美股盤中─10年期債券殖利率自四年高點下滑 道瓊上漲逾260點

美國股市週四中場上漲，道瓊一度上漲逾 260 點，可望結束連續二天的跌勢。利率自昨日的數年高點下滑，為股市利多。

台北時間 00:02

道瓊工業平均指數上漲 220.29 點或 0.89% 至 25018.07。

Nasdaq 指數上漲 41.33 點或 0.57% 至 7259.55。

S&P 500 指數上漲 17.75 點或 0.67% 至 2719.08。

週三，聯準會 (Fed) 公布 1 月會議記錄後，美國 10 年期債券殖利率上升至四年高點，股市因而跌回大幅的漲幅。道瓊終場收低 166 點，盤中一度大漲 303 點。今日該殖利率自四年高點 2.913% 下滑。

分析師說，會議記錄清楚顯示，官員重視通貨膨脹。現在投資人相信，除非通貨膨脹大幅改變，否則 2018 年將升息四次。

週四，紐約 Fed 銀行總裁杜德利，亞特蘭大 Fed 銀行總裁 Bostic 與達拉斯 Fed 銀行總裁 Kaplan 均將發表演說。

本月稍早，美國股市出現了自 2016 年初以來，首度回檔 10% 走勢。2 月 8 日，道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 收盤均落入回檔修正的領域，但隨後很快反彈。至週三收盤為止，Nasdaq 收復了約 62% 的跌幅，S&P 500 與道瓊亦分別反彈了 40% 與 35%。

但 Charles Schwab 公司副總裁說，股市自低點反彈可能太快，可能再度下滑。