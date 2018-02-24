培養台灣新創獨角獸貿協首次率團參展西班牙MWC

為了發展扶植新創政策，並全面優化台灣新創環境、協助與國際鏈結，外貿協會將首次籌組 13 家台灣新創團隊，於 2 月 26 日到 2 月 28 日期間前往西班牙參與行動通訊指標大展 MWC（世界行動通訊大會 Mobile World Congress），以帶動潛在國外天使基金投資台灣新創團隊，培養台灣新創獨角獸。

貿協將以「新創貿協、台灣屹立」為目標，首次籌組 13 家台灣新創團隊，由副董事長劉世忠親自率領，參加行動通訊指標大展 MWC。劉世忠表示，在總統蔡英文積極發展扶植新創政策及行政院長賴清德指示國發會全面優化台灣新創環境下，貿協也將積極投入台灣新創國際鏈結。

劉世忠指出，貿協除了帶領台灣新創團隊走向國際舞台，更將邀請國外新創業師及徵集海外新創團隊來臺參加 InnoVEX 展，讓海外新創團隊來台交流，未來也將引進知名國外加速器設點投資，以帶動潛在國外天使基金投資台灣新創團隊，培養台灣新創獨角獸。

貿協這次率領的台灣新創團隊將以 Smart Living 為主題，展出包括智慧醫療、智慧監控、移動物聯網、網路資安，以及數位媒體應用等領域；此外，為了協助台灣新創團隊於國際舞台上曝光，貿協更將於展中辦理 Taiwan Demo Day，也是首次有台灣新創團隊登上大會舞台對國外投資人及新創團隊介紹。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』