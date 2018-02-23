衛生紙確定最慢4月前必漲 漲幅恐達3成

連鎖量販通路大潤發今 (23) 日透露，已陸續接獲各主要家用衛生紙大廠正式通知，市面上多家品牌衛生紙確定將調漲，影響將遍及各大小通路，且漲幅並非僅 1%、3% 的個位數，而是高達 10-30% 之間。

大潤發指出，若以一串抽取式衛生紙 200 元計算，最貴恐漲至 260 元，並預期調漲時間點最快在 3 月中旬，而最慢 4 月前必漲。

大潤發坦言已無法取得更多便宜貨源，但仍將啟動第二波「凍漲」機制，內部也決定 3 月中旬後先行吸收部分調漲成本，全力壓低上漲幅度。

據了解，國際紙漿從前年開始陸續上漲，早在去年就有部分衛生紙大廠有意漲價反映成本，但因競爭業者努力凍漲，使家用衛生紙至今普遍仍維持低檔，然而，近一年多來紙漿價格上漲多達 40% 以上，已超過上游廠商所能負荷，其中更不乏有超過十年未漲價的業者，因此，量販通路近期各通路多陸續收到調漲通知。

大潤發整合溝通經理郭建志進一步說明，由於衛生紙體積大、消轉快，賣場實務上無法特別囤貨，因此，待時間一到進貨價格就會被抬高，不過，大潤發已規劃 3 月中旬後先將自行吸收部分成本。

不僅如此，要留意的是，在紙漿價格飆漲下，受衝擊的還包括「紙箱價格」，因此，任何需要用紙箱包裝的產品都可能因為紙箱成本增加。