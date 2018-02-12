京信通信於2018年世界移動大會上展示創新智慧解決方案

與客戶攜手邁向 5G 智慧城市

香港，中國 - Media OutReach - 2018 年 2 月 12 日 - 全球領先的無線解決方案供應商京信通信系統控股有限公司 (「京信通信」，香港股份代號：2342) 今天欣然宣佈，將參加移動行業的全球最大盛會 ─2018 年世界移動大會 (「Mobile World Congress 2018」)，展會將於 2018 年 2 月 26 日至 3 月 1 日在西班牙巴塞羅那舉行。京信通信將以「邁向 5G 智慧城市之路」為主題，展示一系列創新解決方案，包括 5G、公共安全、智慧城市和多運營商網路解決方案。

5G 解決方案

京信通信已為迎接 5G 時代做好準備。擁有 Massive MIMO / 波束成形技術的 5G 天線與 5G 數碼 DAS 將於展會上正式發佈。 Massive MIMO/ 波束成形技術 是基站空間復用技術的突破，可以最大限度減少移動信號的干擾，改善每個用戶的網絡容量和提升數據速率。 5G 數 碼 DAS 支持 Massive MIMO / 波束成形技術發展和物聯網（「IoT」）互聯互通等增值功能，能夠提供高性能的 5G 室內覆蓋。

公共安全解決方案

京信通信的公共安全解決方案結合 CriticalPointTM BDA、DAS 以及其他無源器件（如分工器，耦合器和合路器）的優點，構建安全、可靠的室內通信系統，幫助急救人員和其他公共安全從業人員在緊急情況或災難中搶救生命。全球眾多領先企業已成功部署該解決方案。本次展會上，京信通信將展示面向全球市場開發的 CriticalPoint 公共安全 BDA 和 DAS 解決方案新系列。

智慧城市解決方案

鑑於智慧城市通過不同類型的電子數據採集傳感器來提供信息，京信通信將為企業帶來最新的智慧和人工智能（「AI」）解決方案 ─ScanVis 電腦視覺 AI 解決方案，包括智能桿、UWB 定位跟踪系統和可延展異構網絡基站解決方案等，並進行現場演示，為企業的客戶打通邁向 5G 之路。

多運營商網絡解決方案

網絡技術日新月異，當今社會對網絡容量和覆蓋要求不斷提高，京信通信針對大型場館、體育場、隧道、高速鐵路和智聯城市等場景，不斷改進多運營商網絡解決方案，以滿足用戶需求。同時，集團過往在網路建設和升級方面的成功案例能幫助行業和企業在項目更好的部署上提供獨到見解。

京信通信執行董事兼高級副總裁及京信通信國際總裁楊沛燊先生表示﹕「隨著智能產品的普及化，人們隨時隨地需要可靠的網絡來滿足他們對數據、視頻和話音流量的需求。作為全球領先無線解決方案供應商，擁有強大研發團隊和可信賴的銷售團隊，京信通信致力於幫助客戶成功建設和升級無線網絡，為終端用戶創造卓越的無線體驗。」

楊先生補充：「今年，集團很高興在展會上展示智慧解決方案、5G 技術，以及無線網路整體解決方案。京信通信已連續十四年參加世界移動大會，多年來，我們見證了電信行業生態系統的轉變，目前智慧城市發展已成為全球科技產業的焦點，作為行業的先驅者，我們一直努力推出新產品和新技術，以配合行業發展及幫助客戶在智聯城市取得成功。為了實現我們的業務目標，近年來，京信通信在 5G、物聯網和人工智能等新技術的研發上投入了大量資源， 相信集團的努力將在未來為客戶創造價值，帶來更大的成就。」

如欲了解更多有關京信通信行業領先的無線解決方案資訊，請親臨在西班牙巴塞羅那舉行的 2018 年世界移動大會，參觀集團位於 Fira Gran Via 五號館的 5A31 號展位。更多有關京信通信的展位詳情，請瀏覽 http://www.comba-telecom.com/en/mwc。

有關京信通信系統控股有限公司

京信通信是一家全球領先，集研發、生產、銷售及服務於一體的無線解決方案供應商，為全球客戶提供無線接入、無線優化、天線及子系統、無線傳輸等多元化產品及服務。京信通信企業總部設於香港，營運網絡遍佈全球，包括設於中國的生產基地、設於中國和美國的研發中心，以及全球超過 40 間辦事處。京信通信已獲納入多項指數，包括 MSCI 中國小型股指數、恒生綜合指數（資訊科技業指數、中小型股指數及小型股指數）、恒生環球綜合指數、恒生互聯網科技業指數及恒生可持續發展企業基準指數。如欲獲得更多資料，請瀏覽 www.comba-telecom.com。