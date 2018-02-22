狗年紅包行情恐轉涼 台幣放量轉貶壓回29.3元關卡

在狗年開紅盤日新台幣一度強升近 2 角後，台北股匯市今 (22) 日風向大轉變，不僅加權指數回跌 52 點至 10662 點，新台幣也終結連 4 升轉向貶值，終場貶回 29.301 元，貶值 5.6 分，貶幅 0.19%；雖貶值幅度不大，但法人憂心，短線在匯率走弱下，近期要再見到強勁的狗年紅包行情不易。

新台幣今日以 29.32 元、貶值 7.5 分開出，早盤一度見到小幅升值態勢，最高來到 29.224 元，但升值最多僅 2.1 分，盤中持續貶值態勢，終場以 29.301 元作收，貶值 5.6 分，貶幅 0.19%。

外匯交易員指出，今日台北外匯經紀公司成交值放大至 10 億美元之上達 11.91 億美元，資金匯出動作較前幾個交易日還大，隨著美國聯準會 (Fed) 升息在即、美元後市偏強態勢成形，近日若無資金強勁匯入，預料新台幣將偏弱在 29.2-29.5 元附近震盪。

觀察主要亞幣，韓元今日轉貶且貶幅擴大達 0.8%，人民幣貶逾 0.2%，反觀日圓因有避險資金湧入升值近 0.5%。

元大寶華綜合經濟研究院進一步說明，聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 公布 1 月會期的會議紀錄顯示與會官員對經濟成長和物價展望看法樂觀，使這份會議紀錄可以偏鷹派角度去解讀，更強化了 Fed 升息的態度。

不過，元大寶華認為，目前 Fed 只是確立緩升息，也就是說，若經濟數據符合預期即每 3 個月升息一次的做法，在薪資暫未出現廣泛上漲壓抑前，目前 Fed 並無意加快升息的速度，至於升息速度，將緊密牽動美元與非美貨幣走勢。