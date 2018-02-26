寶發控股有限公司於香港聯交所創業板掛牌上市

收市價報每股 0.41 港元 較上市價上升約 46%



香港, 2018 年 2 月 26 日 - (亞太商訊) - 寶發控股有限公司 (「寶發控股」或「集團」，股份代號：8532) 為一站式外牆及幕牆工程解決方案的分包商，今天於香港聯合交易所 (「聯交所」) 創業板正式掛牌買賣。



寶發控股的股份交投活躍，股價表現理想，全日錄得最高股價為每股 0.45 港元。收市價為每股 0.41 港元，較上市價每股 0.28 港元上升約 46%。



寶發控股有限公司執行董事兼董事會主席周武林先生表示：「集團今日正式於聯交所掛牌上市，標誌着寶發控股的業務發展踏入一個嶄新的階段。我們很高興集團的發展潛力及前景得到投資者的認同。我們相信，憑藉集團在行業的卓越往績、與主要供應商及主要客戶的穩定業務關係、一站式的專業服務及管理團隊的豐富經驗及專有技術知識，集團的業務將會持續穩步增長，鞏固集團在外牆及幕牆工程行業的市場地位，為廣大股東帶來最大的回報。」



寶發控股是次股份發售共 200,000,000 股，招股價每股 0.28 港元，每手 8,000 股。經扣除上市及股份發售之相關開支後，所得款項淨額約為 30.2 百萬港元。是次股份發售的集資所得主要用作支付三個新項目及一個潛在項目的預付成本、履行其中一個新項目的書面保證要求、擴大經營團隊、辦公室及辦公室設備、以及一般營運資金。



耀盛資本有限公司為此次上市的獨家保薦人，華邦證券有限公司及新城晉峰證券有限公司為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。耀盛證券有限公司為副牽頭經辦人。



關於寶發控股有限公司

寳發控股有限公司 (「寶發控股」或「集團」) 成立於 2006 年，為一站式外牆及幕牆工程解決方案的分包商，提供設計服務一般包括開發設計、進行結構計算及繪製施工圖；項目管理服務則一般包括物色及採購建築材料、安排建築材料的物流及安裝工程、現場項目管理及項目完工後服務。集團秉承「出色的品質與服務」為經營理念，自成立以來已完成 20 多個外牆及幕牆工程項目，涵蓋商業及住宅樓宇，亦為大型住宅綜合項目位於啟德區的天寰承接相關項目。詳情請見︰

www.polyfaircurtainwall.com.hk



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