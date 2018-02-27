美股盤後─利率回穩 道瓊大幅收高399點 收復逾半數回檔修正跌幅

在利率回穩的支撑下，美國股市週一大幅收高，道瓊大漲近 400 點，收復逾半數回檔修正的跌幅。

波克夏 海瑟威 B 股上漲 3.88%，帶動大盤走高。該公司執行長巴菲特說，可能以現金回饋股東。

道瓊與 S&P 500 削減了逾半數回檔修正的跌幅，較 1 月所創歷史高點仍下跌約 3%。



道瓊工業平均指數收高 399.28 點或 1.58% 至 25709.27。

Nasdaq 指數收高 84.07 點或 1.15% 至 7421.46。

S&P 500 指數收高 32.30 點或 1.18% 至 2779.60。

費城半導體指數收高 29.18 點或 2.16% 至 1380.27。

CBOE 波動指數 VIX-- 市場最佳恐懼指標 -- 下降至 15.97，創 2 月 2 日以來低點。

分析師說，經濟仍在加速，美國與海外皆然，不認為股市的上升趨勢已近結束。

過去幾週，美國 10 年期債券殖利率於略低於 3% 水準回穩。最近交易中，10 年期債券殖利率報 2.857%，低於上週高點 2.95%。

這讓股市有了反彈空間，過去二週，道瓊大漲逾 1100 點。所謂 FAANG 股票 -- 包括臉書，蘋果，亞馬遜，Netflix 與 Alphabet-- 已重返回檔修正前水準。

今年以來，這五檔股票的投資組合上漲了 18.4%，S&P 500 僅上漲 2.8%。

Fed 理事 Quarles 週一說，對經濟感到樂觀。經濟情況已有一段時間，都像現在這樣有利。

他並指出，經濟明顯健康，央行應準備進一步升息，避免經濟過熱。

雖然美國債券殖利率週一持續下滑，但擔憂美國經濟與貨幣政策的未來，持續使得股市謹慎。

分析師說，債券市場回穩，有助支撑股市。市場預期聯準會 (Fed) 今年將升息三次。

新任 Fed 主席鮑爾將於週二在國會發表演說，預期他將談論貨幣政策，可能保證將持續緩慢升息。

Fed 偏好的通貨膨脹數據 -- 個人消費支出物價指數 (PCE) -- 將於週四公布。

經濟數據方面，美國公布 1 月新屋銷售下降 7.8%。分析師預估為上升近 4%。