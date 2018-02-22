拚轉型 我國考取國際理財CFP證照人數成長25% 全球第5名

近年來，國際金融業界正邁向轉型重要階段，尤其台灣目前已有很多家金融機構紛紛投入 CFP 國際認證人才的培育，據社團法人臺灣理財顧問認證協會（FPAT）統計，我國考 CFP 認證的淨成長率達 25.1%，在全球 26 國 CFP 認證人數淨成長率排名第五。

FPAT 統計，今年報考 3 月「CFP 暨 AFP(國際理財規劃顧問)」測驗人數達 903 人，再創歷年同期新高紀錄，相對去年 3 月同期報名人數，大增 242 人，成長率近 36.61%。

其中，銀行業與壽險業從業人員報考人數最多，報考人數最多的前 5 家金融機構，分別為國泰人壽、國泰世華銀行、中國信託銀行、台新銀行、兆豐銀等，顯示愈來愈多金融機構卯足全力投入 CFP 或 AFP 專業認證的培育，並鼓勵員工參加培訓與測驗，加緊強化本身的金融專業能力。

FPAT 理事長李長庚表示，近年來，國際金融業界正邁向轉型重要階段，除了 Fintech 帶來新的衝擊，具有多元跨領域的金融專業已成為金融人員必要的技能。

國際理財規劃顧問認證總會 (FPSB) 日前公佈截至 2017 年底，全球 CFP 認證總人數已達到 17 萬 5573 人，2017 全年度新增加 1 萬 5726 人，淨增加 5472 人，人數成長率 3.2%。

而台灣在 CFP 國際認證人才培育上再創佳績，CFP 認證總人數為 1230 人，淨成長人數為 247 人，淨成長率達 25.1%，在全球 26 國 CFP 認證人數淨成長率排名第五，僅次於美國 3275 人 (約 60%)、中國 645 人 (約 30%)、巴西 490 人 (約 30%)、日本 468 人 (約 30%)。