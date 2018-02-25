衛生紙湧現囤貨潮 搶購前別忽略這些促銷

在傳出各大品牌衛生紙即將調漲價格的消息後，各大賣場和網購平台湧現搶購潮，不少業者已趁勢推出各種促銷活動，包括愛買、大潤發、生活市集和蝦皮購物等，消費者在搶購前，別忘了先比較。

創業家 (8477-TW) 旗下生活市集指出，網購衛生紙已成為趨勢，已開出「衛生紙比價專員」專區審核品質和價格，每周提供消費者最高 CP 值的衛生紙品項，目前也尚未漲價，反而採全面促銷優惠。

根據生活市集站上銷售數據顯示，消費者選購衛生紙時最在意的是高 cp 值而非高價位，平均每抽價格約落在 0.06-0.07 元，在漲價消息傳出後，已大量囤貨潮，全站近 2 日銷售前 10 名均是衛生紙，周成長高達 10 倍。

愛買指出，已收到各家廠商通知預計 3 月中旬漲價，漲幅約 10-20%，因應此消息，將於 2 月 28 日至 3 月 13 日推出大促銷，期間由愛買自行吸收成本。

愛買此次促銷共有 150 款衛生紙，包括平板、抽取式、廚房紙巾和袖珍面紙等，單筆滿 250 元現折 30 元 (最高現折 150 元)，衛生紙單品促銷包括有倍潔雅衛生紙 (100 抽 * 24 包) 特價 159 元、舒潔平版衛生紙 (300 張 * 6 包) 特價 99 元、得意廚房紙巾 (70 組 * 6 捲) 特價 1 串 70 元、五月花清膚柔潤抽取式衛生紙 (100 抽 x24 包) 特價 235 元等。

全聯的衛生紙價格目前尚未調漲，且即日起至 3 月底進行品牌衛生紙促銷，包括舒潔、可麗舒、得意、五月花等均有買一送一、單袋特價或兩袋特價的活動，購買多件同品牌衛生紙還贈送 Jamie Oliver 印花。

全聯強調，「不會做領先調漲價格的通路」。

大潤發指出，即日起到 27 日「金得意強韌抽取式衛生紙」100 抽 24 包，原價 299 元特價 169 元，任 2 串只要 318 元，等於現打 53 折；「大潤發 FP 抽取式衛生紙」130 抽 36 包，原價 389 元，打 8 折特價 309 元，兩款衛生紙平均每張只要 0.066 元。

因應此波漲價風潮，蝦皮商城精選舒潔棉柔舒適抽取式特價 699 元，使用折扣碼還可再享 9 折，囤貨價僅 629 元 (64 入 / 箱)。

同時，蝦皮購物推出「衛生紙囤貨特賣會」，五月花新柔韌 110 抽 72 入只要 699 元，活動滿 1500 元可再使用 100 元折價券。