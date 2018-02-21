電動車商機再下一城 裕隆電能建置高雄首座公共用型充電站

隨著各國針對空氣污染問題訂出禁售傳統燃油車政策陸續成形，台灣將在 2040 年汽車進入全電動車時代，裕隆集團今 (21) 日宣布旗下裕隆電能公司攜手台鋁商場建置高雄首座公共開放式通用型電動車充電站，未來也將持續努力與商場及公 / 私有停車場業者合作。

裕隆電能是目前台灣唯一提供電動車充電服務及充電座即時資訊串接的公司，主要業務為持續佈建台灣充電站基礎建設網絡，期許在台灣汽車走向全電動時代的趨勢上，提供電動車周邊設施與配套方案。

裕隆指出，南台灣公共場域尚缺乏充電站布建，因此，這次裕隆電能與高雄都會生活開發公司攜手，於高雄市中心的 MLD 台鋁商場設置開放式電動車充電站，成為高雄首座設立於公共場域的電動車充電站，可提供 BMW、Tesla、Nissan 和 Luxgen 等多品牌電動車進行充電，並藉此引來購物客源。

據統計，目前台灣各地通用型充電站設置普及率仍存在落差，密度較高的充電站以雙北市為主，設置開放場站約 200 站可供民眾查詢使用，反觀南臺灣城市中目前設置於公共場域可提供多品牌使用的通用型充電站目前仍是缺乏。

目前裕隆電能是全台公共充電站佈建為數最多、涵蓋率最高的廠商，截至去 (2017) 年底已達成 1000 座充電樁的里程碑。除充電樁銷售、施工及售服等業務外，也提供欲建置充電站業者完整的營運方案，包括導入充電收費系統，以及協助業者於公開網路平台、或各廠牌電動車導航系統內及進行充電站位置曝光。