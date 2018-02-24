紐約匯市─美元溫和上漲 本週亦走高

美元兌主要外幣週五走高，本週亦上漲。市場觀望聯準會 (Fed) 官員的談話，研判利率走勢。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.2% 至 89.922，稍早高點為 90.06。本週上漲約 0.9%。

美元兌日元交易陷於狹幅之內。最近交易中，美元報 106.67 日元，週四尾盤報 106.75。

英鎊小幅上漲至 1.3968 美元，週四尾盤報 1.3957。歐元下跌至 1.2287 美元，週四尾盤報 1.2332。

2 月，美元密切追隨股市與債券殖利率走勢。股市於本月初大幅震盪後，已見回穩，殖利率本週自數年高點下滑，均對美元構成壓力。

美國 10 年期債券殖利率下降 3 基點至 2.88%，持續轉弱。聖路易 Fed 銀行總裁布拉德週四對 Fed 今年將升息四次，表示懷疑，債券殖利率因而下滑。週三，殖利率則觸及四年高點，突破 2.95%，Fed 會議記錄顯示，決策官員相信美國經濟轉強，Fed 升息次數可能增加，殖利率因而走高。

但 Fed 送交國會的最新報告，並未有證據顯示今年升息將超過 Fed 預期的三次。近來因美國經濟數據強勁，分析師因而增加了升息次數的預期。

美國財政部長梅努欽的談話，引來了投資人的注意。他於接受彭博社訪問時，駁斥了對工資上升的擔憂。他說，工資上升不必然會引發通貨膨脹上升。該談話對匯市少有影響。

今日，英鎊是唯一對美元上漲的貨幣。報導指出，英國政府傾向與歐盟達成有如加拿大的自由貿易協定。

今日稍早，紐約 Fed 銀行總裁杜德利說，量化寬鬆 (QE) 是有效的振興工具，不同意華爾街日報所說 QE 僅具有溫和衝擊。