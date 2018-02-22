遠傳搶進物聯網市場 鎖定老人、小孩、寵物商機

遠傳 (4904-TW) 去年 7 月跨足個人 IoT 產品市場，推出 BoBee 守護寶定位裝置，上市半年消費者高度詢問，使用對象包括一般民眾、公益團體、醫院甚至寵物等，為進一步衝刺業績，今 (22) 日宣布推出輕鬆租方案，每天 10 元就能守護家中長輩、小孩及毛小孩。

遠傳指出，根據 BoBee 守護寶使用者問卷調查，其中 38% 將產品給長輩配戴，其次為寵物及小孩，也有約 20% 的使用者應用在汽機車或貴重資產的追蹤，主因守護寶體積小且輕巧，具長效電力與室內外都可定位的特性，不單只適用在身上配戴，也可用在貴重物品的追蹤上，用途廣泛。

遠傳表示，守護寶上市後，特別捐贈 150 台裝置給台灣失智症協會、流浪動物花園協會和心路基金會，其中失智協會有 65% 裝置已由民眾申請運用中；與亞東醫院合作「失智症共同照護計畫」，也捐贈 20 台給樂智社區據點失智老人；另外，免費提供不老騎士守護寶，讓他們在環島圓夢時家人可以安心，支持者也可以了解騎士環島的路線與動態。

遠傳自結去年全年合併總營收 920.7 億元，累計合併 EBITDA 與稅後淨利為 281.68 億元與 108.57 億元，EPS 為 3.33 元；4G 月租型客戶滲透率已在去年 11 月提前達成目標，截至年底，4G 月租型客戶滲透率 81%。

遠傳 1 月合併營收 74.7 億元，合併 EBITDA 22.92 億元，稅後純益 8.57 億元，單月 EPS 0.26 元；遠傳將在 23 日召開法人說明會。