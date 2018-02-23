聯準會高官安撫：只有「一切完美」才可能升息四次

摘要：聯準會 1 月 FOMC 會議紀要透露出的樂觀，讓市場認為不能排除激進升息之可能。不過，Fed 聖路易分行總裁布拉德立即出面「安撫」，表示只有當一切都「恰到好處」時，四次升息才有可能。

正當市場逐步打破對聯準會今年升息 3 次的預期時，聯準會高官、Fed 聖路易分行總裁布拉德（James Bullard）開始放話「安撫」市場。

周四，布拉德在 CNBC 電視節目中表示，聯準會官員不應過快升息，因為這可能會讓經濟增速大幅放緩。他表示，聯準會需要謹慎對待升息問題，以免政策錯誤阻礙經濟增長，並引發下一次經濟衰退。

針對市場普遍出現的升息四次的預期，布拉德表示，四次「有點太多」，只有在一切「恰到好處」的情形下才會出現。

他警告說，聯準會需要時刻緊跟經濟形式的變化，目前經濟表現雖然強勁，且本月早些時候工資上漲的跡象引發了通貨膨脹上升的擔憂，但通貨膨脹率仍然較低。他預計，仍低於目標值的通貨膨脹率在未來幾年不會迅速變化，但他補充道「有辦法解決通膨問題。」

而面對聯準會較為樂觀的 1 月會議紀要公布之後，布拉德不以為然，他表示：

1 月份召開的會議，對 2017 年的情況說些正面的話是很自然的事情。美國和全球經濟的上漲讓人感到意外。

但這位鴿派聯準會高官進一步表示，只有當通膨達到或超過 2% 的目標時，聯準會才應該從「被動」轉變為「主動」。言下之意，當前通膨未達目標，升息步伐不宜過快。

布拉德在 CNBC 的上述表態，出現在聯準會 FOMC 會議紀要發布的第二天。在 1 月 FOMC 會議中，幾乎所有與會官員都預期，通膨會在中期內回歸 2% 目標，多人對此更有信心。越來越自信的聯準會，似乎也正潛移默化的改變市場預期。

眾多市場專業人士認為，雖然紀要顯示的最佳場景還是升息三次，但隨著經濟數據變化，不能排除升息超過三次的可能性。英國《金融時報》也認為，市場的 V 型反轉證明，投資者已經開始嚴肅地計價入今年升息四次了。

而高盛高級經濟學家 David Mericle 甚至給出了「最恐怖預測」——2018 年聯準會超預期升息五次：

我不認為聯準會會在今年上半年沒有聯儲主席講話的 FOMC 會議上升息，但到了今年下半年，聯準會完全有可能選擇在沒有聯儲主席講話的 FOMC 會議上再次升息，將全年升息次數提高到五次。

值得注意的是，儘管布拉德和其所在的聖路易斯聯儲直到 2019 年才有 FOMC 的投票權，但作為聯準會體系的高官，布拉德對於升息步伐的表態，仍然會對聯準會的決策產生一定影響。

『新聞來源／華爾街見聞』