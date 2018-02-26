美股盤前─全球股市持續反彈 道瓊指數期貨盤前上漲逾150點

經歷了本月初的沉重賣壓後，全球股市持續反彈。

週一盤前交易中，美國指數期貨上揚，道瓊指數期貨上漲約 150 點。

歐洲股市於早場交易中，上漲約 0.4% 至 0.5%。亞洲股市今日收高，上海綜合指數上漲 1.2%。

上週五，美國股市表現亮麗。道瓊工業平均指數，S&P 500 與 Nasdaq 上漲約 1.4% 至 1.8%。

巴菲特旗下的投資公司 Berkshire Hathaway (BRKA) 股價上漲，該公司於上週六公布了他的年度公開信。

巴菲特告訴投資人說，2017 年，Berkshire Hathaway 公司淨利為 653 億美元，但約有 290 億係來自美國稅改。

他在信中寫道：「淨利中，有大部份並非係因 Berkshire 公司有所成就。」

世界行動通訊大會 (MWC) 於巴塞隆納登場。全球大型智慧手機製造商 -- 蘋果除外 -- 均將與會。

三星將推出新型智慧型手機 Galaxy S9 與 S9+。該款手機尺寸與先前款式大約相同，但螢幕較亮也稍大，且擁有更先進的相機與立體音效，還新增有趣的新工具，如照片語言翻譯，及改善的慢動作影片。

經濟數據方面，台北時間 23:00 美國將公布 1 月新屋銷售。