中國派對文化(01532-HK)附屬擬認購7000萬港元可換股債券

中國派對文化(01532-HK)公布，于2018年2月23日，Unlock Bound Investments Limited(認購方，公司的全資附屬公司)與Charm Success Global Investment Limited(作為發行人)訂立認購協議，據此，發行人已有條件同意根據認購協議所載的條款及條件及在其規限下向認購方發行可換股債券，本金總額為7000萬港元，可換股債券將按每年6厘的利率計息。

發行人為于英屬處女群島註冊成立的有限公司，并為一間投資控股公司。卓越環球集團(即發行人的控股公司)與Viacom International Inc.的部門Viacom Media Networks(VMN)已訂立許可協議，據此，VMN已授予卓越環球集團權利以(其中包括)于中國設計、開發、建造、發布及經營以及管理主題公園，以作為使用經批準許可物業的Nickelodeon主題及品牌主題公園。

根據認購協議，發行人承諾，許可協議項下的權利及義務將由卓越環球集團于認購協議日期起計3個月或發行人與認購方書面協定的有關其他期間内更替或轉讓予佛山市卓越尼克(發行人的附屬公司)或發行人的全資附屬公司。

董事認為，認購事項為集團與國際知名知識産權擁有人合作以及開拓其收入基礎并盡力提高股東回報的良機。與發行人訂立認購協議實屬有利，原因為認購事項將可産生具吸引力的經常性收入，同時以行使可換股債券項下的兌換權并兌換為發行人股份的方式帶來獲得額外裨益的機遇。

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