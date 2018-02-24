詩肯三品牌進擊 詩肯居家全年展店目標至少10家

連鎖傢俱品牌商詩肯 (6195-TW) 董事長林福勤表示，今年集團仍將維持快速展店策略，並充分整合大數據分析和線上線下資源來吸引新客群，展望 2018 年，除了詩肯柚木穩定成長，詩肯居家持續做為展店主力，目標再拓展 10-15 家新店點，同時，以詩肯睡眠館深耕睡眠寢具市場。

目前詩肯柚木全台分店逾 80 家，詩肯居家 32 家，詩肯睡眠館 3 家，其中，詩肯居家不同於柚木家具，以皮沙發和符合年輕族群需求的系統家具為主要訴求，林福勤指出，台灣居家市場商機約 500 億元商機，預料詩肯居家每年可增加市占 1%，有望在 5 年內衝市占 5%，成長潛力樂觀。

詩肯居家是近 2 年來詩肯集團的成長主力，林福勤說，在行銷策略運用和產品研發設計成功結合下，再加上積極針對各門市人員培訓，平均單店月營收在去年已突破百萬大關，1 月甚至達到 135 萬元新高，可看出運用大數據分析結合賣傢俱的初步效益，今年將進一步將大數據分析導入詩肯柚木和詩肯睡眠館。

林福勤進一步說明，詩肯正加強網路廣告行銷，透過大數據蒐集使用者點擊瀏覽的產品資訊，並搭配門市人員第一線面對消費者的產品選擇偏好進行分析。

在積極進行線上線下整合行銷下，詩肯統計目前每年超過 35 萬人次瀏覽詩肯官網，其中，詩肯柚木粉絲團於至 1 月已有超過 3 萬人粉絲關注，未來強化線上與線下資源互導也將是發展的主要方向。