847 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.61930 8.61260 0.00670 0.07779 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.21780 7.21230 0.00550 0.07626 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.22100 10.13700 0.08400 0.82865 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.02000 9.93000 0.09000 0.90634 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.92000 9.84000 0.08000 0.81301 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.02000 9.93000 0.09000 0.90634 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.00800 9.91800 0.09000 0.90744 元大卓越基金 50.67000 50.46000 0.21000 0.41617 元大店頭基金 8.84000 8.77000 0.07000 0.79818 元大泛歐成長基金 9.50000 9.54000 -0.04000 -0.41929 元大美元貨幣市場基金-美元 10.17380 10.17250 0.00130 0.01278 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.02370 9.04450 -0.02080 -0.22997 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.10130 30.05950 0.04180 0.13906 元大美國政府20年期(以上)債券基金 35.76630 35.43010 0.33620 0.94891 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.61020 19.77590 -0.16570 -0.83789 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.37480 18.05520 0.31960 1.77013 元大美國政府7至10年期債券基金 36.78250 36.61690 0.16560 0.45225 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.57050 20.62470 -0.05420 -0.26279 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.98520 17.89080 0.09440 0.52765 元大高科技基金 17.11000 17.02000 0.09000 0.52879 元大得利貨幣市場基金 16.21910 16.21850 0.00060 0.00370 元大得寶貨幣市場基金 11.95770 11.95730 0.00040 0.00335 元大富櫃50基金 14.48000 14.37000 0.11000 0.76548 元大華夏中小基金 8.90000 8.86000 0.04000 0.45147 元大新中國基金-人民幣 12.29000 12.19000 0.10000 0.82034 元大新中國基金-美元 12.53000 12.41200 0.11800 0.95069 元大新中國基金-新台幣 11.86000 11.74000 0.12000 1.02215 元大新主流基金 24.30000 24.10000 0.20000 0.82988 元大新東協平衡基金-美元 10.55700 10.51700 0.04000 0.38034 元大新東協平衡基金-新台幣 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068 元大新興市場ESG策略基金 13.66000 13.51000 0.15000 1.11029 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.93860 10.91140 0.02720 0.24928 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.02330 10.98120 0.04210 0.38338 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.95840 10.91480 0.04360 0.39946 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.82100 9.78190 0.03910 0.39972 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.96660 9.95540 0.01120 0.11250 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.73980 9.72880 0.01100 0.11307 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.62150 9.60890 0.01260 0.13113 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.40590 9.39360 0.01230 0.13094 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.75450 9.74510 0.00940 0.09646 元大新興亞洲基金 12.29000 12.16000 0.13000 1.06908 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.81410 9.80930 0.00480 0.04893 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.80430 9.79950 0.00480 0.04898 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.58390 9.57760 0.00630 0.06578 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.57420 9.56790 0.00630 0.06585 元大萬泰貨幣市場基金 15.07150 15.07100 0.00050 0.00332 元大經貿基金 35.55000 35.23000 0.32000 0.90832 元大實質多重資產基金-人民幣 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 元大實質多重資產基金-美元 9.87200 9.82000 0.05200 0.52953 元大實質多重資產基金-新台幣 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 元大滬深300單日反向1倍基金 13.24000 13.41000 -0.17000 -1.26771 元大滬深300單日正向2倍基金 20.18000 19.76000 0.42000 2.12551 元大精準中小基金 21.66000 21.57000 0.09000 0.41725 元大摩臺基金 38.34000 38.24000 0.10000 0.26151 元大標普500基金 24.15000 23.75000 0.40000 1.68421 元大標普500單日反向1倍基金 13.48000 13.66000 -0.18000 -1.31772 元大標普500單日正向2倍基金 32.57000 31.68000 0.89000 2.80934 元大標智滬深300基金 19.76000 19.47000 0.29000 1.48947 元大歐洲50基金 24.41000 24.34000 0.07000 0.28759 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.74510 9.69540 0.04970 0.51261 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.12130 10.12050 0.00080 0.00790 元大績效基金 50.85000 50.43000 0.42000 0.83284 元大韓國KOSPI200基金 23.64000 23.49000 0.15000 0.63857 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.45000 15.41000 0.04000 0.25957 日盛上選基金 31.22000 31.16000 0.06000 0.19255 日盛小而美基金 19.05000 18.80000 0.25000 1.32979 日盛中國內需動力基金 11.69000 11.58000 0.11000 0.94991 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.70000 11.69680 0.00320 0.02736 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.07560 10.07280 0.00280 0.02780 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.06440 12.05920 0.00520 0.04312 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.38280 10.37840 0.00440 0.04240 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.81930 10.81460 0.00470 0.04346 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.29540 9.29140 0.00400 0.04305 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.96000 12.90000 0.06000 0.46512 日盛中國戰略A股基金(美元) 13.39000 13.30000 0.09000 0.67669 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 13.15000 13.06000 0.09000 0.68913 日盛日盛基金 13.86000 13.78000 0.08000 0.58055 日盛目標收益組合基金(美元) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 日盛全球抗暖化基金 10.28000 10.17000 0.11000 1.08161 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.05820 10.05090 0.00730 0.07263 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.69830 9.69120 0.00710 0.07326 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.79460 9.78760 0.00700 0.07152 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.44680 9.44000 0.00680 0.07203 日盛全球新興債券基金A 10.93030 10.91820 0.01210 0.11082 日盛全球新興債券基金B 8.69670 8.68710 0.00960 0.11051 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44750 2.44670 0.00080 0.03270 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.75280 1.75220 0.00060 0.03424 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38460 0.38450 0.00010 0.02601 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27660 0.27650 0.00010 0.03617 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.65760 12.65200 0.00560 0.04426 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.94440 8.94040 0.00400 0.04474 日盛亞洲機會基金 7.90000 7.82000 0.08000 1.02302 日盛首選基金 16.47000 16.37000 0.10000 0.61087 日盛高科技基金 16.63000 16.60000 0.03000 0.18072 日盛貨幣市場基金 14.73770 14.73720 0.00050 0.00339 日盛新台商基金 36.26000 36.11000 0.15000 0.41540 日盛精選五虎基金 37.22000 37.02000 0.20000 0.54025 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.45610 13.45560 0.00050 0.00372 台新2000高科技基金 35.57000 35.36000 0.21000 0.59389 台新MSCI中國基金 22.98000 22.60000 0.38000 1.68142 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.28000 18.37000 -0.09000 -0.48993 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.85000 20.75000 0.10000 0.48193 台新大眾貨幣市場基金 14.13210 14.13160 0.00050 0.00354 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.80210 9.80730 -0.00520 -0.05302 台新中美貨幣市場基金-美元 10.82910 10.82040 0.00870 0.08040 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.86580 9.85620 0.00960 0.09740 台新中國通基金 47.59000 47.10000 0.49000 1.04034 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.47300 16.45300 0.02000 0.12156 台新中國精選中小基金 12.06000 11.98000 0.08000 0.66778 台新主流基金 24.15000 24.02000 0.13000 0.54122 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.02000 17.77000 0.25000 1.40687 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61820 0.60980 0.00840 1.37750 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.79000 13.60000 0.19000 1.39706 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47290 0.46650 0.00640 1.37192 台新台灣中小基金 38.21000 37.99000 0.22000 0.57910 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.26800 9.17610 0.09190 1.00151 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.33110 9.22010 0.11100 1.20389 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.34000 8.24000 0.10000 1.21359 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.24760 10.12570 0.12190 1.20387 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.15000 9.04000 0.11000 1.21681 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.93720 10.88810 0.04910 0.45095 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.57260 11.52070 0.05190 0.45049 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.51000 10.46000 0.05000 0.47801 台新印度基金 15.67000 15.48000 0.19000 1.22739 台新亞美短期債券基金 10.88290 10.87380 0.00910 0.08369 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.93340 8.93130 0.00210 0.02351 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31160 0.31160 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.04590 12.04310 0.00280 0.02325 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41380 0.41380 0.00000 0.00000 台新真吉利貨幣市場基金 11.06940 11.06910 0.00030 0.00271 台新高股息平衡基金 30.20330 30.12610 0.07720 0.25626 台新智慧生活基金-美元 10.29120 10.24720 0.04400 0.42939 台新智慧生活基金-新台幣 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.50130 9.50010 0.00120 0.01263 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.22840 9.22570 0.00270 0.02927 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.91540 9.91420 0.00120 0.01210 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.63530 9.63250 0.00280 0.02907 台新新興市場債券基金(A類型) 10.47400 10.46940 0.00460 0.04394 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35620 0.35610 0.00010 0.02808 台新新興市場債券基金(B類型) 8.02880 8.02530 0.00350 0.04361 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28290 0.28280 0.00010 0.03536 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.67000 6.60000 0.07000 1.06061 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.45900 10.31400 0.14500 1.40586 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 17.94000 17.89000 0.05000 0.27949 未來資產全球大消費基金 14.86000 14.63000 0.23000 1.57211 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.72000 9.66000 0.06000 0.62112 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.49000 8.43000 0.06000 0.71174 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.99830 11.99420 0.00410 0.03418 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.91140 9.90800 0.00340 0.03432 未來資產亞洲新富基金 21.97000 21.75000 0.22000 1.01149 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54270 12.54240 0.00030 0.00239 未來資產阿波羅基金 11.11000 11.08000 0.03000 0.27076 未來資產新興市場債券基金A 8.99100 8.97990 0.01110 0.12361 未來資產新興市場債券基金B 7.04540 7.03670 0.00870 0.12364 未來資產閣來寶全球組合基金 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.92510 10.92410 0.00100 0.00915 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.04030 10.01030 0.03000 0.29969 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.48650 9.49130 -0.00480 -0.05057 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.56090 10.56620 -0.00530 -0.05016 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.55780 8.53810 0.01970 0.23073 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.58650 9.56440 0.02210 0.23107 永豐中小基金 48.18000 47.49000 0.69000 1.45294 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.90430 1.90630 -0.00200 -0.10492 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44610 2.44870 -0.00260 -0.10618 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.94240 8.92580 0.01660 0.18598 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.13900 11.11830 0.02070 0.18618 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.73000 4.71000 0.02000 0.42463 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.86000 21.73000 0.13000 0.59825 永豐主流品牌基金 16.11000 15.96000 0.15000 0.93985 永豐永豐基金 33.54000 33.32000 0.22000 0.66026 永豐亞洲民生消費基金 12.98000 12.95000 0.03000 0.23166 永豐南非幣2021保本基金 12.76400 12.76640 -0.00240 -0.01880 永豐高科技基金 21.56000 21.38000 0.18000 0.84191 永豐貨幣市場基金 13.85450 13.85400 0.00050 0.00361 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12570 2.13060 -0.00490 -0.22998 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.47660 2.47570 0.00090 0.03635 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.06070 8.05650 0.00420 0.05213 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.54270 10.53730 0.00540 0.05125 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.61530 7.60760 0.00770 0.10121 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.44230 11.43080 0.01150 0.10061 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 20.79000 20.70000 0.09000 0.43478 永豐臺灣加權ETF基金 54.01000 53.82000 0.19000 0.35303 永豐領航科技基金 36.83000 36.65000 0.18000 0.49113 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.71000 12.63000 0.08000 0.63341 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 12.25000 12.18000 0.07000 0.57471 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 永豐趨勢平衡基金 45.04000 44.80000 0.24000 0.53571 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.37230 11.36890 0.00340 0.02991 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.72030 9.71490 0.00540 0.05558 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.72030 9.71490 0.00540 0.05558 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.69250 9.69040 0.00210 0.02167 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.69250 9.69040 0.00210 0.02167 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.73390 9.73030 0.00360 0.03700 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.86060 9.85680 0.00380 0.03855 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.67890 9.67650 0.00240 0.02480 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.76680 