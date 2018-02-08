開始注重現金流了？軟銀欲入股再保險 Swiss Re

軟銀 (9984-JP) 執行長孫正義開始重視現金流的重要性了。

《彭博》報導，軟銀有望入股全球第 2 大瑞士再保險商 Swiss Re (SSREY-US) 的三分之一股份。目前雙方正在初期談判階段，入股金額估計將達 100 億美元之多。

軟銀開盤小跌，而 Swiss Re 週三 (7 日) 股價上漲 1.78% 來到 1.58 瑞士法郎，市值約 330 億美元。

SwissRe 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

事實上，股神巴菲特也是再保險公司的愛好者，除了低風險、中報酬、穩定現金流外，再保險也是吸收大量資金的金融器具之一。再保險的客群大致為保險公司。

軟銀近年來積極的投資全球的科技公司，最近也從 980 億美元的科技基金 Vision Fund 裡掏出了 72 億美元購買計程車平台 Uber 約 15% 股份。

目前 Vision Fund 入股的公司還有車輛共享軟體 Didi 出行、辦公室共享 WeWork、及企業雲端軟體 Slack。去年投資了近 100 間企業，投資額達 360 億美元。

Oaktree Capital 共同董事長 Howard Marks 去年 7 月則發表報告，質疑孫正義未來是否可以保持投資「紀律」，槓桿金額壓低風險。如入股 Swiss Re 將對軟銀的現金流有明顯的幫助。

Imperial Capital 分析師 David Havens 提道，Swiss Re 的管理階層優良、營收穩定、風險低、及全球佈局全面，是個較好的併購對象。