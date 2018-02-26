中國擬刪國家主席任期限制 輿論轟：破壞鄧小平廢終身制努力

中國三中全會今 (26) 日起至 28 日召開，政治體制將出現歷史性轉變！中共中央委員會建議刪去憲法中「國家主席及副主席不得連任超過 2 屆」的規定，這意味着國家主席習近平 2023 年完成第 2 個任期後，仍可連任國家主席至少到 2028 年，甚至更長。

評論認為，這是為習近平長期執政鋪路，官方新華社稱這是「加強和完善國家領導體制」，北京《環球時報》則指，這一修改不意味著恢復國家主席職務終身制。有關修憲建議將提交 3 月 5 日開幕的全國人大會議審議通過。

中共總書記、中央軍委主席沒有任期限制，但國家主席則連任不得超過 2 屆，也即最多 10 年。中共總書記習近平 2013 年起擔任國家主席，根據現行憲法，2023 年完成第 2 個任期後，就不能再擔任元首。習近平在十九大沒有確立接班人，並將透過修憲延長國家元首任期。

十九屆中共中央委員會第二次全體會議 1 月在北京召開，審議通過《中共中央關於修改憲法部分內容的建議》，修憲詳細內容昨 (25) 日曝光。據新華社報導，修改部分共 21 處，其中憲法第 79 條第 3 款「中華人民共和國主席、副主席每屆任期同全國人民代表大會每屆任期相同，連續任職不得超過 2 屆」的規定，修改為：「中華人民共和國主席、副主席每屆任期同全國人民代表大會每屆任期相同。」

刪除連任次數限制後，意味著習近平在 2013 完成國家主席第 2 個任期後，仍可繼續連任，打破江澤民、胡錦濤年代的做法。江澤民擔任 2 屆國家主席後，2003 年卸任，但繼續擔任軍委主席到 2005 年；胡錦濤做滿 2 屆國家主席任期後，2013 年全面「裸退」，把黨政軍權力交予習近平。

《星島日報》援引香港時事評論員劉銳紹表示，刪除國家主席任期限制是為習近平「量身打造」，讓他更「名正言順」地延續執政。廣州中山大學學者林江認為，有關修訂有利於國家政策的連續性及穩定性，落實習近平在中共十九大提出建設「現代化強國」等宏願。

大陸知名時事評論員陳杰人對香港《明報》說，這是對鄧小平努力推動和建立的廢除領導幹部終身制並建立任期制的破壞和打擊。

全國港澳研究會副會長劉兆佳則不認為是制度「倒退」，認為現時黨總書記及中央軍委主席的職權也無列明任期，國家主席則有，故提出修改是想制度「合理化」。

除了修改國家主席任期規定外，中共中央委員會還建議在憲法「序言」加入「習近平新時代中國特色社會主義思想」，使習近平成為繼毛澤東之後，第 2 個在任期內將冠名的指導思想寫入黨章和憲法序言的中共領導人。

其他修改內容包括在憲法第 1 條第 2 款：「社會主義制度是中華人民共和國的根本制度。」後增加一句：「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵。」在第 3 章「國家機構」中增加一節「監察委員會」，為 3 月成立的「國家監察委員會」開路。

中共中央委員第 3 次全體會議 (三中全會)2 月 26 日起一連 3 天在北京召開。中共政治局上周六就憲法和推進全面依法治國舉行第 4 次集體學習時，習近平強調，憲法具有最高的法律地位，法律權威、法律效力、任何組織或個人，都不得有超越憲法法律的特權。