9.76450 0.00230 0.02355 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 12.28000 12.23000 0.05000 0.40883 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.39000 11.33000 0.06000 0.52957 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.45000 12.38000 0.07000 0.56543 兆豐國際中小基金 14.53000 14.45000 0.08000 0.55363 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 16.03000 16.04000 -0.01000 -0.06234 兆豐國際中國A股基金(台幣) 22.12000 22.10000 0.02000 0.09050 兆豐國際中國A股基金(美金) 22.59000 22.57000 0.02000 0.08861 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.38000 12.25000 0.13000 1.06122 兆豐國際民生動力基金(美金) 13.18000 13.04000 0.14000 1.07362 兆豐國際生命科學基金 15.43000 15.20000 0.23000 1.51316 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.34380 10.27380 0.07000 0.68134 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.86690 10.79440 0.07250 0.67164 兆豐國際全球高股息基金 11.78000 11.65000 0.13000 1.11588 兆豐國際全球基金 31.79000 31.60000 0.19000 0.60127 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.17560 10.17430 0.00130 0.01278 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.40640 9.42740 -0.02100 -0.22275 兆豐國際國民基金 22.81000 22.72000 0.09000 0.39613 兆豐國際第一基金 12.95000 12.89000 0.06000 0.46548 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.06040 10.05260 0.00780 0.07759 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.13610 8.12970 0.00640 0.07872 兆豐國際萬全基金 20.06000 19.98000 0.08000 0.40040 兆豐國際電子基金 25.38000 25.17000 0.21000 0.83433 兆豐國際綠鑽基金 8.13000 8.09000 0.04000 0.49444 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.95000 21.89000 0.06000 0.27410 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.25000 17.31000 -0.06000 -0.34662 兆豐國際豐台灣基金 32.24000 32.05000 0.19000 0.59282 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.47500 12.47450 0.00050 0.00401 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.52000 11.49000 0.03000 0.26110 合庫全球高收益債券基金A類型 11.17530 11.17420 0.00110 0.00984 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.95820 11.95290 0.00530 0.04434 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.78800 10.78650 0.00150 0.01391 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.61180 11.60870 0.00310 0.02670 合庫全球高收益債券基金B類型 8.40040 8.39960 0.00080 0.00952 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.79440 9.79050 0.00390 0.03983 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.27530 9.27390 0.00140 0.01510 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.36080 9.35820 0.00260 0.02778 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.62400 9.62260 0.00140 0.01455 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.23000 10.15000 0.08000 0.78818 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.55000 11.46000 0.09000 0.78534 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.58000 9.50000 0.08000 0.84211 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.98000 10.90000 0.08000 0.73394 合庫全球新興市場基金 9.90000 9.80000 0.10000 1.02041 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.65000 10.60000 0.05000 0.47170 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.95000 10.90000 0.05000 0.45872 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 合庫貨幣市場基金 10.10840 10.10800 0.00040 0.00396 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.94410 9.93890 0.00520 0.05232 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.19310 10.18900 0.00410 0.04024 合庫新興多重收益基金A類型 10.39900 10.39440 0.00460 0.04425 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.96870 11.96270 0.00600 0.05016 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.88830 13.88320 0.00510 0.03674 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.56680 9.56170 0.00510 0.05334 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.17390 10.16980 0.00410 0.04032 合庫新興多重收益基金B類型 8.37370 8.37000 0.00370 0.04421 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.51460 9.51000 0.00460 0.04837 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.78500 10.78130 0.00370 0.03432 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.78000 10.69000 0.09000 0.84191 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.47000 10.38000 0.09000 0.86705 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.60000 10.52000 0.08000 0.76046 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.30000 10.21000 0.09000 0.88149 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.83320 10.83260 0.00060 0.00554 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.59880 10.58340 0.01540 0.14551 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.92580 9.90960 0.01620 0.16348 安聯中國東協基金 16.88000 16.66000 0.22000 1.32053 安聯中國策略基金 15.92000 15.84000 0.08000 0.50505 安聯中華新思路基金-人民幣 14.79000 14.66000 0.13000 0.88677 安聯中華新思路基金-美元 14.94000 14.79000 0.15000 1.01420 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.32000 13.18000 0.14000 1.06222 安聯台灣大壩基金 24.61000 24.50000 0.11000 0.44898 安聯台灣科技基金 42.49000 42.36000 0.13000 0.30689 安聯台灣貨幣市場基金 12.46470 12.46430 0.00040 0.00321 安聯台灣智慧基金 28.03000 27.87000 0.16000 0.57409 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.11260 10.11390 -0.00130 -0.01285 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.11400 15.11560 -0.00160 -0.01059 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.82580 9.82690 -0.00110 -0.01119 安聯四季成長組合基金-美元 11.73000 11.62000 0.11000 0.94664 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.43000 11.31000 0.12000 1.06101 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.06230 12.06440 -0.00210 -0.01741 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12940 10.13200 -0.00260 -0.02566 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.30540 12.30850 -0.00310 -0.02519 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.75950 9.76150 -0.00200 -0.02049 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.59190 9.59440 -0.00250 -0.02606 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.31410 9.31640 -0.00230 -0.02469 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 12.06000 11.98000 0.08000 0.66778 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.38000 11.30000 0.08000 0.70796 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.90000 10.84000 0.06000 0.55351 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 11.02000 10.94000 0.08000 0.73126 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.83000 9.76000 0.07000 0.71721 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.94000 11.86000 0.08000 0.67454 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.84000 10.77000 0.07000 0.64995 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.97000 10.90000 0.07000 0.64220 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.85260 11.86340 -0.01080 -0.09104 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.92920 10.93790 -0.00870 -0.07954 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.60830 10.61640 -0.00810 -0.07630 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.19230 9.19920 -0.00690 -0.07501 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.98210 8.98920 -0.00710 -0.07898 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.69480 8.70150 -0.00670 -0.07700 安聯全球人口趨勢基金 11.38000 11.25000 0.13000 1.15556 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.88000 9.70000 0.18000 1.85567 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.31000 34.66000 0.65000 1.87536 安聯全球油礦金趨勢基金 8.20000 8.08000 0.12000 1.48515 安聯全球計量平衡基金 12.82000 12.73000 0.09000 0.70699 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.11060 12.10750 0.00310 0.02560 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.61530 10.61260 0.00270 0.02544 安聯全球新興市場基金 19.44000 19.17000 0.27000 1.40845 安聯全球農金趨勢基金 9.95000 9.71000 0.24000 2.47168 安聯全球綠能趨勢基金 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083 安聯亞洲動態策略基金 25.60000 25.37000 0.23000 0.90658 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.99810 9.99540 0.00270 0.02701 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.84740 9.84470 0.00270 0.02743 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.54580 84.52510 0.02070 0.02449 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.91150 12.89580 0.01570 0.12175 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.77120 67.74440 0.02680 0.03956 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.26850 10.25600 0.01250 0.12188 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51140 2.50940 0.00200 0.07970 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.60360 10.58250 0.02110 0.19939 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10870 2.10950 -0.00080 -0.03792 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.92220 8.90450 0.01770 0.19878 宏利台灣動力基金 29.62000 29.44000 0.18000 0.61141 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.61190 10.56200 0.04990 0.47245 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.88710 9.83890 0.04820 0.48989 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.56110 8.52090 0.04020 0.47178 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.22240 8.18270 0.03970 0.48517 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.44000 10.33000 0.11000 1.06486 宏利全球債券組合基金 13.11130 13.11660 -0.00530 -0.04041 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79860 2.79570 0.00290 0.10373 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.86270 11.84920 0.01350 0.11393 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.93280 8.92350 0.00930 0.10422 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31660 2.31930 -0.00270 -0.11641 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.72150 10.70740 0.01410 0.13168 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.50150 4.46900 0.03250 0.72723 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.72930 0.72250 0.00680 0.94118 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.69000 20.50000 0.19000 0.92683 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.60930 11.60770 0.00160 0.01378 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.39910 10.39740 0.00170 0.01635 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.02240 10.02050 0.00190 0.01896 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.22380 9.22030 0.00350 0.03796 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.75040 8.74900 0.00140 0.01600 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.53350 8.53160 0.00190 0.02227 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.77960 8.77940 0.00020 0.00228 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.83800 2.83540 0.00260 0.09170 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41560 0.41520 0.00040 0.09634 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.49920 12.48600 0.01320 0.10572 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94540 0.94470 0.00070 0.07410 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.82100 7.81300 0.00800 0.10239 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.19190 2.19000 0.00190 0.08676 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31510 0.31470 0.00040 0.12711 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.64250 9.63340 0.00910 0.09446 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35560 0.35520 0.00040 0.11261 宏利萬利貨幣市場基金 13.62100 13.62070 0.00030 0.00220 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.93000 2.89000 0.04000 1.38408 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.90000 12.71000 0.19000 1.49489 宏利臺灣股息收益基金 27.81000 27.54000 0.27000 0.98039 宏利澳幣保本基金 11.83730 11.82380 0.01350 0.11418 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.64000 11.54000 0.10000 0.86655 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 12.16000 12.02000 0.14000 1.16473 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.49000 10.37000 0.12000 1.15718 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.88000 11.74000 0.14000 1.19250 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.21580 10.22470 -0.00890 -0.08704 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.29050 10.28630 0.00420 0.04083 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.19140 9.18610 0.00530 0.05770 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.58630 10.58020 0.00610 0.05765 貝萊德亞美利加收益基金 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822 貝萊德新台幣基金 12.91890 12.91870 0.00020 0.00155 貝萊德寶利基金 24.50000 24.41000 0.09000 0.36870 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.07750 11.07600 0.00150 0.01354 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.99850 9.99240 0.00610 0.06105 保德信大中華基金 32.00000 31.69000 0.31000 0.97823 保德信中小型股基金 43.25000 42.74000 0.51000 1.19326 保德信中國中小基金-人民幣 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 保德信中國中小基金-美元 11.16000 11.14000 0.02000 0.17953 保德信中國中小基金-新臺幣 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.08840 10.05540 0.03300 0.32818 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.06030 10.02730 0.03300 0.32910 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.20000 10.16670 0.03330 0.32754 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.84580 10.81040 0.03540 0.32746 保德信中國品牌基金-人民幣 10.82000 10.77000 0.05000 0.46425 保德信中國品牌基金-美元 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.61000 11.57000 0.04000 0.34572 保德信台商全方位基金 