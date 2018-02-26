【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到聯準會釋出鴿派訊息美股四大指數均大漲超過 1% 之下，使得台股持續上漲，終場加權指數上漲 42.15 點，站上 10800 點整數大關，但依舊受到月線下彎的壓力，而外資在現貨部分買超 2.65 億，合計三大法人現貨淨買超 9.93 億。

《國際金融市場焦點分析》

在美國 FED 給美國國會的報告中，認為美國經濟普遍改善，但今年的通膨率應會在 2% 附近徘徊，或者是再低一些，降低了市場對加速升息的疑慮，因此歐美股市皆強勁反彈，美國公債殖利率也跟著拉回，可以看到歐美公債期貨皆出現了反彈，須留意美國十年期公債期貨的技術指標由低檔向上突破，回測 120 整數大關有守，多方或有反攻的可能。

《國際商品市場焦點分析》

美國上週原油鑽井台數量雖然持續上升，但僅僅增加一台，並未對油價帶來太大衝擊，同時沙烏地阿拉伯發表談話指出，認為 OPEC 帶動的減產努力，有效削減了原油庫存，同時美債殖利率下滑帶動美股大漲，也有效支撐油價上漲，WTI 期貨一舉突破 63 美元關卡；雖然美債殖利率走低有助於支撐金價，不過美元反彈及美股走強抵銷避險誘因，使得金價拉回收盤小幅下跌。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證