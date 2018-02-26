第五人認罪！川普前競選團隊重要成員蓋茲願配合「通俄門」調查

【財訊快報／陳孟朔】中新社報導，美國總統川普前競選團隊主席馬納福特的左右手蓋茲 23 日下午在華盛頓的聯邦地方法院認罪，他是目前已知第五名與「通俄門」調查特別檢察官穆勒達成認罪協議的人。蓋茲認罪的罪名包括，在今年 2 月 1 日接受美國聯邦調查局問詢時作偽證，以及在他和馬納福特的收入問題上欺騙美國政府等。此外，蓋茲同意將協助穆勒進行相關調查。



馬納福特則發表聲明稱自己是清白的。儘管蓋茲認罪，但並不會影響其繼續為自己辯護，他也表示，穆勒起訴自己的諸多罪名都是不真實的。



自從去年 5 月被司法部副部長羅森斯坦任命為主導「通俄門」調查特別檢察官後，穆勒迄今先後起訴多人，除了馬納福特和蓋茲，也包括川普的前國家安全事務助理佛林、前競選團隊外交顧問帕帕佐普洛斯、13 名俄羅斯人與 3 家俄羅斯公司等。其中，佛林、帕帕佐普洛斯等都與穆勒達成認罪協定。



蓋茲的認罪被視為是迫於穆勒近來施加的越來越強的壓力。去年 10 月 30 日，穆勒以洗錢、叛國等 12 項罪名起訴馬納福特和蓋茲，當時兩人都不認罪，馬納福特也在今年 1 月以超出職權範圍等為由反訴穆勒、司法部和羅森斯坦。



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