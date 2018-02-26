京信通信5G智慧城市解決方案首次亮相

通過 Massive MIMO / 波束成形技術及 5G 數碼 DAS 實現 5G 連接

香港，中國 - Media OutReach - 2018 年 2 月 26 日 - 全球領先的無線解決方案供應商京信通信系統控股有限公司 (「京信通信」，香港股份代號：2342)，在今天開幕的 2018 年世界移動大會（「Mobile World Congress 2018」）上宣佈推出 5G 解決方案，通過 Massive MIMO / 波束成形技術及 5G 數碼 DAS 實現 5G 連接。

5G 天線的 Massive MIMO / 波束成形技術

Massive MIMO 波束成形是實現 5G 信號的最先進技術，能夠極大擴展網絡容量。透過此項技術將可大幅提高每個用戶的峰值數據速率和吞吐量，達到 10Gbps 的連接速度。基站採用大型天線陣列，可同時支持大量用戶接入。此外，該技術還可實現更好的信號與干擾加噪聲比（「Signal-to-Interference-Plus-Noise Ratio，SINR」）和頻譜效率，通過採用向特定用戶發送集中信號流，取代廣播信號傳輸，以減輕小區間干擾。此技術同時支持 4G 和 5G 網絡，便於運營商未來靈活將網路和服務向 5G 升級。

5G 數碼 DAS

京信通信的 5G 數碼 DAS 正穩步向前發展，將成為 5G 通信生態系統長期發展的補充。5G 數碼 DAS 支持 LTE 演進技術以及 Massive MIMO 技術，使未來網絡升級能輕鬆順利地進行。透過採用全光纖設計，為多個分布點和熱點提供覆蓋，支持物聯網（「IoT」）和定位功能。另外，全帶寬技術和 CPRI 自適應動態壓縮技術能同時支持多運營商接入。數碼射頻集成芯片技術亦大大降低了功耗和產品體積，與傳統的 DAS 相比，有更好的性能和更高的性價比。

京信通信執行董事兼高級副總裁及京信通信國際總裁楊沛燊先生表示﹕「很高興能夠在今年的 MWC 上亮相並展示我們的 5G 解決方案。隨著無線網絡對高數據流量和高質量連接速率需求的迅速增長，電信運營商目前正努力擴展和完善網絡以迎接 5G 新時代。有鑒於此，京信通信也加大了對 5G 技術和物聯網的投入和研發力度，力求為用戶提供優質的體驗，助力運營商創造價值。」

楊先生補充：「 5G 網絡的實現是京信通信一個重要里程碑，亦從而推動智慧城市的發展。在展會上推出的 5G 解決方案是集團近期重點研發項目之一。京信通信的 5G 天線應用 Massive MIMO 波束成形技術，已被世界領先的移動運營商所採用，幫助運營商拓展全球 5G 市場。京信通信將繼續推出更多新技術，以期協助運營商更好地滿足企業日益增長的連接需求及提升用戶體驗，以及助力全球 5G 智慧城市之路。」

除了推出 5G 解決方案之外，京信通信還會在 2018 年世界移動大會上展示我們的公共安全、多運營商和智慧城市解決方案。歡迎親臨我們位於巴塞羅那 Fira Gran Via 五號館的 5A31 號展位，了解更多關於我們的創新產品和解決方案。更多展位信息，請瀏覽 http://www.comba-telecom.com/en/mwc。

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京信通信是一家全球領先，集研發、生產、銷售及服務於一體的無線解決方案供應商，為全球客戶提供無線接入、無線優化、天線及子系統、無線傳輸等多元化產品及服務。京信通信企業總部設於香港，營運網絡遍佈全球，包括設於中國的生產基地、設於中國和美國的研發中心，以及全球超過 40 間辦事處。京信通信已獲納入多項指數，包括 MSCI 中國小型股指數、恒生綜合指數（資訊科技業指數、中小型股指數及小型股指數）、恒生環球綜合指數、恒生互聯網科技業指數及恒生可持續發展企業基準指數。如欲獲得更多資料，請瀏覽 www.comba-telecom.com。