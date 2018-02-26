5G商用走入現實 中興通訊勢在必行

中國深圳 2018 年 2 月 26 日電 -- 為流動互聯網提供電訊、企業和消費者技術解決方案的主要國際供應商中興通訊股份有限公司 (0763.HK / 000063.SZ) 今天在巴塞隆拿舉行的 2018 年世界移動通信大會 (Mobile World Congress 2018) 上展示公司在 5G 商用、5G 連接、雲化業務、萬物互聯應用和終端新品等相關技術成果，賦予 5G 先鋒新的內涵。中興通訊一直致力於推動 5G 儘早商用，在 2017 年初，中興發佈了全系列的 5G 高低頻預商用產品，積極開展與營辦商的合作測試，並計劃在 2018 年底前實現 5G 預商用部署，2019 年上半年實現 5G 規模商用，全面做好準備，率先支持營辦商 5G 網絡部署。



在 MWC 2018，中興現場展示全球領先的 5G 商用產業合作和關鍵技術驗證，包括最接近商用形態的 5G 外場實驗網絡、首個基於 3GPP 標準的多廠家 IoDT 測試以及業界首個電訊級 5G 端到端可商用網絡切片。



值得關注的是，中興通訊與高通、中國移動將聯合進行 5G 三方 IoDT 演示。作為全球首個 5G 新空口互操作數據連接（3.5GHz 頻段），該連接的成功完成是實現 5G 新空口技術大規模快速驗證和商用的重要行業里程碑，能夠使符合 3GPP Release 15 規範的基礎設施和終端就緒，以支持 5G 商用網絡的及時部署。



中興通訊還展示了可以幫助營辦商在現有 4G 網絡基礎上實現 5G 的快速引入和部署的 4G 和 5G 混合組網解決方案和產品，以及 Pre5G 的最新產品和商用進展。Pre5G 整體解決方案可全面構建 5G 化網絡，從而實現流動寬頻 5G 化、網絡架構 5G 化、業務應用 5G 化。超高時鐘精度、超低時延、成功透過營辦商前傳回傳測試的 5G Flexhaul 解決方案以及提供 5G 前傳和固移融合、全面支持接入層網絡重構的 TITAN 等，將能幫助營辦商實現 5G 的快速引入和部署。



基於業務雲化時代的到來，中興通訊 5G 創新的雲基礎設施、雲網絡和營運、雲業務解決方案悉數亮相 MWC 2018。中興通訊基於 SDN 的 IP + 光 vPIPE 解決方案及其商用案例、電訊級基礎運算平臺也被重點展示。



另外，中興通訊結合人工智能和大數據的網絡智能化解決方案、大視像、IoT 等關鍵業務和應用，將助力營辦商在 5G 時代取得商業成功。



在萬物互聯方向，中興通訊的物聯網「芯網雲」策略將在全球平臺上展開。同時，中興與海外跨國營辦商共同合作的 IoT 新平臺首次在展會上亮相，另還以上海世博園為樣板，將智能路燈、停車、抄表、空氣質量監測等業務應用進行展示。



作為 5G 網絡領導者，中興通訊致力於為消費者帶來前所未有的互聯互通體驗，構建網絡服務和產品的全新生態。在 5G 領域的領先地位賦予中興通訊對於未來互聯世界的深度洞察，為其設計出兼顧消費者需求和未來網絡動態的流動設備奠定堅實的基礎。今年在 MWC 2018，中興通訊終端事業部發佈中興 1.2 Gbps 智能手機，樹立 5G 流動設備行業標杆。2018 年底或 2019 年初，中興通訊將發佈 5G 商用流動終端，5G 平板電腦、CPE 以及智能手機都在商用研發中，具體上市時間會與相關世界頂級營辦商 5G 網絡商用相匹配。



「5G 商用就緒，中興勢在必行」，作為 5G 先鋒的中興通訊始終將 5G 現實化作為核心目標，在過去的一年中，中興通訊在創新、研發、測試驗證、商用合作中摸索前行。



在不久的將來，中興通訊將攜手營辦商和行業客戶走向數碼化社會和智能化轉型，帶來更多 5G 商用造福於民的驚喜。







中興通訊簡介



中興通訊為消費者、營辦商、公司和公共部門客戶提供先進的電訊系統、流動終端和企業技術解決方案。隨著電訊和信息技術產業日漸融合，作為中興通訊策略的一部分，公司致力於向客戶提供集成的端到端創新，以創造卓越績效和價值。中興通訊在香港和深圳證券交易所上市（H 股證券代碼：0763.HK / A 股證券代碼：000063.SZ），產品和服務銷往 160 多個國家的 500 多家營辦商。中興通訊的研發投入佔公司年收入的 10%，並在國際標準制定組織中發揮領導作用。中興通訊履行企業社會責任，同時也是聯合國全球契約組織 (UN Global Compact) 成員。欲瞭解更多信息，請瀏覽：。



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