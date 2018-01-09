保護國內太陽能產業 印度擬對中國、大馬業者課70%進口稅

印度是中國太陽能設備最大進口國，如今印度以「對國內產業形成嚴重威脅」為由，打算對中國和馬來西亞進口的太陽能晶片與模組，課徵 70% 的防衛稅。

因由印度當地 5 家晶片和模組廠商倡議，印度財政部轄下防衛總局 (Directorate General of Safeguards) 以及關稅與中央貨物稅局於 1 月 5 日提案，建議徵收為期 200 日的防衛稅。

印度財政部提到，「現行緊急狀況證明，有必要立即執行此防衛稅提案，以保障國內產業不再受更深、更難復元的傷害。」

目前印度太陽能晶片年產能僅約莫 3 GW，但根據印度政府上個月公布的數據，國內需求平均要 20GW，因此不足的部分僅能仰賴進口，去年印度即是中國太陽能晶片和模組最大進口國，根據彭博新能源財經 (Bloomberg New Energy Finance) 的調查，去年一月至九月，印度 80 億美元相關進口額中有 2/3 來自中國。

印度是中國太陽能最大進口國

財政部文件顯示，2012 年中國對印度出口的太陽能僅占其全球出口的 1.52%，但到 2016 年該比例已經上升至近 22%。

新德里 BNEF 分析師 Vandana Gombar 表示，「印度的太陽能產業建立在中國面板和關稅上，如果 (提案) 實施，2017 年看到的歷史低點的太陽能關稅將不復見。」