庫克：蘋果重視的是產品與人 對股價並不關心

投資人總是希望由蘋果 (Apple)(AAPL-US) 的相關新聞中，找尋對股市後續影響的蛛絲馬跡。不過執行長庫克 (Tim Cook) 總是滴水不漏，在最新的訪談中，他再次強調，蘋果最重視的是「產品和客戶」，他跟員工並不關心公司股價。

據《Mac Rumors》報導，庫克接受商業媒體《Fast Company》訪問時再次強調，股價是一個結果，而非成就本身。就他來看，公司關心產品和人。公司要做出最好的產品，並且試圖以此豐富人們的生活。

庫克盡可能找出最佳的方式，來描述蘋果當前的業務上，賺錢不是最重要的。例如，蘋果近來轉向音樂行業，如 HomePod 及 Apple Music，庫克強調，這不是為了錢，而是希望建立創意社群，讓藝術家得到資助。

《CNBC》報導，蘋果音樂的競爭對手 Spotify 近期準備 IPO，有望向華爾街批露音樂產業業務概況，因為蘋果向來不透露這方面業務的具體收入。但因為蘋果選擇用自己的巨額現金，來支付給藝術家，這對 Spotify 公開上市將是一大壓力。

庫克還專注於音樂對健康的影響，因為希望把健身部分，納入 Apple Watch 裝置。

針對部分人士批評，蘋果日漸缺少創新，而是跟隨市場走勢。庫克認為，「跟隨」像是在觀察別人做什麼，但蘋果的產品，如 iPod、iPhone、iPad、Apple Watch，都不是市面上第一款這類裝置，卻總是第一款現代產品。

而且，庫克強調，人們不該看產品上市日期，蘋果總是別人之前就開始了，但是需要大量時間，才能做出完美的產品，公司不會把客戶當成實驗品。