33.49000 33.23000 0.26000 0.78243 保德信全球中小基金 29.60000 29.39000 0.21000 0.71453 保德信全球消費商機基金 17.75000 17.58000 0.17000 0.96701 保德信全球基礎建設基金 11.70000 11.57000 0.13000 1.12360 保德信全球資源基金 7.63000 7.55000 0.08000 1.05960 保德信全球醫療生化基金-美元 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.34000 30.12000 0.22000 0.73041 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.12830 10.08940 0.03890 0.38555 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.74700 10.70570 0.04130 0.38578 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.13010 9.09340 0.03670 0.40359 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.68070 9.64180 0.03890 0.40345 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.52410 8.52530 -0.00120 -0.01408 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.91420 10.91570 -0.00150 -0.01374 保德信亞太基金 22.77000 22.50000 0.27000 1.20000 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.73240 8.72690 0.00550 0.06302 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.28930 11.28220 0.00710 0.06293 保德信店頭市場基金 33.86000 33.40000 0.46000 1.37725 保德信拉丁美洲基金 7.90000 7.84000 0.06000 0.76531 保德信金平衡基金 29.28000 29.19000 0.09000 0.30832 保德信金滿意基金 40.20000 40.04000 0.16000 0.39960 保德信科技島基金 24.32000 24.21000 0.11000 0.45436 保德信高成長基金 85.52000 84.75000 0.77000 0.90855 保德信第一基金 25.05000 24.82000 0.23000 0.92667 保德信貨幣市場基金 15.73380 15.73320 0.00060 0.00381 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.82340 10.73910 0.08430 0.78498 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.47910 10.39600 0.08310 0.79935 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.08690 11.00890 0.07800 0.70852 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.04690 9.97460 0.07230 0.72484 保德信新世紀基金 10.03000 9.96000 0.07000 0.70281 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.42920 8.42850 0.00070 0.00831 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.00280 11.00190 0.00090 0.00818 保德信新興趨勢組合基金 12.18000 11.98000 0.20000 1.66945 保德信瑞騰基金 15.51800 15.51740 0.00060 0.00387 保德信歐洲組合基金 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.96500 9.96040 0.00460 0.04618 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.04190 10.03710 0.00480 0.04782 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.90540 9.90500 0.00040 0.00404 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.91600 9.91690 -0.00090 -0.00908 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88430 9.87110 0.01320 0.13372 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.89120 9.88290 0.00830 0.08398 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.00140 2.00010 0.00130 0.06500 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65180 2.65010 0.00170 0.06415 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31590 0.31540 0.00050 0.15853 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45420 0.45340 0.00080 0.17644 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.89330 8.87770 0.01560 0.17572 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.89860 11.87830 0.02030 0.17090 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.76090 9.75400 0.00690 0.07074 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.66420 11.65650 0.00770 0.06606 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.28710 9.27060 0.01650 0.17798 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.12830 11.10850 0.01980 0.17824 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.34440 10.34010 0.00430 0.04159 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.18080 10.18140 -0.00060 -0.00589 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.26740 10.26360 0.00380 0.03702 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.67720 10.67320 0.00400 0.03748 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.16720 10.16650 0.00070 0.00689 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.00160 9.99710 0.00450 0.04501 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.15550 10.15100 0.00450 0.04433 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.95340 9.94960 0.00380 0.03819 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.01490 10.01460 0.00030 0.00300 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.96310 10.96730 -0.00420 -0.03830 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.66230 6.64820 0.01410 0.21209 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.04160 11.01840 0.02320 0.21056 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63220 11.63200 0.00020 0.00172 施羅德樂活中小基金-A類型 19.22000 19.06000 0.16000 0.83945 施羅德樂活中小基金-I類型 4350.750004312.22000 38.53000 0.89351 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.87310 10.83560 0.03750 0.34608 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.26350 12.22880 0.03470 0.28376 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.52910 11.49070 0.03840 0.33418 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.83200 9.79820 0.03380 0.34496 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.63510 10.60500 0.03010 0.28383 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.42230 10.38760 0.03470 0.33405 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.25810 11.21930 0.03880 0.34583 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 12.22100 12.18640 0.03460 0.28392 柏瑞五國金勢力建設基金 7.34000 7.27000 0.07000 0.96286 柏瑞巨人基金 12.85000 12.80000 0.05000 0.39063 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63230 13.63200 0.00030 0.00220 柏瑞全球金牌組合基金 16.15000 16.04000 0.11000 0.68579 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.36490 13.36740 -0.00250 -0.01870 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.89610 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0.16845 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.55030 10.53380 0.01650 0.15664 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.77580 9.75890 0.01690 0.17318 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.65580 10.63780 0.01800 0.16921 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.25930 11.25030 0.00900 0.08000 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.86270 11.85220 0.01050 0.08859 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.98570 10.97730 0.00840 0.07652 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.42860 9.42110 0.00750 0.07961 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.07480 10.06580 0.00900 0.08941 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.07060 10.06290 0.00770 0.07652 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.18150 11.17160 0.00990 0.08862 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.04580 10.03770 0.00810 0.08070 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.46410 10.45600 0.00810 0.07747 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.72080 9.71300 0.00780 0.08030 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.58340 9.57580 0.00760 0.07937 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.29700 10.28780 0.00920 0.08943 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.82770 9.82020 0.00750 0.07637 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.19000 18.12000 0.07000 0.38631 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.98000 16.86000 0.12000 0.71174 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.11950 13.11820 0.00130 0.00991 柏瑞環球多元資產基金-A類型 11.06510 10.99560 0.06950 0.63207 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.68240 11.61760 0.06480 0.55777 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.12660 12.06880 0.05780 0.47892 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.50090 11.42780 0.07310 0.63967 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.29780 10.23310 0.06470 0.63226 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.64410 10.58510 0.05900 0.55739 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.52950 10.47930 0.05020 0.47904 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.71800 10.64990 0.06810 0.63944 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.44030 10.38240 0.05790 0.55767 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.65760 10.58990 0.06770 0.63929 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.31000 12.45000 -0.14000 -1.12450 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 39.51000 38.68000 0.83000 2.14581 國泰大中華基金 21.22000 21.08000 0.14000 0.66414 國泰小龍基金 16.18000 16.11000 0.07000 0.43451 國泰中小成長基金 45.02000 44.82000 0.20000 0.44623 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.40210 4.39180 0.01030 0.23453 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.40000 20.32000 0.08000 0.39370 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.79810 0.79510 0.00300 0.37731 國泰中國內需增長基金美元級別 0.76030 0.75750 0.00280 0.36964 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.11150 2.11350 -0.00200 -0.09463 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.74240 9.73760 0.00480 0.04929 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.52430 8.52000 0.00430 0.05047 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32920 0.32900 0.00020 0.06079 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.31660 11.31560 0.00100 0.00884 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78480 1.78230 0.00250 0.14027 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.04260 10.01300 0.02960 0.29562 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34730 0.34630 0.00100 0.28877 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.88890 4.87560 0.01330 0.27279 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.64000 22.54000 0.10000 0.44366 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.76620 0.76310 0.00310 0.40624 國泰中港台基金人民幣級別 3.62610 3.60840 0.01770 0.49052 國泰中港台基金台幣級別 16.80000 16.69000 0.11000 0.65908 國泰中港台基金美元級別 0.57540 0.57180 0.00360 0.62959 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.96000 26.60000 0.36000 1.35338 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.13000 13.29000 -0.16000 -1.20391 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.20000 34.40000 0.80000 2.32558 國泰台灣貨幣市場基金 12.39050 12.39020 0.00030 0.00242 國泰平衡基金 27.52000 27.31000 0.21000 0.76895 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.29880 2.28260 0.01620 0.70972 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.67000 10.58000 0.09000 0.85066 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36370 0.36070 0.00300 0.83172 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46600 0.46190 0.00410 0.88764 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.83000 12.74000 0.09000 0.70644 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46550 0.46240 0.00310 0.67042 國泰全球資源基金台幣級別 5.72000 5.70000 0.02000 0.35088 國泰全球資源基金美元級別 0.19230 0.19150 0.00080 0.41775 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 9.01000 8.93000 0.08000 0.89586 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30780 0.30500 0.00280 0.91803 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.42300 0.42020 0.00280 0.66635 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.38710 0.38460 0.00250 0.65003 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44570 0.44270 0.00300 0.67766 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.28000 11.20000 0.08000 0.71429 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.17000 10.10000 0.07000 0.69307 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48760 0.48420 0.00340 0.70219 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.43000 19.13000 0.30000 1.56822 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.04000 20.97000 0.07000 0.33381 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.49090 2.47640 0.01450 0.58553 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.75430 11.66890 0.08540 0.73186 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.83900 10.76020 0.07880 0.73233 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.39510 0.39230 0.00280 0.71374 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.36440 0.36180 0.00260 0.71863 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50290 0.49920 0.00370 0.74119 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.63000 12.54000 0.09000 0.71770 國泰亞洲成長基金美元級別 0.44530 0.44220 0.00310 0.70104 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.44000 18.28000 0.16000 0.87527 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62910 0.62380 0.00530 0.84963 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 15.24000 15.13000 0.11000 0.72703 國泰科技生化基金 37.22000 36.77000 0.45000 1.22382 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.86000 25.48000 0.38000 1.49137 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.60000 13.76000 -0.16000 -1.16279 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 36.95560 36.60470 0.35090 0.95862 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.98660 20.15400 -0.16740 -0.83060 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.67840 18.35290 0.32550 1.77356 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.07570 38.92750 0.14820 0.38071 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.33460 39.20770 0.12690 0.32366 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 40.11650 40.06130 0.05520 0.13779 國泰紐幣2021保本基金 11.90940 11.91380 -0.00440 -0.03693 國泰紐幣八年期保本基金 12.19430 12.19860 -0.00430 -0.03525 國泰紐幣保本基金 12.22700 12.22890 -0.00190 -0.01554 國泰高科技基金 12.76000 12.63000 0.13000 1.02930 國泰國泰基金 23.27000 23.05000 0.22000 0.95445 國泰富時中國A50基金 22.43000 22.25000 0.18000 0.80899 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34160 0.34030 0.00130 0.38202 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44410 0.44230 0.00180 0.40696 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.93000 10.79000 0.14000 1.29750 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37130 0.36680 0.00450 1.22683 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48280 0.47680 0.00600 1.25839 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.55000 10.45000 0.10000 0.95694 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.30000 10.21000 0.09000 0.88149 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35850 0.35530 0.00320 0.90065 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46620 0.46180 0.00440 0.95279 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.85540 10.84740 0.00800 0.07375 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.03610 8.03020 0.00590 0.07347 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36580 0.36550 0.00030 0.08208 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27420 0.27410 0.00010 0.03648 國泰新興市場基金台幣級別 12.50000 12.44000 0.06000 0.48232 國泰新興市場基金美元級別 0.42670 0.42480 0.00190 0.44727 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.16300 2.16420 -0.00120 -0.05545 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47160 1.47240 -0.00080 -0.05433 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35270 0.35240 0.00030 0.08513 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37700 0.37660 0.00040 0.10621 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24240 0.24220 0.00020 0.08258 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.86680 10.85870 0.00810 0.07459 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.25670 7.25130 0.00540 0.07447 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.55000 14.60000 -0.05000 -0.34247 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.94000 33.71000 0.23000 0.68229 國泰價值卓越基金 14.58000 14.41000 0.17000 1.17974 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.14000 11.13000 0.01000 0.08985 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39960 0.39950 0.00010 0.02503 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.14860 12.14960 -0.00100 -0.00823 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41380 0.41390 -0.00010 -0.02416 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.71150 9.70410 0.00740 0.07626 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.63650 8.62590 0.01060 0.12289 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.56130 10.55330 0.00800 0.07581 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.47400 9.46230 0.01170 0.12365 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.01350 11.01240 0.00110 0.00999 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95620 9.93990 0.01630 0.16399 第一金大中華基金 25.64000 25.37000 0.27000 1.06425 第一金小型精選基金 35.56000 35.20000 0.36000 1.02273 第一金中國世紀基金-人民幣 14.75000 14.66000 0.09000 0.61392 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.19000 11.11000 0.08000 0.72007 第一金中概平衡基金 23.47000 23.27000 0.20000 0.85948 第一金台灣貨幣市場基金 15.21800 15.21750 0.00050 0.00329 第一金全家福貨幣市場基金 177.49200 177.48600 0.00600 0.00338 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.87870 13.74010 0.13860 1.00873 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.66000 12.54000 0.12000 0.95694 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.67000 12.54000 0.13000 1.03668 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.05460 10.01820 0.03640 0.36334 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 10.05530 10.01890 0.03640 0.36331 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.66540 9.64360 0.02180 0.22606 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.68870 9.66680 0.02190 0.22655 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.32600 10.28870 0.03730 0.36253 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.92770 9.90530 0.02240 0.22614 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 9.92790 9.90550 0.02240 0.22614 第一金全球大趨勢基金 22.78000 22.52000 0.26000 1.15453 第一金全球不動產證券化基金A 7.78230 7.72190 0.06040 0.78219 第一金全球不動產證券化基金B 5.62090 5.57730 0.04360 0.78174 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.32510 9.21600 0.10910 1.18381 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.32620 9.21710 0.10910 1.18367 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.15000 9.05000 0.10000 1.10497 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.16000 9.05000 0.11000 1.21547 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.43980 9.32950 0.11030 1.18227 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.44120 9.33090 0.11030 1.18209 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.27000 9.16000 0.11000 1.20087 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.27000 9.16000 0.11000 1.20087 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.66820 8.58060 0.08760 1.02091 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.03990 9.93850 0.10140 1.02027 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.92490 9.93040 -0.00550 -0.05539 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.16800 8.17240 -0.00440 -0.05384 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 9.04340 9.04800 -0.00460 -0.05084 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.98030 10.98650 -0.00620 -0.05643 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.94560 9.95090 -0.00530 -0.05326 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.67850 14.68600 -0.00750 -0.05107 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 15.56840 15.43920 0.12920 0.83683 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.96000 13.84000 0.12000 0.86705 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.96000 13.84000 0.12000 0.86705 第一金亞洲科技基金 21.75000 21.45000 0.30000 1.39860 第一金亞洲新興市場基金 14.32000 14.08000 0.24000 1.70455 第一金店頭市場基金 9.31000 9.18000 0.13000 1.41612 第一金創新趨勢基金 21.54000 21.26000 0.28000 1.31703 第一金電子基金 31.16000 30.83000 0.33000 1.07039 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 13.35000 13.28000 0.07000 0.52711 統一大滿貫基金 32.50000 31.99000 0.51000 1.59425 統一大龍印基金 17.51000 17.33000 0.18000 1.03866 統一大龍騰中國基金 10.83000 10.72000 0.11000 1.02612 統一中小基金 24.65000 24.35000 0.30000 1.23203 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.86290 9.87270 -0.00980 -0.09926 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.00200 9.98510 0.01690 0.16925 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.51280 9.49600 0.01680 0.17692 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.38100 11.39230 -0.01130 -0.09919 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.45030 11.43100 0.01930 0.16884 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.90350 10.88420 0.01930 0.17732 統一台灣動力基金 15.70000 15.55000 0.15000 0.96463 統一全天候基金 101.16000 100.04000 1.12000 1.11955 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.44980 9.46890 -0.01910 -0.20171 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.91530 9.90870 0.00660 0.06661 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.73070 9.72350 0.00720 0.07405 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.55710 9.57650 -0.01940 -0.20258 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 10.02790 10.02130 0.00660 0.06586 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.84130 9.83400 0.00730 0.07423 統一全球債券組合基金 12.13000 12.12810 0.00190 0.01567 統一全球新科技基金(人民幣) 15.69000 15.52000 0.17000 1.09536 統一全球新科技基金(美元) 16.02000 15.79000 0.23000 1.45662 統一全球新科技基金(新台幣) 14.59000 14.38000 0.21000 1.46036 統一亞太基金 27.36000 27.07000 0.29000 1.07130 統一亞洲大金磚基金 13.30000 13.16000 0.14000 1.06383 統一奔騰基金 53.71000 53.24000 0.47000 0.88279 統一強棒貨幣市場基金 16.62620 16.62560 0.00060 0.00361 統一強漢基金 25.07000 24.84000 0.23000 0.92593 統一統信基金 31.19000 30.92000 0.27000 0.87322 統一黑馬基金 54.84000 54.42000 0.42000 0.77178 統一新亞洲科技能源基金 20.12000 19.91000 0.21000 1.05475 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.54100 8.53470 0.00630 0.07382 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.57770 10.56980 0.00790 0.07474 統一經建基金 42.80000 42.32000 0.48000 1.13422 統一龍馬基金 67.36000 66.99000 0.37000 0.55232 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 20.40000 20.40000 0.00000 0.00000 野村中小基金 46.46000 46.15000 0.31000 0.67172 野村中國機會基金 15.03000 14.95000 0.08000 0.53512 野村巴西基金 6.81000 6.71000 0.10000 1.49031 野村日本領先基金 12.55000 12.41000 0.14000 1.12812 野村台灣高股息基金 23.15000 23.03000 0.12000 0.52106 野村台灣運籌基金 35.93000 35.76000 0.17000 0.47539 野村四年階梯到期新興市場債券基金-月配類型人民幣計價 9.84220 9.83230 0.00990 0.10069 野村四年階梯到期新興市場債券基金-月配類型美元計價 9.83730 9.83460 0.00270 0.02745 野村四年階梯到期新興市場債券基金-月配類型新臺幣計價 9.85330 9.85140 0.00190 0.01929 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.84220 9.83230 0.00990 0.10069 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.83730 9.83460 0.00270 0.02745 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.85330 9.85140 0.00190 0.01929 野村平衡基金 18.54000 18.47000 0.07000 0.37899 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.72000 8.59000 0.13000 1.51339 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.01000 8.91000 0.10000 1.12233 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.45000 12.26000 0.19000 1.54976 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.98000 9.86000 0.12000 1.21704 野村全球生技醫療基金 16.37000 16.09000 0.28000 1.74021 野村全球品牌基金 27.00000 26.73000 0.27000 1.01010 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 7.98070 7.96200 0.01870 0.23487 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.85280 10.82740 0.02540 0.23459 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.53950 10.55090 -0.01140 -0.10805 野村全球氣候變遷基金 8.51000 8.41000 0.10000 1.18906 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.99000 12.86000 0.13000 1.01089 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.32000 11.20000 0.12000 1.07143 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.98000 18.78000 0.20000 1.06496 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.21000 12.08000 0.13000 1.07616 野村全球短期收益基金-美元計價 10.65790 10.65710 0.00080 0.00751 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.49140 10.49130 0.00010 0.00095 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.80560 9.76990 0.03570 0.36541 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.55570 9.52830 0.02740 0.28756 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.99140 8.96570 0.02570 0.28665 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.04930 11.00880 0.04050 0.36789 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.60220 10.57190 0.03030 0.28661 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.01820 9.98940 0.02880 0.28831 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.46960 11.40660 0.06300 0.55231 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 11.06250 11.00700 0.05550 0.50422 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.58480 10.53130 0.05350 0.50801 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.75990 10.68200 0.07790 0.72926 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.73280 10.65590 0.07690 0.72167 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 10.19690 10.12540 0.07150 0.70614 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.75830 9.68890 0.06940 0.71628 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 10.01360 9.93360 0.08000 0.80535 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 12.11150 12.02400 0.08750 0.72771 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.75170 12.67170 0.08000 0.63133 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 11.19080 11.11240 0.07840 0.70552 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.70990 10.63380 0.07610 0.71564 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.21370 11.12390 0.08980 0.80727 野村成長基金 29.33000 29.19000 0.14000 0.47962 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.25720 10.19590 0.06130 0.60122 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 10.24290 10.18550 0.05740 0.56355 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 10.04000 9.98250 0.05750 0.57601 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.25710 10.19590 0.06120 0.60024 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.24290 10.18550 0.05740 0.56355 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.04000 9.98260 0.05740 0.57500 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.95000 9.83000 0.12000 1.22075 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.89000 13.73000 0.16000 1.16533 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.33710 10.32480 0.01230 0.11913 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.24980 10.25050 -0.00070 -0.00683 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.06770 10.06850 -0.00080 -0.00795 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.62320 10.61040 0.01280 0.12064 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.46690 10.46770 -0.00080 -0.00764 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.28320 10.28390 -0.00070 -0.00681 