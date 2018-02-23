讓對方感覺被重視！5 張圖教你溝通的秘訣，任何人都想和你相處

文 / 《經理人月刊》盧廷羲

法國哲學家伏爾泰曾說，「耳朵是通向心靈的路」。滔滔不絕、能言善道的人，別人不見得樂意聽他說話，但是懂得傾聽的人，容易掌握他人的意見與想法，更能使對話有質量、深度。當對方的觀點總是被重視，自然喜歡和你相處，以下提供 5 個傾聽的要訣：

要訣 1：用開放的態度聆聽

許多人在相處時，常帶著競爭意識交談，想要辯贏對方。對方一句無心的話，也要回嘴反擊，造成更多對立。傾聽時應放下成見，想辦法適應說話者的思維，而非一較高下。

要降低這種競爭心態，不妨刻意提醒自己，不要試圖說服對方，也要減少先入為主的判斷，學習接受不同觀點。另外，回應對方時，注意自己是否常說出「可是」「雖然」等口頭禪，因為這代表你接下來將說出反面論述。

要訣 2：站在「溫和」的談話位置

你坐在辦公桌前，主管站到你身邊詢問工作進度，是否感到無形壓力？心理學家貝瑞．史瓦茲（Barry Schwartz）曾調查對話中的位置分布狀況，發現高處、右側、前方，會顯得強勢，給對方比較大的壓力。

因此，當你需要聽別人說話時，不妨使自己處於較溫和的位置。例如，聽同事訴苦，就並肩而坐，保持同樣高度；聽取主管指令時，「後退一步」，避免帶給對方不必要的壓迫感。

要訣 3：複述對方說過的話，表達認同

談話的重點在於理解彼此、獲取資訊，以及給予對方回饋。所以，不論面對熱情的想法、焦躁的情緒或是觀念衝突，都應先著重於「理解他人」，再展開後續對話。

要做到這點，你可以重複對方說過的話，來加強信任與共鳴。 最簡單的方式，就是原封不動重複，像是對方說「我連續加班 5 天了，好累」，你可以說「加班 5 天了，這麼多？」來接續話題。

要訣 4：視時機提問，增加談話深度

傾聽的時候，你可能心中有許多疑惑，這就如同閱讀文章，未完全理解所有內容。這時可適度提問，讓對方多說一點，但也要避免詢問太多問題，以免打斷對方思緒，造成負面觀感。建議利用 10～15 字的「短問句」繼續話題。

那麼，該如何問出好問題？在一般情況下，大致了解談話主題後，可以使用「開放式提問」，著重人、事、時、地、物等細節，使說話者進一步描述相關內容。

要訣 5：不隨意換話題，避免過度搶話

一個好的傾聽者，最大的敵人就是想要主導對話，急著表達意見，或者隨時都要變換話題。假設交談到一半，你聽到引起你共鳴的細節，但 在得到發言權之前，盡量不要用「說到這個，我…」「講到這件事…」改變談話主題。

另一方面，傾聽時也要注意對方談論的是「現況」或是「過去的經驗」，倘若對方只是回顧某個時期的感受，傾聽者就無需急於附和「我也是」。比較好的做法是，輪到自己開口前，額外默數 3 秒，向對方表明，這些回應的話有經過思考。

（本文經授權轉載自《經理人月刊》2018 年 2 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2018 年 2 月

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