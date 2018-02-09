滴滴出行與軟銀集團合作在日本拓展乘車業務

中國共乘巨頭滴滴出行表示，將與軟銀集團 (9984-JP) 合作，在日本的計程車產業提供乘車和其他服務。

這項舉動凸顯了滴滴出行最近在中國以外拓展市場的努力，儘管日本現有的計程車公司正在遊說反對放鬆管制。

在日本，共乘制度面臨嚴格的規定，基於安全考量禁止非職業駕駛人提供計程車服務，而且僅限於通過移動平台將用戶與現有計程車隊提供「配對」服務。

日本計程車業者反對產業鬆綁 (圖: AFP)

兩家公司共同發表聲明表示，打算今年開始在日本推出試用服務。軟銀是滴滴出行的現有投資者，在去年 12 月籌資 40 億美元在全球拓展業務，估計全球產業市值達 500 億美元。

滴滴出行自去年通過收購優步科技 (Uber Technologies Inc) 的中國大陸業務之後，在中國的霸主地位迅速擴張，優步也因此停止了約 20 億美元的現金燃燒補貼戰。

然而，滴滴出行在國內面臨不斷增長的挑戰，包括成長放緩、新的競爭對手進入市場，司機也頻頻抱怨，說補貼減少意味著他們工作的時間越長、工資越低。

今年 1 月，滴滴出行同意收購巴西的 99 公司控股權，據悉，收購金額超過 10 億美元，並取得這家巴西公司「絕大多數」的股份。

滴滴也打算進軍墨西哥，並正在擴大在中國大陸以外地區（包括香港和台灣）的業務。

軟銀集團本身持有滴滴、印度的競爭對手 Ola 和東南亞的 Grab。上個月更成為 Uber 的第一大股東。

在日本的計程車隊試行業務將採用滴濟「深度學習型需求預測和智慧調度系統」，最初將在大阪、京都、福岡和東京等城市推出。

滴滴也試圖在本土多元化發展。本週，它宣布與 12 家汽車製造商達成電動車共享服務，包括福特汽車和雷諾 - 日產 - 三菱聯盟的當地合作夥伴。