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.24140 9.23930 0.00210 0.02273 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.05350 10.04140 0.01210 0.12050 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.95060 9.94820 0.00240 0.02412 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.64230 13.63910 0.00320 0.02346 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.78830 12.77300 0.01530 0.11978 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.52030 10.51770 0.00260 0.02472 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.33710 10.33290 0.00420 0.04065 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.03590 10.04100 -0.00510 -0.05079 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.46020 9.46530 -0.00510 -0.05388 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.91970 10.92560 -0.00590 -0.05400 野村泰國基金 45.14000 44.45000 0.69000 1.55231 野村高科技基金 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 野村貨幣市場基金 16.23330 16.23270 0.00060 0.00370 野村新馬基金 16.87000 16.69000 0.18000 1.07849 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.14890 8.15190 -0.00300 -0.03680 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.81330 11.81770 -0.00440 -0.03723 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000 野村精選貨幣市場基金 12.06400 12.06370 0.00030 0.00249 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.17000 12.16000 0.01000 0.08224 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.29000 11.26000 0.03000 0.26643 野村歐洲高股息基金季配型 8.36000 8.32000 0.04000 0.48077 野村歐洲高股息基金累積型 11.76000 11.70000 0.06000 0.51282 野村積極成長基金 12.37000 12.31000 0.06000 0.48741 野村優質基金 33.54000 33.40000 0.14000 0.41916 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.75820 8.74660 0.01160 0.13262 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.10340 8.10250 0.00090 0.01111 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.93100 7.93040 0.00060 0.00757 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.47520 11.45970 0.01550 0.13526 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.46630 10.46500 0.00130 0.01242 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27210 10.27130 0.00080 0.00779 野村環球基金-人民幣計價 15.51000 15.28000 0.23000 1.50524 野村環球基金-美元計價 12.39000 12.21000 0.18000 1.47420 野村環球基金-新臺幣計價 16.49000 16.24000 0.25000 1.53941 野村鴻利基金 21.54000 21.48000 0.06000 0.27933 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84080 16.84050 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 20.99000 20.92000 0.07000 0.33461 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.88000 12.69000 0.19000 1.49724 野村鑫平衡組合基金 14.69000 14.66000 0.03000 0.20464 野村鑫全球債券組合基金 13.24380 13.24320 0.00060 0.00453 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 13.84000 13.69000 0.15000 1.09569 凱基台灣精五門基金 20.97000 20.92000 0.05000 0.23901 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.97740 10.91780 0.05960 0.54590 凱基亞太高股息基金 13.81000 13.68000 0.13000 0.95029 凱基亞洲四金磚基金 18.05000 17.83000 0.22000 1.23388 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.20000 14.10000 0.10000 0.70922 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.91760 13.78260 0.13500 0.97950 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 13.05000 12.92000 0.13000 1.00619 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52320 11.52290 0.00030 0.00260 凱基開創基金 26.39000 26.23000 0.16000 0.60999 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.55000 20.18000 0.37000 1.83350 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.94220 20.56740 0.37480 1.82230 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 19.27000 19.14000 0.13000 0.67921 凱基新興市場中小基金-美元計價B 19.35700 19.22510 0.13190 0.68608 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.08880 10.07890 0.00990 0.09823 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.10680 8.09880 0.00800 0.09878 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.31000 8.23000 0.08000 0.97205 凱基資源國基金 10.35000 10.26000 0.09000 0.87719 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.27000 11.23000 0.04000 0.35619 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.90530 11.84150 0.06380 0.53878 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.83000 10.77000 0.06000 0.55710 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.88350 10.77180 0.11170 1.03697 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.61000 10.50000 0.11000 1.04762 凱基護城河基金-台幣計價A 12.66000 12.51000 0.15000 1.19904 凱基護城河基金-美元計價B 13.04230 12.88850 0.15380 1.19331 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.84000 15.10000 -0.26000 -1.72185 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.97000 30.85000 1.12000 3.63047 富邦NASDAQ-100基金 27.84000 27.28000 0.56000 2.05279 富邦上証180基金 33.73000 33.36000 0.37000 1.10911 富邦大中華成長基金-(美元) 0.25000 0.24880 0.00120 0.48232 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.33000 7.30000 0.03000 0.41096 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.54000 6.62000 -0.08000 -1.20846 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 53.31000 52.18000 1.13000 2.16558 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.05010 19.94040 0.10970 0.55014 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.15170 11.15060 0.00110 0.00986 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.53880 10.52260 0.01620 0.15395 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.11440 13.10160 0.01280 0.09770 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.94700 1.94620 0.00080 0.04111 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.87000 9.86040 0.00960 0.09736 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.51270 1.51210 0.00060 0.03968 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.55190 11.54420 0.00770 0.06670 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74120 1.73950 0.00170 0.09773 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13050 10.12370 0.00680 0.06717 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54620 1.54470 0.00150 0.09711 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 12.04180 11.98720 0.05460 0.45549 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.41990 11.36450 0.05540 0.48748 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.98620 10.92220 0.06400 0.58596 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.71230 10.66370 0.04860 0.45575 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.07680 10.02790 0.04890 0.48764 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.70590 9.64940 0.05650 0.58553 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.62000 14.78000 -0.16000 -1.08254 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.43000 23.91000 0.52000 2.17482 富邦日本東証基金 22.57000 22.36000 0.21000 0.93918 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.60000 41.59000 0.01000 0.02404 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.96000 45.83000 0.13000 0.28366 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.77000 50.64000 0.13000 0.25671 富邦台灣心基金 20.90000 20.70000 0.20000 0.96618 富邦台灣釆吉50基金 47.81000 47.71000 0.10000 0.20960 富邦台灣科技指數基金 55.69000 55.50000 0.19000 0.34234 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29020 0.28750 0.00270 0.93913 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.69000 8.61000 0.08000 0.92915 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.30810 2.30440 0.00370 0.16056 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34350 0.34320 0.00030 0.08741 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.77090 10.75850 0.01240 0.11526 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.02440 2.02110 0.00330 0.16328 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33270 0.33230 0.00040 0.12037 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.37190 9.36110 0.01080 0.11537 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.01000 22.74000 0.27000 1.18734 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.11000 15.28000 -0.17000 -1.11257 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.51000 27.85000 0.66000 2.36984 富邦吉祥貨幣市場基金 15.60920 15.60870 0.00050 0.00320 富邦長紅基金 62.02000 61.46000 0.56000 0.91116 富邦科技基金 23.32000 23.10000 0.22000 0.95238 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.55950 38.50420 0.05530 0.14362 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.20830 36.85140 0.35690 0.96848 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 36.99930 36.83030 0.16900 0.45886 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 12.27000 12.40000 -0.13000 -1.04839 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 37.62000 36.95000 0.67000 1.81326 富邦香港H股基金 22.55000 22.40000 0.15000 0.66964 富邦高成長基金 23.35000 23.12000 0.23000 0.99481 富邦基金 12.42000 12.35000 0.07000 0.56680 富邦深証100基金 12.00000 11.74000 0.26000 2.21465 富邦富時歐洲ETF基金 20.43000 20.35000 0.08000 0.39312 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39980 0.39950 0.00030 0.07509 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.23300 12.22300 0.01000 0.08181 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.66070 9.65280 0.00790 0.08184 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30420 0.30400 0.00020 0.06579 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.06150 9.05410 0.00740 0.08173 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.26000 20.13000 0.13000 0.64580 富邦精準基金 44.84000 44.40000 0.44000 0.99099 富邦精銳中小基金 10.88000 10.76000 0.12000 1.11524 富邦臺灣公司治理100基金 21.47000 21.39000 0.08000 0.37401 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.88000 7.91000 -0.03000 -0.37927 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.71000 14.61000 0.10000 0.68446 富邦標普美國特別股ETF基金 19.09000 18.99000 0.10000 0.52659 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.54380 10.55160 -0.00780 -0.07392 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.57760 11.56980 0.00780 0.06742 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.09560 11.08590 0.00970 0.08750 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.37760 10.38530 -0.00770 -0.07414 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.34930 11.34170 0.00760 0.06701 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.85630 10.84680 0.00950 0.08758 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.95000 29.92000 0.03000 0.10027 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.68750 9.68460 0.00290 0.02994 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.87720 9.87550 0.00170 0.01721 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.77780 9.77580 0.00200 0.02046 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.99580 9.99290 0.00290 0.02902 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.99500 9.99330 0.00170 0.01701 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.89280 9.89080 0.00200 0.02022 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.91540 9.91330 0.00210 0.02118 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.16020 9.13730 0.02290 0.25062 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.79780 9.77450 0.02330 0.23838 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.46910 9.44630 0.02280 0.24136 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.58670 10.56020 0.02650 0.25094 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.34130 10.31680 0.02450 0.23748 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.04050 10.01640 0.02410 0.24061 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.56500 9.54190 0.02310 0.24209 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.84040 9.81660 0.02380 0.24245 富達卓越領航全球組合基金 14.85000 14.84000 0.01000 0.06739 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.38330 9.35750 0.02580 0.27571 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.72170 9.69630 0.02540 0.26196 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.59790 9.57250 0.02540 0.26534 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.97550 9.94810 0.02740 0.27543 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.92780 9.90190 0.02590 0.26157 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82890 9.80260 0.02630 0.26830 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.65280 9.62710 0.02570 0.26695 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.85520 9.82890 0.02630 0.26758 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 11.16000 11.05000 0.11000 0.99548 富蘭克林華美中國消費基金-美元 13.01000 12.86000 0.15000 1.16641 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.86000 10.74000 0.12000 1.11732 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.40000 12.33000 0.07000 0.56772 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.52000 11.45000 0.07000 0.61135 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.78280 9.78550 -0.00270 -0.02759 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.53100 9.52910 0.00190 0.01994 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.96670 8.96450 0.00220 0.02454 富蘭克林華美中華基金 14.94000 14.77000 0.17000 1.15098 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.18000 20.10000 0.08000 0.39801 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.54000 19.46000 0.08000 0.41110 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.45000 11.37000 0.08000 0.70361 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.57000 10.49000 