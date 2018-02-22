歐股盤中─預期Fed將加快升息腳步 泛歐Stoxx 600跌0.65%

美國聯準會 (Fed) 1 月 30、31 日利率決策會議紀錄顯示，多數決策官員認為通膨將上升，對升息的信心明顯增加；受 Fed 將加快升息腳步的預期心理影響，週四 (22 日) 泛歐 Stoxx 600 指數早盤下跌 0.65%，毆股各主要指數皆走跌。

Fed 預計 2018 年將升息 3 次，外界認為，3 月升息機率頗高；值得注意的是，雖然經濟成長強勁，失業率仍低，但通膨數據疲軟，導致多數決策官員不願貿然上調升息步幅預估。

美股「連 2 跌」，週三道瓊工業平均指數收低 166.97 點 (0.67%)，至 24,797.78 點；那斯達克指數收低 16.08 點 (0.22%)，至 7,218.23 點；標準普爾 500 指數收低 14.93 點 (0.55%)，至 2,701.33 點。

週四摩根士丹利 MSCI 亞太指數 (日本除外) 下跌約 0.8%。

香港恆生指數收跌 1.5%，至 30,965.68 點；日經指數收跌 1.07%；台股受美股連續 2 天收黑壓抑，終場下跌 52.06 點，以 10,662.38 點作收，成交值 1,203.01 億元。

歐洲產業消息方面，巴克萊銀行 (Barclays)、法國汽車零件供應商 Valeo、德國電信 (Deutsche Telekom) 和西班牙電信 (Telefonica)，都將公布財報。

經濟數據方面，法國和義大利將發布 1 月份通膨數據，英國將公布 2017 年第 4 季國內生產毛額 (GDP)。

歐洲央行 (ECB) 將於台北時間晚間 8 點半左右，公布 1 月會議紀錄，外界預期，ECB 會進一步說明量化寬鬆 (QE) 退場時程。