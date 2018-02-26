【港股午評】大市飄忽不定 車股令人看不停

美股於上周五爆升逾300點，這與聯儲局發布半年度貨幣報告後，市場人士解讀為當局不會以較急促步伐加息。可是港股今早實在太不爭氣，在早段升約300點後便開始乏力，走勢掉頭向下，升幅一度收窄至不足100點，其後升幅又再略為擴大，總之今日大市走勢便是「忽上忽落」，要買單邊市並非易事。

恆生指數中午收市報31459點，升191點；國企指數中午收市報12821點，升86點，成交額為688.29億元。

今日市場人士焦點當然是車股，這已經是無需要多講。不論是吉利汽車(00175-HK)或是長城汽車(601633-CN)(02333-HK)H股表現皆相當突出，其中吉利升幅更超過8%。在兩車之間，應該如何挑選？說真的，是相當難選擇，筆者亦反覆在想應該吉利較佳，或是長汽H股較佳，結果無法可以作出一個讓自己感到滿意的答案。相信今日不少投資者也有此煩惱。當然若投資者有能力做到「魚與熊掌皆兼得」，就並無太大煩惱。

至於是短線操作或作中長線投資？則請投資者回想一下昔日汽車股走勢，以及對汽車股的部署方式，筆者不便提供建議。

今日另一個焦點為香港交易所(00388-HK)，上周五公布的同股不同權諮詢後，看來投資者又對港交所有新一輪憧憬，又先看看港交所在業績前是否可以攻破300元關口。

2018年2月26日中午12時22分

文﹕張偉倫

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