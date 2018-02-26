川普的邊境牆開工了！首個項目耗資1800萬美元

摘要：上周，加州 Calexico 地區的原有邊境牆開啟翻新工程。美國海關邊境保護局稱，該地區非法移民和毒品走私行為猖獗，原有的邊境牆在 1990 年代由金屬廢料製成，過去兩年間數百次遭到破壞。

2 月 21 日起，美國海關邊境保護局開始施工，將加利福利亞州 Calexico 地區的原有邊境牆替換為改良版邊境牆。

動工翻新邊境牆的區域約 2.25 英里（3.62 公里），替換後的邊境牆將高 30 英尺（約 9.14 米）。美國海關邊境保護局在聲明中稱，El Centro 段的邊境牆替換是「邊防巡邏隊最優先的項目之一」。

這是川普就任一年多以來，首個開工的邊境牆。川普政府曾在 2017 年 10 月於聖地亞哥建成了 8 個邊境牆樣板，其後一直鮮有邊境牆的修繕消息。

聖地亞哥的八個邊境牆模板

去年 11 月，一家建築公司拿下了更新加州這一邊境牆的 1800 萬美元合約，該修繕項目預計耗時 300 日。Washington Examiner 報導稱，該項目由 2017 財年預算案撥款支持，相關資金還將資助加州聖地亞哥、新墨西哥州 Santa Teresa 等地的邊境牆修繕。

加州 Calexico 地區目前的邊境牆，在 1990 年代以金屬回收的廢料建成。美國海關邊境保護局在聲明中提到，「在過去的兩年中，走私組織數百次破壞並突破這一過時了的邊境牆，帶來了高昂的修繕費用。」

在邊境牆修築的影響下，墨西哥總統再度取消了訪美行程。《華盛頓郵報》24 日報導稱，美墨總統本月 20 日通話約 50 分鐘，期間就邊境牆費用問題無法達成一致，墨西哥總統涅托強調墨方不會為牆埋單。美墨政府官員原打算安排涅托於幾周後訪美，也因此而告吹。

美國海關邊境保護局還稱，該地區有「大量的非法移民和毒品走私行為持續活躍」。2017 財年期間，El Centro 區逮捕了 18633 名非法外國人，繳獲 5554 磅大麻，483 磅可卡因，1526 磅甲基苯丙胺和 2521 盎司海洛因。

川普政府一直在為邊境牆修繕爭取費用，但國會參議院對修牆和年輕移民的經費問題持續無法達成共識。目前的預算案能令美國政府維持運作至 3 月 23 日。

『新聞來源／華爾街見聞』