0.08000 0.76263 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.17920 8.17540 0.00380 0.04648 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.52480 9.52060 0.00420 0.04411 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.02690 10.02250 0.00440 0.04390 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.44010 9.43580 0.00430 0.04557 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.03300 11.03530 -0.00230 -0.02084 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.03240 9.03430 -0.00190 -0.02103 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.56710 9.56920 -0.00210 -0.02195 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.90860 12.91090 -0.00230 -0.01781 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.62470 10.62650 -0.00180 -0.01694 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.16140 10.16560 -0.00420 -0.04132 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.92330 7.92650 -0.00320 -0.04037 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.50990 9.51380 -0.00390 -0.04099 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.57060 10.57450 -0.00390 -0.03688 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.70320 7.70600 -0.00280 -0.03634 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.25780 9.26120 -0.00340 -0.03671 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.46890 10.47130 -0.00240 -0.02292 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.98460 7.98640 -0.00180 -0.02254 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.40540 8.39610 0.00930 0.11077 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.64510 9.63460 0.01050 0.10898 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.16610 10.15510 0.01100 0.10832 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.68600 12.67200 0.01400 0.11048 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.77000 9.71000 0.06000 0.61792 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 9.18000 9.15000 0.03000 0.32787 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 8.21000 8.25000 -0.04000 -0.48485 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.81000 10.76000 0.05000 0.46468 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 8.85000 8.81000 0.04000 0.45403 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 11.00000 10.94000 0.06000 0.54845 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 11.02000 10.95000 0.07000 0.63927 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.58000 11.52000 0.06000 0.52083 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.39000 10.32000 0.07000 0.67829 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.92000 10.86000 0.06000 0.55249 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.97610 12.86790 0.10820 0.84085 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.23000 10.17000 0.06000 0.58997 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.54000 10.44000 0.10000 0.95785 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.25000 10.15000 0.10000 0.98522 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.50000 10.39000 0.11000 1.05871 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.21000 10.11000 0.10000 0.98912 富蘭克林華美第一富基金 40.12000 39.64000 0.48000 1.21090 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28070 10.28040 0.00030 0.00292 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.67000 13.51000 0.16000 1.18431 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.82000 13.64000 0.18000 1.31965 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.24000 15.03000 0.21000 1.39721 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.17500 7.07520 0.09980 1.41056 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.58240 11.49680 0.08560 0.74456 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.28530 10.29350 -0.00820 -0.07966 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.32940 11.33850 -0.00910 -0.08026 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.40680 7.40180 0.00500 0.06755 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.80910 9.80250 0.00660 0.06733 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.62550 10.61840 0.00710 0.06687 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.96500 10.95770 0.00730 0.06662 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.38000 19.36000 0.02000 0.10331 復華人民幣貨幣市場基金 11.46220 11.45920 0.00300 0.02618 復華人生目標基金 33.38330 33.17350 0.20980 0.63243 復華大中華中小策略基金 10.09000 10.01000 0.08000 0.79920 復華中小精選基金 63.28000 62.88000 0.40000 0.63613 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.06000 8.98000 0.08000 0.89087 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.89000 11.85000 0.04000 0.33755 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.04000 11.00000 0.04000 0.36364 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.17000 11.12000 0.05000 0.44964 復華台灣智能基金 11.49000 11.43000 0.06000 0.52493 復華全方位基金 26.50000 26.41000 0.09000 0.34078 復華全球大趨勢基金-美元 13.58000 13.42000 0.16000 1.19225 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.27000 20.03000 0.24000 1.19820 復華全球平衡基金-新臺幣 20.50000 20.38000 0.12000 0.58881 復華全球物聯網科技基金-美元 15.83000 15.68000 0.15000 0.95663 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.46000 14.32000 0.14000 0.97765 復華全球原物料基金 9.20000 9.08000 0.12000 1.32159 復華全球消費基金-新臺幣 13.20000 13.12000 0.08000 0.60976 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45210 11.44470 0.00740 0.06466 復華全球債券基金 13.52710 13.49590 0.03120 0.23118 復華全球債券組合基金 14.74000 14.75000 -0.01000 -0.06780 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.76000 13.58000 0.18000 1.32548 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.78000 9.65000 0.13000 1.34715 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.81000 10.76000 0.05000 0.46468 復華有利貨幣市場基金 13.41220 13.41180 0.00040 0.00298 復華亞太平衡基金 14.18000 14.10000 0.08000 0.56738 復華亞太成長基金 14.21000 14.14000 0.07000 0.49505 復華亞太神龍科技基金-美元 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 復華東協世紀基金 13.90000 13.79000 0.11000 0.79768 復華南非幣長期收益基金A 13.51000 13.49000 0.02000 0.14826 復華南非幣長期收益基金B 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 13.36000 13.36000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 12.82000 12.69000 0.13000 1.02443 復華美國新星基金-新臺幣 12.31000 12.18000 0.13000 1.06732 復華恒生基金 22.16000 22.02000 0.14000 0.63579 復華恒生單日反向一倍基金 8.03000 8.12000 -0.09000 -1.10837 復華恒生單日正向二倍基金 38.96000 38.15000 0.81000 2.12320 復華神盾基金 22.96900 22.77610 0.19290 0.84694 復華高成長基金 61.02000 60.66000 0.36000 0.59347 復華高益策略組合基金 13.01000 13.02000 -0.01000 -0.07680 復華貨幣市場基金 14.37130 14.37090 0.00040 0.00278 復華富時不動產證券化基金 17.57000 17.33000 0.24000 1.38488 復華復華基金 19.30000 19.19000 0.11000 0.57322 復華華人世紀基金 19.37000 19.25000 0.12000 0.62338 復華傳家二號基金 26.38650 26.23060 0.15590 0.59434 復華傳家基金 21.49490 21.41030 0.08460 0.39514 復華奧林匹克全球組合基金 14.85000 14.81000 0.04000 0.27009 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.79000 11.73000 0.06000 0.51151 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.24000 14.16000 0.08000 0.56497 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060 復華新興人民幣短期收益基金 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 復華新興人民幣債券基金A 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.87000 18.81000 0.06000 0.31898 復華新興市場高收益債券基金A 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 復華新興市場高收益債券基金B 6.26000 6.25000 0.01000 0.16000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.61000 13.58000 0.03000 0.22091 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.31000 14.29000 0.02000 0.13996 復華新興市場短期收益基金 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.56000 9.50000 0.06000 0.63158 復華滬深300 A股基金 25.61000 25.23000 0.38000 1.50614 復華數位經濟基金 49.75000 49.31000 0.44000 0.89231 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.79000 11.66000 0.13000 1.11492 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.98040 9.97270 0.00770 0.07721 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.83690 9.82960 0.00730 0.07427 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.13800 10.13010 0.00790 0.07799 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.96070 9.95330 0.00740 0.07435 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.37160 9.37020 0.00140 0.01494 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.19250 9.18710 0.00540 0.05878 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.71470 8.70800 0.00670 0.07694 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37940 11.37770 0.00170 0.01494 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.16430 11.15770 0.00660 0.05915 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.70020 10.69210 0.00810 0.07576 景順主流基金 19.63000 19.59000 0.04000 0.20419 景順台灣科技基金 35.39000 35.37000 0.02000 0.05655 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.07000 10.00000 0.07000 0.70000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.61000 9.55000 0.06000 0.62827 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.11000 11.03000 0.08000 0.72529 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288 景順全球科技基金 20.83000 20.41000 0.42000 2.05781 景順全球康健基金 17.38000 17.21000 0.17000 0.98780 景順貨幣市場基金 15.91070 15.91020 0.00050 0.00314 景順潛力基金 36.21000 36.15000 0.06000 0.16598 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.70000 15.44000 0.26000 1.68394 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.95000 13.72000 0.23000 1.67638 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.76000 10.66000 0.10000 0.93809 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.36000 10.27000 0.09000 0.87634 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.79000 10.69000 0.10000 0.93545 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.41000 10.32000 0.09000 0.87209 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.04000 8.92000 0.12000 1.34529 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.73000 8.61000 0.12000 1.39373 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.10000 8.98000 0.12000 1.33630 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.79000 8.66000 0.13000 1.50115 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.86540 8.86440 0.00100 0.01128 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.39510 8.39500 0.00010 0.00119 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.12430 11.12290 0.00140 0.01259 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.51240 10.51220 0.00020 0.00190 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.27000 8.24000 0.03000 0.36408 華南永昌中國A股基金(美元) 8.63000 8.59000 0.04000 0.46566 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.98000 11.92000 0.06000 0.50336 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.63190 9.62860 0.00330 0.03427 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.33780 9.33310 0.00470 0.05036 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.77300 9.76970 0.00330 0.03378 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.47620 9.47140 0.00480 0.05068 華南永昌永昌基金 19.51000 19.32000 0.19000 0.98344 華南永昌全球亨利組合基金 14.36750 14.37220 -0.00470 -0.03270 華南永昌全球神農水資源基金 10.22000 10.08000 0.14000 1.38889 華南永昌全球精品基金 14.49000 14.40000 0.09000 0.62500 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.12000 11.98000 0.14000 1.16861 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.47000 11.33000 0.14000 1.23566 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.01000 13.85000 0.16000 1.15523 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.26000 13.10000 0.16000 1.22137 華南永昌物聯網精選基金 12.95000 12.83000 0.12000 0.93531 華南永昌策略報酬基金 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.17250 16.17190 0.00060 0.00371 華南永昌龍盈平衡基金 24.64840 24.48360 0.16480 0.67310 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.91400 11.91360 0.00040 0.00336 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.14330 10.14220 0.00110 0.01085 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.35850 10.34180 0.01670 0.16148 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.99780 9.99660 0.00120 0.01200 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.19180 10.17530 0.01650 0.16216 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.05390 10.05430 -0.00040 -0.00398 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.21170 10.19690 0.01480 0.14514 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.05390 10.05430 -0.00040 -0.00398 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.21170 10.19690 0.01480 0.14514 華頓中小型基金 23.87000 23.70000 0.17000 0.71730 華頓中國多重機會平衡基金 13.38000 13.27270 0.10730 0.80843 華頓台灣基金 24.55000 24.37000 0.18000 0.73861 華頓平安貨幣市場基金 11.49660 11.49620 0.00040 0.00348 華頓全球時尚精品基金 16.87000 16.76000 0.11000 0.65632 華頓全球高收益債券基金A 13.45380 13.45290 0.00090 0.00669 華頓全球高收益債券基金B 8.61680 8.61620 0.00060 0.00696 華頓全球黑鑽油源基金 5.88000 5.78000 0.10000 1.73010 華頓新興亞太債券基金A 10.56090 10.55160 0.00930 0.08814 華頓新興亞太債券基金B 8.19830 8.19110 0.00720 0.08790 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.15480 3.12000 0.03480 1.11538 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.61460 14.44480 0.16980 1.17551 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.49870 0.49300 0.00570 1.15619 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.08010 12.03240 0.04770 0.39643 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.09780 