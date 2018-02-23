中國投資人集中追逐白馬股 遇下挫恐加劇跌勢

A 股節後開市反彈，但分析師擔心，在市場波動加大後，A 股僅靠少數藍籌股拉升指數的局面仍未改變，未來在出現修正時，跌勢也將因此加重。

據《彭博》報導，即使在月初下跌前，中國股市的狀況也稱不上理想。最主要是小型股在融資成本更高，以及經濟成長放緩的壓制下，股價難有表現。

數據顯示，在截至 1 月 24 日的 12 個月中，當上證指數達到頂峰時，實際上只有 3 分之 1 的股票上漲。扣除這些股票，在 2017 年至今，5 分之 4 的股票都呈現下挫。

這種缺乏廣度的情況，意味當市場缺少上漲動力，每個人都會殺出相同的股票。

中國股市今年高點時，多數股票仍呈現下跌（圖表取自彭博）

Fundin 資本管理公司北京基金經理 Wu Yuefeng 指出，投資人的進場策略，讓整個市場變得像一支 ETF，如果這種情況持續，在大漲之後的急劇下挫就將難以避免。

在節後開市第一天，A 股股王貴州茅台依舊領跑大盤。茅台在截至 1 月 24 日的 12 個月中，漲幅超過 1 倍多。在之前 2 周的修正期間，它則是大跌了 11%。

在經濟成長放緩而流動性趨緊的背景下，主要受惠的是各產業的龍頭。小型股獲利成長降溫，創業板在 2015 年繁榮之後，2 年多來下跌趨勢不變。

去年，表現最好的基金均押注藍籌股公司，中國投資人喜歡稱這些是「白馬股」，基金的高效表現多來自白馬股的貢獻。

香港交銀國際控股首席策略師洪灝表示，大型股的低波動性，也促使一些投資人加大槓桿，以提高回報率，但這種情況，也加劇拋售期間的跌勢。在大跌之前，未償還保證金餘額，已經達到 2016 年初以來的最高。

洪灝指出，極端的持股下，槓桿讓它們變得更脆弱。

洪灝認為，今年小型股有望迎頭趕上，因為「國家隊」會試圖平衡持股。Wu 則認為，小型股需要一段時間，才能重新吸引投資人，當前仍將是大型股當道。

Wu 表示，當小型股估值變得更佳合理後，能再次吸引投資人注意，而市場將因此更健康，牛市的基礎也會更強。