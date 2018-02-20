百億美元零售之爭 阿里巴巴與騰訊要商家選邊站

中國的科技巨擘阿里巴巴集團控股有限公司和騰訊控股有限公司，市值加總達 1 兆美元，正在大幅投資零售業，而在吸引顧客方面，兩家公司迫使商家選邊站，借此削弱競爭對手的商品多樣性。



自去年年初以來，在以零售為重點的交易案上，騰訊與阿里巴巴 (BABA-US) 兩家公司已花費超過 100 億美元，在線上購物與實體店面擴展了覆蓋層面。

而線上和實體的商家，為了在這兩家公司的支付、物流、社交媒體和大數據服務的商機分一杯羹，亦紛紛選擇與阿里巴巴或騰訊合作，因為不合作的下場為，他們的事業終究會被兩家巨頭所吃掉。

市場研究公司 Kantar Worldpanel 的總經理 Jason Yu 表示，實體店面的零售商都非常擔憂，他們不得不選邊站。中國的實體店面銷售額佔整體零售總額的 85%，因此阿里巴巴和騰訊對實體店面展現巨大興趣。

這場戰鬥的關鍵在於中國的近 13 兆美元的行動支付市場，阿里巴巴和騰訊正在此領域進行正面交鋒，阿里巴巴本月在螞蟻金融進行 IPO 之前，獲得其 33％的股份。螞蟻金融掌管中國最大的移動支付平台支付寶，而騰訊的微信支付系統正在迎頭趕上，兩家公司在雲端計算和大數據方面亦有大幅進展。



阿里巴巴是中國最大的電子商務公司，其附屬公司螞蟻金融則在行動支付方面，具領先地位。而騰訊的優勢在於社交媒體、行動支付和遊戲、並且擁有第二大的線上零售商京東 (JD-US) 主要股份。



騰訊和京東的盟友範圍越來越廣，包括法商量飯店家樂福與擁有京東股份的美國零售巨頭 Walmart。騰訊還收購了永輝超市有限公司部份股權、服裝零售商 Vipshop Holdings Ltd 和 Heilan Home、商場運營商萬達商業的股份，此外，騰訊在 2 月與雜貨商 Bubugao 簽訂了戰略合作協議。

阿里巴巴股價日線走勢圖



另一方面，阿里巴巴則是大筆投資連鎖零售業蘇寧易購、銀泰百貨、三江購物俱樂部、聯華超市、萬達電影和中國第二大家居改造零售商居然之家。

