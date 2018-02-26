【港股解碼】兩個月股價翻4倍，股市大波動下的它為何如此堅挺？

春節已過，但相信大家對節前股市的大幅回調仍記憶猶新，恒指一度跌至29129.26點，擊穿120日均線後有所反彈，在這市場環境大幅波動的背景下，仍有一股極為“堅挺”。

民眾金融科技（00279-HK）2017年末收盤價0.52港元每股，進入2018年以來，股價短暫橫盤後一路攀升，2月20日漲至階段新高2.07港元，兩個月不到的時間，股價翻近4倍，漲幅高達298.08%。這支“橫空出世”的股票，背後究竟發生了什麼？

圖：民眾金融科技今年走勢

大幅回購，公司換“帥”

筆者以時間為主線給大家梳理梳理，這還得從2017年12月份說起。12月20日早間，公司發佈了2017財年中期報告，公司收入同比錄得大幅增長，但由於融資成本的上升及其他收益較去年有所減少，報告期內溢利由去年的同期的2.46億港元下滑至2.39億港元。

圖：民眾金融科技2017財年中期報告

中期報告發佈當日，公司開始進行股票回購，從下圖可以看到，從12月20日開始至29日，公司總共進行了6次股票回購，回購股份總計5564萬股，回購金額累計高達約2144.56萬人民幣。利潤下滑之際，大幅回購對公司股價形成一定支撐，股價有所上行。

圖：整理於wind（單位：人民幣）

2018年1月19日，公司發佈了《委任執行董事及董事會主席》一文，公告顯示，葉燁先生自當日起已獲委任為公司的執行董事及董事會主席。葉燁先生是北京大學高級管理人員工商管理碩士學位及中南財經政法大學產業經濟學碩士學位，在金融服務業有豐富經驗，其擔任過長江證券（000783-CN）總裁、長信基金管理有限責任公司董事長、申港證券有限公司常務副總裁、監事會主席。公司對葉燁先生的薪酬為每年400萬港元，寄希望於新主席為公司帶來更多商業夥伴以及探索金融服務業的新商機。新主席的上任讓董事會對未來給予更多期望，新活力的注入再次“振奮”股價。

出售資產

2月2日，樂遊科技控股（01089-HK）宣佈，從賣方Galaxy Strategic Investment Co.Ltd手中收購民眾金融科技約9345.79萬股股份, 總代價1億港元。樂遊科技控股對民眾金融科技的大手筆增持使得後者股價在當日飆升26.17%。民眾金融科技也在此日做了內幕消息披露，公司與潛在各方商討可能出售戰略性投資及探索可能交易的東南亞投資機遇。

2月7日，公司發佈了關於出售一項可出售投資的披露交易，公司的間接全資附屬公司將出售股份，相當於Satinu已發行股本約10.57%，售價為港幣7.5億港元，公司預計此次收益約為3.26億港元。公司亦對7.5億港元的資金用途做了如下安排，約3億港元用於為民眾證券有限公司的業務擴展提供額外資金，約4億港元用於放債業務，餘下的4950億港元用於一般運營資金用途。兩日後，公司確認收到與買方先前協議條款所約定的1.5億港元按金，公司股價再次點燃，後三個交易日累計漲幅40.97%。

還有多少利好？

由上面的梳理能看到，民眾金融科技在不到兩個月的時間中，股價約翻4倍是有多個利好消息支撐，從股份回購、換主席、樂遊科技控股增持、出售資產一步步推高公司股價，截止2月23日收盤，公司動態PE為74.1倍，PB為7.35倍，估值大幅高於同行業，同時也刷新了公司歷史估值的新高點。目前，公司股價較高位有所回調，短期來看，對於這種沒有持續性業績支撐且強烈上漲的股票，股價若繼續上漲則需利好消息的刺激。

以2月23日為例，公司發佈公告稱，民盛金科（002647-CN）正考慮投資公司位於開曼的間接全資附屬公司，此開曼公司將持有民眾證券有限公司、民眾期貨有限公司、民眾企業融資有限公司的全部股權，且民盛金科投資完成後，將擁有開曼公司的大部分股權。於公告日，張永東為民眾金融科技的主要股東，持有公司股份24.36%，亦持有民盛金科已發行股份的20.5%。民眾金融科技有業務，民盛金科有資金，有利於重組後核心業務的專注發展，受此消息影響，民眾金融科技低開高走，於當日微漲0.53%收盤。

筆者覺得，若此項交易後續達成，公司股價或會有所漲幅，但從整體走勢看，在沒有更多利好消息支撐的情況下，股價將會繼續回調，畢竟從中長期看，估值仍會回到價值上來，只有公司進一步從業績證明價值，才能形成估值重構。除了股價，筆者也較為留意的是，拿著年薪400萬港元的新任主席葉燁先生究竟能帶著民眾金融科技走多遠。

■ 作者｜楊世宏

本文原創，未經授權不得轉載，如想轉載請關註官方微信號港股解碼，留言獲取授權。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)