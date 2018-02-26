耐世特汽車系統宣佈將在摩洛哥開設全新生產工廠

波蘭蒂黑 2018 年 2 月 23 日電 / 美通社 / -- 耐世特汽車系統 (Nexteer Automotive) 宣佈將在摩洛哥蓋尼特拉開設全新生產工廠。最初，耐世特會將這座生產工廠用於製造單小齒輪助力式電動轉向 (SPEPS) 系統，並且計劃在未來將製造業務拓展至動力傳動產品領域。這座全新生產工廠佔地 18,000 平方米，將成為耐世特位於非洲的首座生產工廠，計劃 2018 年 3 月稍後時間破土動工。一旦該生產工廠於 2019 年開始投入生產，它將成為耐世特全球製造業務中的第 25 座工廠。



耐世特策略性地繼續擴大其全球製造能力，並且使自身與客戶鎖定的區域保持一致。因此，耐世特推動了更高的效率，提升了響應能力並加強了與其全球原始設備製造商 (OEM) 客戶的關係。



耐世特相關代表與摩洛哥政府於 2017 年 7 月簽署了一份諒解備忘錄，旨在確認其投資計劃。隨後，摩洛哥國王穆罕默德六世 (Mohammed VI) 陛下及摩洛哥政府官員與耐世特汽車系統代表於 2017 年 12 月 11 日在摩洛哥卡薩布蘭卡簽訂了正式協議。



耐世特副總裁兼歐洲與南美部門營運總監 Herve Boyer 表示：「耐世特主要的與眾不同之處包括全球製造業務，以及在生產高品質、嚴格要求安全性的轉向和動力傳動系統方面的內部能力。通過在摩洛哥開設新廠，我們將從戰略層面與全球客戶的需求保持一致。新廠所在地還支持我們在非洲和歐洲拓展地區業務範圍。」



Herve Boyer 還表示：「我們對於摩洛哥當局的合作態度，以及他們對基礎設施開發的計劃表示讚賞。」



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