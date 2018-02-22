礦山的春天：嘉能可業績「史上最佳」 壕擲29億美元分紅

摘要：2017 年嘉能可經調整後的利潤達 147.6 億美元，年增率增加 44%，該公司宣布將進行合計 29 億美元的分紅。不過分析認為，剛果金的新採礦法可能會對嘉能可的銅礦、鈷礦業務產生不利影響。

周三，全球礦業巨頭嘉能可公布 2017 年全年業績顯示，受大宗商品價格提升等因素影響，嘉能可 2017 年經調整後的利潤達 147.6 億美元，年增率增加 44%，其中交易部門的稅前利潤達到 30 億美元。

嘉能可 CEO Ivan Glasenberg 稱，嘉能可之所以能創造其 44 年曆史中的最好業績，主要是得益於交易部門和產業資產部門的收益。

在獲得史上最佳業績後，嘉能可宣布將進行每股 20 美分的股息分紅，合計為 29 億美元的分紅。這一分紅計劃高於此前市場分析師們預計的每股 9 美分分紅，並比嘉能可的內部規定分紅比例高出了至少 7 億美元。

按照嘉能可的內部規定，公司至少應當分紅 10 億美元並外加 25% 的工業部門現金流。在嘉能可宣布 29 億美元的分紅方案前，麥格理銀行預計嘉能可的分紅規模在 21 億至 22 億美元之間。

受益於大宗商品價格上漲以及資產出售和削減成本等因素，嘉能可的凈負債由 300 億美元下降到 107 億美元。

周三，嘉能可股票上行 5.24%，報 404.55 便士，為當日英國富時 100 股指中漲幅最大的個股。雖然嘉能可股價已經從 2015 年的低谷中走出來，但是仍低於其發行價 530 便士。

圖表來自雅虎財經

不過，英國《金融時報》指出，最近剛果民主共和國（剛果金）最近通過的新採礦法可能會對嘉能可在非洲的銅礦、鈷礦開採業務造成影響。剛果金的新法律要求礦產商繳納更高的稅款和特許費用。

成立於 1974 年的嘉能可是一家瑞士公司，註冊於澤西，是目前全球最大的商品交易商，主要從事生產和營銷金屬、礦產、能源產品和農產品。

『新聞來源／華爾街見聞』