11.05500 0.04280 0.38716 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.12520 11.07490 0.05030 0.45418 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.19400 10.14780 0.04620 0.45527 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.94790 11.89590 0.05200 0.43713 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.06660 11.01860 0.04800 0.43563 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.50000 12.40000 0.10000 0.80645 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.15000 11.05000 0.10000 0.90498 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.58000 12.48000 0.10000 0.80128 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41970 2.41940 0.00030 0.01240 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.00040 2.00070 -0.00030 -0.01499 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.28140 12.27440 0.00700 0.05703 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.22390 10.21810 0.00580 0.05676 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38180 0.38160 0.00020 0.05241 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.33100 0.33080 0.00020 0.06046 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.63000 3.59000 0.04000 1.11421 匯豐中國動力基金(台幣) 16.83000 16.62000 0.21000 1.26354 匯豐中國動力基金(美元) 0.57000 0.57000 0.00000 0.00000 匯豐五福全球債券組合基金 13.19350 13.19420 -0.00070 -0.00531 匯豐太平洋精典基金 18.37000 18.12000 0.25000 1.37969 匯豐台灣精典基金 23.90000 23.83000 0.07000 0.29375 匯豐全球趨勢組合基金 12.13000 11.95000 0.18000 1.50628 匯豐全球關鍵資源基金 7.93000 7.89000 0.04000 0.50697 匯豐安富基金 25.28000 25.22000 0.06000 0.23791 匯豐成功基金 38.55000 38.18000 0.37000 0.96909 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.49000 11.42000 0.07000 0.61296 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.59000 10.52000 0.07000 0.66540 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.49000 11.42000 0.07000 0.61296 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.30000 11.23000 0.07000 0.62333 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.41000 11.34000 0.07000 0.61728 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.47460 2.47420 0.00040 0.01617 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29950 2.29920 0.00030 0.01305 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.86530 11.85940 0.00590 0.04975 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.41780 8.41180 0.00600 0.07133 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39190 0.39170 0.00020 0.05106 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35870 0.35850 0.00020 0.05579 匯豐拉丁美洲基金 8.38000 8.34000 0.04000 0.47962 匯豐金磚動力基金 15.84000 15.64000 0.20000 1.27877 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96860 14.96850 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.81170 15.81140 0.00030 0.00190 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.12000 5.09000 0.03000 0.58939 匯豐新鑽動力基金 11.85000 11.73000 0.12000 1.02302 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.82670 5.80060 0.02610 0.44995 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.27640 9.25040 0.02600 0.28107 匯豐龍鳳基金 51.22000 51.05000 0.17000 0.33301 匯豐龍騰電子基金 37.20000 37.12000 0.08000 0.21552 匯豐雙高收益債券組合基金 12.46940 12.46890 0.00050 0.00401 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 19.82000 19.61000 0.21000 1.07088 新光中國成長基金(人民幣) 12.19000 12.13000 0.06000 0.49464 新光中國成長基金(美元) 13.25000 13.15000 0.10000 0.76046 新光中國成長基金(新臺幣) 12.55000 12.45000 0.10000 0.80321 新光台灣富貴基金 24.02000 23.84000 0.18000 0.75503 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.68000 9.62000 0.06000 0.62370 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.78000 8.73000 0.05000 0.57274 新光全球生技醫療基金(美元) 11.57000 11.42000 0.15000 1.31349 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.71000 10.57000 0.14000 1.32450 新光全球債券基金(A累積)美元 10.04260 10.02670 0.01590 0.15858 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.31870 9.29980 0.01890 0.20323 新光全球債券基金(B配息)美元 9.78680 9.77120 0.01560 0.15965 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.07130 9.05290 0.01840 0.20325 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.82000 9.97000 -0.15000 -1.50451 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 新光吉星貨幣市場基金 15.41470 15.41420 0.00050 0.00324 新光亞洲精選基金-美金 26.18000 25.91000 0.27000 1.04207 新光亞洲精選基金-新台幣 25.19000 24.92000 0.27000 1.08347 新光兩岸優勢基金 14.37000 14.23000 0.14000 0.98384 新光店頭基金 24.83000 24.72000 0.11000 0.44498 新光南非幣保本基金 11.53000 11.51000 0.02000 0.17376 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.28000 10.23000 0.05000 0.48876 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.24000 9.19000 0.05000 0.54407 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.68000 9.63000 0.05000 0.51921 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.67000 8.63000 0.04000 0.46350 新光創新科技基金 15.17000 15.06000 0.11000 0.73041 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.86210 9.85620 0.00590 0.05986 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.20360 10.19860 0.00500 0.04903 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.84980 9.83870 0.01110 0.11282 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.53670 9.53110 0.00560 0.05876 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.88140 9.87650 0.00490 0.04961 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.53500 9.52430 0.01070 0.11234 新光福運平衡基金 17.10170 17.03780 0.06390 0.37505 新光澳幣八年期保本基金 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 新光澳幣十年期保本基金 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 新光澳幣保本基金 11.69000 11.69000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.04930 10.05830 -0.00900 -0.08948 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.05000 10.05870 -0.00870 -0.08649 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.97430 9.96790 0.00640 0.06421 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.97430 9.96790 0.00640 0.06421 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.99150 9.98510 0.00640 0.06410 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.99150 9.98510 0.00640 0.06410 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.97250 9.96510 0.00740 0.07426 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.97270 9.96540 0.00730 0.07325 瑞銀全球創新趨勢基金 7.26000 7.23000 0.03000 0.41494 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.63000 8.51000 0.12000 1.41011 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.03820 10.04970 -0.01150 -0.11443 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.93760 9.94920 -0.01160 -0.11659 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.04370 10.03910 0.00460 0.04582 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.96320 9.95860 0.00460 0.04619 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.98190 9.97660 0.00530 0.05312 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.12580 10.12040 0.00540 0.05336 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.98810 13.98100 0.00710 0.05078 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.86100 8.85650 0.00450 0.05081 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.96490 36.75320 0.21170 0.57600 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.99910 36.73580 0.26330 0.71674 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.74420 38.52640 0.21780 0.56533 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.01710 11.01610 0.00100 0.00908 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12700 10.11030 0.01670 0.16518 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.07480 13.01990 0.05490 0.42166 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.60850 10.54930 0.05920 0.56117 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.43000 10.37000 0.06000 0.57859 群益大印度基金-人民幣 13.06290 12.86390 0.19900 1.54696 群益大印度基金-美元 13.33580 13.11440 0.22140 1.68822 群益大印度基金-新臺幣 12.02000 11.81000 0.21000 1.77815 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.53640 12.42990 0.10650 0.85680 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 13.12280 12.99330 0.12950 0.99667 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.71000 11.59000 0.12000 1.03538 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.82060 11.72000 0.10060 0.85836 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.29240 11.18080 0.11160 0.99814 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.10000 10.00000 0.10000 1.00000 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.64830 9.55300 0.09530 0.99759 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.68000 9.59000 0.09000 0.93848 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.86530 9.78140 0.08390 0.85775 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.77850 9.68200 0.09650 0.99669 群益中小型股基金 43.96000 43.71000 0.25000 0.57195 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.97670 9.95290 0.02380 0.23913 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.05430 10.01640 0.03790 0.37838 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.96070 8.92540 0.03530 0.39550 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.96740 8.94600 0.02140 0.23921 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 9.03700 9.00290 0.03410 0.37877 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.05480 8.02310 0.03170 0.39511 群益中國高收益債券基金N-美元 9.99050 9.97570 0.01480 0.14836 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.41340 11.40700 0.00640 0.05611 群益中國高收益債券基金-美元 11.21730 11.20070 0.01660 0.14821 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.45990 10.44320 0.01670 0.15991 群益中國新機會基金N-美元 9.82420 9.77080 0.05340 0.54653 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484 群益中國新機會基金-人民幣 8.74100 8.70560 0.03540 0.40663 群益中國新機會基金-美元 10.50450 10.44740 0.05710 0.54655 群益中國新機會基金-新臺幣 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798 群益平衡王基金 19.55490 19.50610 0.04880 0.25018 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.77000 7.70000 0.07000 0.90909 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.68000 5.63000 0.05000 0.88810 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.68260 9.56230 0.12030 1.25807 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.03250 9.89410 0.13840 1.39881 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.04000 8.91000 0.13000 1.45903 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.90230 8.79170 0.11060 1.25800 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.22410 9.09680 0.12730 1.39939 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.31000 8.19000 0.12000 1.46520 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.92820 9.89500 0.03320 0.33552 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.79460 9.76020 0.03440 0.35245 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.56790 9.53590 0.03200 0.33557 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.49770 9.46440 0.03330 0.35184 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.10150 10.06600 0.03550 0.35267 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.73630 9.70370 0.03260 0.33595 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.17120 10.15490 0.01630 0.16051 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.56240 7.55030 0.01210 0.16026 群益全球關鍵生技基金-美元 14.72920 14.53030 0.19890 1.36886 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.80000 13.61000 0.19000 1.39603 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.75000 11.53000 0.22000 1.90807 群益印度中小基金N-新臺幣 8.99000 8.82000 0.17000 1.92744 群益印度中小基金-人民幣 14.87740 14.61370 0.26370 1.80447 群益印度中小基金-美元 14.32310 14.04970 0.27340 1.94595 群益印度中小基金-新臺幣 15.74000 15.43000 0.31000 2.00907 群益多利策略組合基金 11.66000 11.64000 0.02000 0.17182 群益多重收益組合基金 13.64000 13.63000 0.01000 0.07337 群益多重資產組合基金 15.67000 15.57000 0.10000 0.64226 群益安家基金 23.30770 23.20380 0.10390 0.44777 群益安穩貨幣市場基金 16.05070 16.05010 0.00060 0.00374 群益那斯達克生技基金 21.71000 21.24000 0.47000 2.21281 群益亞太中小基金 13.40000 13.19000 0.21000 1.59212 群益亞太新趨勢平衡基金 17.24000 17.08000 0.16000 0.93677 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.64650 9.63110 0.01540 0.15990 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.56770 7.55560 0.01210 0.16015 群益店頭市場基金 94.15000 93.46000 0.69000 0.73828 群益東方盛世基金 9.84000 9.73000 0.11000 1.13052 群益東協成長基金-人民幣 14.79880 14.62840 0.17040 1.16486 群益東協成長基金-美元 14.10040 13.91870 0.18170 1.30544 群益東協成長基金-新臺幣 13.25000 13.08000 0.17000 1.29969 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.30110 11.22630 0.07480 0.66629 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.89150 10.81930 0.07220 0.66733 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.18020 10.11220 0.06800 0.67246 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.24500 10.17730 0.06770 0.66521 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.87720 9.81170 0.06550 0.66757 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.22990 9.16820 0.06170 0.67298 群益長安基金 27.95000 27.78000 0.17000 0.61195 群益美國新創亮點基金-美元 14.50120 14.28530 0.21590 1.51134 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.30000 13.10000 0.20000 1.52672 群益真善美基金 17.15140 17.09380 0.05760 0.33696 群益馬拉松基金 116.51000 115.75000 0.76000 0.65659 群益深証中小板基金 15.94000 15.46000 0.48000 3.10479 群益創新科技基金 30.61000 30.28000 0.33000 1.08983 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.81000 9.73000 