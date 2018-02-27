美股盤中─道瓊上漲逾240點 收復逾半數回檔修正的跌幅

由於債券殖利率回穩，美國股市週一中場上漲，收復了約半數回檔修正的跌幅。道瓊早場一度上漲逾 240 點。

道瓊與 S&P 500 削減了逾半數回檔修正的跌幅，較 1 月所創歷史高點仍下跌約 4%。

台北時間 00:27

道瓊工業平均指數上漲 239.31 點或 0.95% 至 25549.30。

Nasdaq 指數上漲 45.93 點或 0.63% 至 7383.32。

S&P 500 指數上漲 17.48 點或 0.62% 至 2764.78。

過去幾週，美國 10 年期債券殖利率於略低於 3% 水準回穩。最近交易中，10 年期債券殖利率報 2.837%，低於上週高點 2.95%。

這讓股市有了反彈空間，過去二週，道瓊大漲逾 1100 點。所謂 FAANG 股票 -- 包括臉書，蘋果，亞馬遜，Netflix 與 Alphabet-- 已重返回檔修正前水準。

今年以來，這五檔股票的投資組合上漲了 18.4%，S&P 500 僅上漲 2.8%。

雖然美國債券殖利率週一持續下滑，但擔憂美國經濟與貨幣政策的未來，持續使得股市謹慎。

分析師說，債券市場回穩，有助支撑股市。市場預期聯準會 (Fed) 今年將升息三次。

新任 Fed 主席鮑爾將於週二在國會發表演說，預期他將談論貨幣政策，可能保證將持續緩慢升息。

Fed 偏好的通貨膨脹數據 -- 個人消費支出物價指數 (PCE) 將於週四公布。

經濟數據方面，美國公布 1 月新屋銷售下降 7.8%。分析師預估為上升近 4%。