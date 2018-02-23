〈義联春酒〉林義守：今年鋼市求穩不求大漲

鋼鐵大廠義联集團創辦人林義守表示，鋼市今年景氣不要求大漲，但求穩定，目前燁輝中國的產能已經完全具備，將是最大單一不鏽鋼廠，另外台灣燁联也將進行設備更新，預料成本將可降低 20-30%。

義联集團今 (23) 日舉辦新春聯誼晚宴，席開 60 餘桌，邀請上下游供應商及銀行團。

林義守表示，鋼鐵這 10 幾年來，都在中國發展，這 2-3 年也順利完成了鎳鐵廠，目前燁輝中國的的冷軋，包括汽車鋼板及家電烤漆，已經追上台灣的產能，整體來看，中國投資已經完成。燁輝和燁輝 (中國) 兩岸總計有 8 條熱浸鍍鋅線，6 條烤漆線，總產能最高可達到 260 萬公噸，已成為全球鍍製鋼品生產大廠。

林義守說，鋼鐵是我們的本業，不過上游產業要在台灣擴產比較難，現在中國也無法，至於美國投資部分，之前選定的地址其實不錯，因為鄰近深水港，不過因為附近有住宅區，加上去年的颶風對當地造成不小影響，因此將重新選址。

不過義联在印尼中蘇拉威西省 Morowali 縣的紅土鎳礦則有不小進展，林義守表示，印尼政府同意在當地有設廠的公司可以出口，因此該礦場未來將出口給福建寧德的聯德公司鎳鐵廠，預估 1 年出口配額可達 189 萬噸。

林義守指出，印尼中央及當地政府均非常重視此一投資案，中蘇拉威西省長及 Morowali 縣長已於上月率團至集團參訪，討論相關投資開發及協助配合事宜。