金衛醫療致力生物醫療新興產業 實現產業鏈縱深佈局

香港 2018 年 2 月 26 日電 / 美通社 / -- 中國領先的綜合醫療企業，金衛醫療集團有限公司（香港聯交所股份代號: 00801）（「金衛醫療」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」）欣然宣佈，集團子公司上海金衛醫學檢驗所有限公司（「金衛醫學檢驗所」）獲發業內稀缺的醫療機構執業許可證，批准開展細胞分子遺傳學及分子病理檢測服務。這是繼集團子公司上海金衛細胞組織儲存服務有限公司（「金衛細胞組織儲存公司」）和上海金衛生物技術有限公司（「金衛生物技術」）分別於 2014 年和 2015 年獲准經營細胞組織儲存業務和生物技術研發，以及於 2017 年在美國投資免疫治療項目後，集團在精準治療領域佈局的再次重大舉措。



集團通過其全資子公司及海外戰略投資實現了提供從儲存到治療的全方位服務，從而完成了在生物醫療產業的多元化縱深佈局。集團全資子公司金衛醫學檢驗所和金衛細胞組織儲存公司分別提供基因測序服務和細胞組織儲存服務，並引入國外先進的技術和設備，推動基因檢測惠及大眾健康。與此同時，金衛生物技術正在進行癌症和遺傳疾病治療的相關研發。此外，集團將與美國多家精準醫療機構緊密合作，提供遠程會診及分子診斷臨床技術指導，幫助實現癌症、糖尿病以及其他遺傳疾病的早篩查、早診斷和早治療。







集團管理層認為，生物醫療產業現今存在一些待解決的問題，例如，如何解決長期保存組織樣本、如何解決缺乏亞洲新生兒 DNA 數據進行大規模隊列研究等，將為該產業帶來極大的商機。這正為掌握超過五十萬臍帶血造血幹細胞數據庫（通過在中國的合作關係）且有豐富醫院網絡和研發資源的金衛醫療帶來了不可多得的良機。







集團在生物醫療產業的縱深佈局，開啟了其業務發展的新篇章。管理層深信，集團依託強大的技術平台、大型自建基因大數據中心和專業團隊，將為個人客戶、癌症患者、國內外頂級科研機構及醫療機構，提供包括細胞組織儲存、基因測序、數據分析、分子診斷、輔助臨床決策、生物醫藥研發、健康管理等全方位服務，在癌症治療、遺傳病、抗衰老等領域幫助人們實現精準健康管理，鞏固集團在綜合醫療事業的領先地位。











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