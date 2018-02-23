台灣主要報紙重要財經新聞 2018年2月23日

浩鼎公開尋找親家，不排除有條件出售。浩鼎解盲失利後，到昨（22）日已滿兩年，董事長張念慈首度接受專訪，透露浩鼎正尋求國內外整併、合作對象，型態包括授權、整併、產品賣斷等，目的在擴大規模打國際戰。

大陸股市昨（22）日新春開紅盤，在春節消費和旅遊數據報佳音，以及半導體技術出現進展等利多因素推動下，滬深兩市多頭氣盛，各類股全部收漲，兩市收盤漲幅均逾 2％，創 10 年來新春開紅盤最大漲幅。分析師認為，春節後的 A 股市場依然保持樂觀，市場資金也逐漸回籠，可望醞釀資金行情。

三星電子與台積電（2330）在 7 奈米製程一決勝負的秘密武器，是預計耗資 6 兆韓元（約 1752 億元台幣）在京畿道華城市興建的 Line 18 晶圓廠。這座工廠原訂去年 11 月動土，沒想到受到當地公共建設風波拖累直到現在才脫困。南韓媒體《Korea Herald》與《每日經濟新聞》報導，三星 Line 18 廠預定今天舉行動土典禮，目標是 2019 下半年試產，2020 上半年量產。

聯合報

國安團隊人事大調整

政院拚經濟 2 年內孕育「獨角獸企業」

推都更 銀行將低利融資

經濟日報

浩鼎找親家 不排除出售

Fed 估加速緊縮 股市有壓

外資大進大出 匯市爆量

蘋果日報

內閣改組啟動 嚴德發接國防部

蘇純興看好 今年車市 44 萬台

急追台積 三星 7 奈米新廠動土

中國時報

內閣改組！嚴德發掌國防部 蘇麗瓊接勞動部

2 年內培育獨角獸新創事業

北高公共單車險 第 2 季前上路

工商時報

美加速升息 我金融股受惠

陸股開紅盤 滬深漲逾 2% 10 年來新春開盤最大漲幅

賴清德證實 內閣將改組

自由時報

中國支持自由貿易？ 說說而已

Fed 升息鷹派展翅 歐亞股嚇趴

控制半導體價格 中國約談三星電子