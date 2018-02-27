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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/02/26  107/02/23 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.97000   30.85000   1.12000    3.63047
群益深証中小板基金                                               15.94000   15.46000   0.48000    3.10479
元大標普500單日正向2倍基金                                       32.57000   31.68000   0.89000    2.80934
安聯全球農金趨勢基金                                              9.95000    9.71000   0.24000    2.47168
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.51000   27.85000   0.66000    2.36984
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     35.20000   34.40000   0.80000    2.32558
富邦深証100基金                                                  12.00000   11.74000   0.26000    2.21465
群益那斯達克生技基金                                             21.71000   21.24000   0.47000    2.21281
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                24.43000   23.91000   0.52000    2.17482
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 53.31000   52.18000   1.13000    2.16558
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      39.51000   38.68000   0.83000    2.14581
元大滬深300單日正向2倍基金                                       20.18000   19.76000   0.42000    2.12551
復華恒生單日正向二倍基金                                         38.96000   38.15000   0.81000    2.12320
景順全球科技基金                                                 20.83000   20.41000   0.42000    2.05781
富邦NASDAQ-100基金                                               27.84000   27.28000   0.56000    2.05279
瀚亞美國高科技基金                                               24.60000   24.11000   0.49000    2.03235
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.74000   15.43000   0.31000    2.00907
群益印度中小基金-美元                                            14.32310   14.04970   0.27340    1.94595
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.99000    8.82000   0.17000    1.92744
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.75000   11.53000   0.22000    1.90807
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      35.31000   34.66000   0.65000    1.87536
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.88000    9.70000   0.18000    1.85567
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       20.55000   20.18000   0.37000    1.83350
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.94220   20.56740   0.37480    1.82230
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              37.62000   36.95000   0.67000    1.81326
群益印度中小基金-人民幣                                          14.87740   14.61370   0.26370    1.80447
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.16000   17.84000   0.32000    1.79372
群益大印度基金-新臺幣                                            12.02000   11.81000   0.21000    1.77815
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.67840   18.35290   0.32550    1.77356
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.37480   18.05520   0.31960    1.77013
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