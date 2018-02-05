港交所允許IPO定價低於指導價區間下限1成 盼吸引更多公司赴港上市

彭博社報導，香港交易所發布新指引，允許申請上市的公司 IPO 定價低於價格指導區間下限，以吸引更多公司赴港上市。香港交易所網站 2 日發布公告稱，申請上市的公司如今可以在價格指導區間下限的基礎上，把最終發售價最多下調 10%，不必刊發補充招股章程或延長發售期。



此外，港交所還對首次公開招股的股分，從配售部分重新分配至公開認購設定了新的上限；即配售部分重新分配至公開認購的股數，不可超過原先分配給公開認購股數的兩倍，或不超過總發售股份的 30%，以二者較低者為上限。



香港正試圖吸引更多的科技和醫療保健公司在其交易所上市。在發布上述指引前，全球股市在去年飆升，而央行減少刺激措施之際，引發了市場對於股市回調和波動加劇的討論。



根據彭博社彙整數據顯示，香港去年 IPO 交易多達 156 宗，為 2006 年以來之最。但儘管如此，由於香港在吸引最大規模的 IPO 方面，受到來自美國和上海的壓縮，去年通過發行股票募資總額合計僅 160 億美元，為過去 12 年來第三低。



香港交易所在指引中表示：「儘管首次公開募股有時的確大受公開認購部分的投資人熱捧，聯交所希望可以確保這部分的投資人，即使遇上配售部分需求薄弱以至認購不足時，也不會硬被配售股分而受到不公對待。」



港交所表示，有關首次公開募股可靈活定價的指引以試行方式即刻生效，並於 12 個月後進行檢討。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』