0.08000 0.82220 群益華夏盛世基金-人民幣 10.81240 10.74580 0.06660 0.61978 群益華夏盛世基金-美元 10.93710 10.85460 0.08250 0.76005 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.14000 17.00000 0.14000 0.82353 群益奧斯卡基金 26.42000 26.29000 0.13000 0.49448 群益新興金鑽基金-美元 13.85840 13.66290 0.19550 1.43088 群益新興金鑽基金-新臺幣 10.06000 9.91000 0.15000 1.51362 群益葛萊美基金 22.62000 22.48000 0.14000 0.62278 群益道瓊美國地產ETF基金 18.16000 17.84000 0.32000 1.79372 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.59000 8.62000 -0.03000 -0.34803 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.92000 12.83000 0.09000 0.70148 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.56730 11.53490 0.03240 0.28089 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.52510 11.48730 0.03780 0.32906 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.36630 11.33150 0.03480 0.30711 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.81780 8.79320 0.02460 0.27976 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.58860 9.55720 0.03140 0.32855 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.62000 8.59000 0.03000 0.34924 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.16440 9.13630 0.02810 0.30756 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.26000 29.15000 0.11000 0.37736 德信中國精選成長基金 12.70000 12.71000 -0.01000 -0.07868 德信台灣主流中小基金 17.56000 17.38000 0.18000 1.03567 德信新興股票組合基金 11.95000 11.85000 0.10000 0.84388 德信萬保貨幣市場基金 11.90940 11.90900 0.00040 0.00336 德信萬瑞基金 10.67810 10.67500 0.00310 0.02904 德信數位時代基金 28.72000 28.78000 -0.06000 -0.20848 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.63610 11.63570 0.00040 0.00344 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.92000 16.95000 -0.03000 -0.17699 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.24000 18.08000 0.16000 0.88496 德銀遠東DWS全球神農基金 9.94000 9.79000 0.15000 1.53218 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.45000 7.40000 0.05000 0.67568 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.08890 10.09730 -0.00840 -0.08319 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.07080 14.08280 -0.01200 -0.08521 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.40400 8.38710 0.01690 0.20150 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.59490 11.58980 0.00510 0.04400 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.62350 11.61850 0.00500 0.04303 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.11150 13.10570 0.00580 0.04426 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.35000 18.37000 -0.02000 -0.10887 摩根中小基金 24.30000 24.18000 0.12000 0.49628 摩根中國A股基金 15.75000 15.68000 0.07000 0.44643 摩根中國A股基金(美元) 13.02000 12.96000 0.06000 0.46296 摩根中國亮點基金 14.75000 14.58000 0.17000 1.16598 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.62720 12.58930 0.03790 0.30105 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.72860 13.69270 0.03590 0.26218 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 11.03520 11.00390 0.03130 0.28444 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.88270 13.84110 0.04160 0.30055 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.53470 15.49370 0.04100 0.26462 摩根台灣金磚基金 20.29000 20.22000 0.07000 0.34619 摩根台灣增長基金 50.57000 50.42000 0.15000 0.29750 摩根平衡基金 27.82000 27.77000 0.05000 0.18005 摩根全球α基金 18.81000 18.58000 0.23000 1.23789 摩根全球平衡基金 15.80340 15.69880 0.10460 0.66629 摩根全球發現基金 12.75000 12.64000 0.11000 0.87025 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.90430 9.87460 0.02970 0.30077 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.74110 10.70760 0.03350 0.31286 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.27940 10.24740 0.03200 0.31227 摩根多元入息成長基金-累積型 11.34720 11.31240 0.03480 0.30763 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.01750 10.94320 0.07430 0.67896 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.81050 13.71730 0.09320 0.67943 摩根亞洲基金 59.01000 58.21000 0.80000 1.37433 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.97130 8.96750 0.00380 0.04238 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.39550 10.39070 0.00480 0.04620 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.32450 9.32070 0.00380 0.04077 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.66320 12.65810 0.00510 0.04029 摩根東方內需機會基金 18.70000 18.45000 0.25000 1.35501 摩根東方科技基金 37.68000 37.12000 0.56000 1.50862 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.13000 10.02000 0.11000 1.09780 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.73000 10.62000 0.11000 1.03578 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.39000 10.28000 0.11000 1.07004 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.64000 11.51000 0.13000 1.12945 摩根金龍收成基金 23.90000 23.61000 0.29000 1.22829 摩根第一貨幣市場基金 15.05600 15.05560 0.00040 0.00266 摩根絕對日本基金 14.27000 14.21000 0.06000 0.42224 摩根新金磚五國基金 12.77000 12.65000 0.12000 0.94862 摩根新絲路基金 11.22000 11.06000 0.16000 1.44665 摩根新興35基金 14.47000 14.33000 0.14000 0.97697 摩根新興日本基金 25.17000 24.95000 0.22000 0.88176 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 8.04140 8.03760 0.00380 0.04728 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.07200 11.06680 0.00520 0.04699 摩根新興科技基金 57.22000 56.98000 0.24000 0.42120 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.54610 8.54580 0.00030 0.00351 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.63820 10.63770 0.00050 0.00470 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.33780 9.28140 0.05640 0.60767 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 10.35820 10.29810 0.06010 0.58360 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.94860 9.89040 0.05820 0.58845 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.49270 10.42930 0.06340 0.60790 摩根龍揚基金 35.68000 35.24000 0.44000 1.24858 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.24000 10.14000 0.10000 0.98619 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.36000 11.25000 0.11000 0.97778 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.30000 11.18000 0.12000 1.07335 摩根環球股票收益基金-累積型 11.04000 10.93000 0.11000 1.00640 摩根總收益組合基金-月配息型 9.45790 9.46130 -0.00340 -0.03594 摩根總收益組合基金-累積型 11.27060 11.27470 -0.00410 -0.03636 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 24.54000 24.49000 0.05000 0.20416 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.80170 11.79500 0.00670 0.05680 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.15810 11.15630 0.00180 0.01613 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.31040 10.30940 0.00100 0.00970 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.61760 10.61150 0.00610 0.05748 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.04930 10.04770 0.00160 0.01592 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.27960 9.27870 0.00090 0.00970 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 11.06980 10.99670 0.07310 0.66474 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.58170 10.51010 0.07160 0.68125 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.19120 10.09050 0.10070 0.99797 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.83390 9.73500 0.09890 1.01592 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 10.08990 9.99020 0.09970 0.99798 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.73590 9.63800 0.09790 1.01577 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.83510 11.73000 0.10510 0.89599 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.68060 11.57930 0.10130 0.87484 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.39010 10.29880 0.09130 0.88651 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.39610 11.29490 0.10120 0.89598 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.22990 11.13250 0.09740 0.87492 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.99220 9.90430 0.08790 0.88749 聯邦金鑽平衡基金 22.71130 22.72060 -0.00930 -0.04093 聯邦貨幣市場基金 13.13700 13.13650 0.00050 0.00381 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.85610 10.85090 0.00520 0.04792 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.44980 8.44570 0.00410 0.04855 聯邦精選科技基金 12.44000 12.41000 0.03000 0.24174 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.15130 16.14900 0.00230 0.01424 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.27180 12.24460 0.02720 0.22214 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.06430 12.00160 0.06270 0.52243 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.63990 11.57940 0.06050 0.52248 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70260 11.69630 0.00630 0.05386 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.09720 11.08680 0.01040 0.09381 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.70770 10.70190 0.00580 0.05420 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.82620 8.81800 0.00820 0.09299 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.83000 37.77000 0.06000 0.15886 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.68000 15.68000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.33000 13.32000 0.01000 0.07508 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.97000 13.96000 0.01000 0.07163 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.14000 13.13000 0.01000 0.07616 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.31000 8.30000 0.01000 0.12048 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.82000 12.81000 0.01000 0.07806 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.32000 11.23000 0.09000 0.80142 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.74000 9.66000 0.08000 0.82816 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.95000 11.91000 0.04000 0.33585 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.43000 15.38000 0.05000 0.32510 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.30000 15.26000 0.04000 0.26212 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.69000 20.51000 0.18000 0.87762 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.91000 18.75000 0.16000 0.85333 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.74000 12.63000 0.11000 0.87094 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 16.20000 16.05000 0.15000 0.93458 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.87000 16.72000 0.15000 0.89713 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.94000 15.80000 0.14000 0.88608 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.36000 10.27000 0.09000 0.87634 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 16.19000 16.05000 0.14000 0.87227 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.81000 14.68000 0.13000 0.88556 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.78000 14.65000 0.13000 0.88737 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.81000 9.73000 0.08000 0.82220 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.40000 18.39000 0.01000 0.05438 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.35000 17.34000 0.01000 0.05767 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.97000 13.96000 0.01000 0.07163 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.69000 14.67000 0.02000 0.13633 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.79000 13.78000 0.01000 0.07257 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.53000 8.52000 0.01000 0.11737 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.77000 13.76000 0.01000 0.07267 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.95000 14.94000 0.01000 0.06693 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.89000 14.88000 0.01000 0.06720 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.97650 14.97620 0.00030 0.00200 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.70810 10.69990 0.00820 0.07664 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.63560 14.62410 0.01150 0.07864 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 8.01030 8.00410 0.00620 0.07746 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.75000 14.73000 0.02000 0.13578 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.75000 14.74000 0.01000 0.06784 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 21.26000 21.05000 0.21000 0.99762 瀚亞中國基金-人民幣 14.67000 14.60000 0.07000 0.47945 瀚亞中國基金-新台幣 15.86000 15.75000 0.11000 0.69841 瀚亞巴西基金 5.66000 5.62000 0.04000 0.71174 瀚亞外銷基金 40.33000 40.06000 0.27000 0.67399 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.31000 11.24000 0.07000 0.62278 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.28000 10.21000 0.07000 0.68560 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.57000 9.52000 0.05000 0.52521 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 10.03000 9.96000 0.07000 0.70281 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.51320 10.49870 0.01450 0.13811 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.32570 10.31320 0.01250 0.12120 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.19050 12.17570 0.01480 0.12155 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.06460 10.08000 -0.01540 -0.15278 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.79100 7.78030 0.01070 0.13753 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.26450 8.25450 0.01000 0.12115 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.25080 8.24080 0.01000 0.12135 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.39070 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