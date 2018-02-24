熱門股─美律去年獲利寫下歷史新高 外資看法不同調

電聲元件廠美律 (2439-TW) 去年每股純益 18.94 元，創下歷史新高，今年第 1 季進入淡季，加上今年主要客戶沒有新品推出，且傳出高階無線耳機訂單遭對手瓜分等，兩家美系外資對美律的看法不同調，農曆年後開紅盤，股價漲幅 1 成，周五股價站上月線。

美律去年第 4 季營收 103.1 億元，季增 59%，營業利益 8.87 億元，稅後純益 21.47 億元，季增 2.49 倍，創單季獲利歷史新高；累計去年營收 266.78 億元，年增 57.67%，營業利益 25.72 億元，稅後純益 36.22 億元，年增 8 成，營收及獲利同創歷史新高，每股純益 18.94 元。

美律 1 月合併營收 20.94 億元，年增 47.51%；去年獲利表現優於預期，法人擔心淡季將影響營運表現，預估今年第 1 季營收約 68.79 億元，季減 33%，首季稅後純益約 6.39 億元，季減約 71.96%，每股純益 3.18 元。

外資對美律看法不同調，1 家美系外資重申加碼評等，目標價 330 元；另一美系重申中立評等，目標價 180 元；美律在農曆年前一度下探至 155 元近 10 個月低點價位，年後開紅盤首日攻上漲停，周五則是收在 176.5 元，站上月線之上，周漲幅 10.31%。