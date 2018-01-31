海航集團第1季資金缺口 傳高達150億人民幣

幾年前積極向外收購的海航傳出流動性問題，據彭博社報導，海航清還第 1 季的負債時面臨至少 150 億元 (人民幣 ‧ 下同) 的資金缺口。

海南省政府官員與海航集團與有關銀行上周在海口舉行會議，部分主要債權人考慮成立債權人委員會加強向海航施壓。海航表示若出售資產進展順利，第 2 季壓力可望紓緩。

報導指出，目前海航集團債務總額高達約 1 兆元，今年第 1 季，將有 650 億元的債務到期；中國國家開發銀行為海航集團最大債權人。海航目前正在全球出售資產以還債，上述 150 億元資金缺口，已經把資產處置等融資計畫考量在內。

海航透過舉債投資數百億美元擴張，這個規模的資金缺口可影響集團的生存。香港《明報》援引第一上海首席策略師葉尚志認為，短時間內出售資產填補缺口並不容易，海航只能希望銀行提供新資金，未來數周銀行的決定相當關鍵。

海航拒絕評論有關傳聞，重複強調財政狀况良好，債券規模可控，海南省金融辦則未有回應。海航近期頻被質疑其還債能力，以及憂慮借貸成本上升，據彭博數據顯示，海航的收入不足應付利息支出。海航的資金和收入，與公司短期債務有 29 億美元缺口。

海航系 A 股公司：供銷大集 (000564-CN)，海航投資 (000616-CN)，海越股份 (600387-CN)，海航基礎 (600515-CN) 及天海投資 (600751-CN) 集體發盈喜，主要受惠於重組收益。