[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/02/26 107/02/23 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.97000 30.85000 1.12000 3.63047 群益深証中小板基金 15.94000 15.46000 0.48000 3.10479 元大標普500單日正向2倍基金 32.57000 31.68000 0.89000 2.80934 安聯全球農金趨勢基金 9.95000 9.71000 0.24000 2.47168 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.51000 27.85000 0.66000 2.36984 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.20000 34.40000 0.80000 2.32558 富邦深証100基金 12.00000 11.74000 0.26000 2.21465 群益那斯達克生技基金 21.71000 21.24000 0.47000 2.21281 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.43000 23.91000 0.52000 2.17482 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 53.31000 52.18000 1.13000 2.16558 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 39.51000 38.68000 0.83000 2.14581 元大滬深300單日正向2倍基金 20.18000 19.76000 0.42000 2.12551 復華恒生單日正向二倍基金 38.96000 38.15000 0.81000 2.12320 景順全球科技基金 20.83000 20.41000 0.42000 2.05781 富邦NASDAQ-100基金 27.84000 27.28000 0.56000 2.05279 瀚亞美國高科技基金 24.60000 24.11000 0.49000 2.03235 群益印度中小基金-新臺幣 15.74000 15.43000 0.31000 2.00907 群益印度中小基金-美元 14.32310 14.04970 0.27340 1.94595 群益印度中小基金N-新臺幣 8.99000 8.82000 0.17000 1.92744 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.75000 11.53000 0.22000 1.90807 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.31000 34.66000 0.65000 1.87536 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.88000 9.70000 0.18000 1.85567 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.55000 20.18000 0.37000 1.83350 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.94220 20.56740 0.37480 1.82230 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 37.62000 36.95000 0.67000 1.81326 群益印度中小基金-人民幣 14.87740 14.61370 0.26370 1.80447 群益道瓊美國地產ETF基金 18.16000 17.84000 0.32000 1.79372 群益大印度基金-新臺幣 12.02000 11.81000 0.21000 1.77815 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.67840 18.35290 0.32550 1.77356 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.37480 18.05520 0.31960 1.77013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------