達利歐單挑所有人！全球市場最激烈多空大戰正在歐洲醞釀

摘要：本月以來，歐洲股市凈流入資金 32 億美元，而截至上周，達利歐做空的倉位已達到 220 億美元。分析人士普遍看好歐洲股市時，達利歐卻以一己之力「單挑」全歐洲。這場最激烈的多空之戰中，達利歐會慘敗嗎？

達利歐的橋水基金做空歐洲已經不是新聞。截至上周，他做空歐洲的部位已經達到 220 億美元。值得注意的是，達利歐的做空動作與市場方向截然相反，正「單挑」全世界。

據彭博報導，達利歐做空歐洲的同時，他的許多同行卻認為歐洲股票會上漲。本月以來，美國股市流出了 97 億美元，而歐元區的股市則流入 32 億美元。

投資機構 BB&T 的董事 Rick Herman 表示，這是一次巨大的賭博，達利歐和他的團隊相當有自信，但這與市場共識完全相反，因為歐洲股票比較便宜，且擁有更強勁的盈利增長能力。

本周日（3 月 4 日），義大利大選即將開始，這也是達利歐看空歐洲股市的重要原因。

雖然中右翼集團有望拿下多數席位，但懸浮議會的產生在所難免。如果拿到票倉的中右翼力量黨不與中左翼的民主黨結盟，反而拉攏反建制的民粹黨派五星運動黨，或者其他右翼小黨派（兄弟黨、北方聯盟等），可能導致結構性改革速度放緩、財政滑坡，加劇義大利脫歐以及債務難以持續的風險。目前義大利公共債務占 GDP 之比超過了 130%。

橋水建立了針對義大利第二大銀行聖保羅銀行（Intesa Sanpaolo SpA）、義大利國家電力公司（Enel SpA）和埃尼石油公司（Eni SpA）等 18 家義大利公司的空頭倉位。

除了對「火藥桶」義大利的押注，在歐洲經濟復甦時，達利歐卻大舉看空歐洲，主要是因為義大利和德國政局不穩，而看空歐洲經濟；歐元近期強勢，有損歐洲跨國企業和出口商的利潤。當然，也有市場人士認為，橋水可能並沒有做空歐洲，而其歐洲空頭部位只是為了對沖。

那麼這場全球資本市場最大的「戰爭」最後誰將勝出？

按照市場對歐洲股市的共識，無疑大多數人認為達利歐會「慘敗」。倫敦對沖基金 Algebris Investments 的基金經理 Davide Serra 認為，由於義大利銀行業正處於復甦之路，達利歐在義大利銀行股上的空頭部位將讓他付出慘痛代價。

當然，黑天鵝「不期而至」也是極有可能的。如果目前義大利大選排名第一的「五星運動」黨真能走向執政，並讓義大利陷入混亂，達利歐或許會在這場沒有硝煙的戰爭中成為最終的贏家。

『新聞來源／華爾街見聞』