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印度簽約超級高鐵 150公里僅需25分鐘

圖片來源：Virgin Hyperloop One
圖片來源：Virgin Hyperloop One

《CNET》報導，由維京集團執行長 Richard Branson 所投資的超級高鐵公司 Virgin Hyperloop One，近日宣布將與印度政府合作，於印度孟買和浦那兩城市之間，建造一條長達 150 公里的「膠囊列車」高速鐵路。

印度政府已於近日與 Virgin Hyperloop One 完成合約框架的簽訂，目前孟買和浦那兩市之間，飛機的飛行時間約為 55 分鐘、汽車交通時間則約 180 分鐘，而估計在膠囊高鐵開通之後，兩市的交通時間將大幅縮短至僅 25 分鐘。

Virgin Hyperloop One 估計，在印度膠囊高鐵投入營運之後，未來 30 年間將為印度帶來 550 億美元的經濟價值，其中考量包括減少民眾的交通成本、空氣汙染、交通事故等。

而在美國境內，由特斯拉 (Tesla) 及 SpaceX 執行長馬斯克 (Elon Musk) 發起的美國「超級高鐵」計劃 Hyperloop One，紐約至華府高鐵段，日前已獲華盛頓市府的批准，正式開啟初期的隧道挖掘工程。

此前馬斯克曾經表示，若紐約至華府的高鐵段成功通車，那麼兩市的交通時間將可望大幅縮短至半小時之內。

據《華盛頓郵報》報導，馬斯克旗下的隧道挖掘公司 Boring Company 已取得了一個新進展，該公司已取得了華盛頓市府的許可，將在該市的「National Mall」購物中心，開始施工建造高鐵車站。

而《華盛頓郵報》亦指出，華盛頓市政府運輸局確實正在考慮透過環狀高鐵的方式，來建立地下交通網路的可行性，因為該市的地下高鐵網路，估計能夠整合到 Boring Company 在美國東岸的交通網路之中，形成一個巨大的地下高鐵交通網路。

去年十月，Boring Company 曾取得馬里蘭州政府核准，開挖一條環狀高鐵隧道，這條地下隧道長度約長 16 公里，地點位於目前巴爾的摩到華盛頓市高速公路的地下。

這條高鐵隧道的開挖許可，意味著 Boring Company 的東岸環狀高鐵計劃已經啟動，但時至今日，該公司尚未取得美國東岸所有城市之批准，故市場人士猜測，Boring Company 的高鐵計劃將可能分期進行建設。

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