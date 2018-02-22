今年升息兩次還是三次？聯準會高官打嘴仗 美元黃金震盪

摘要：Fed 費城分行主席 Harker 稱今年升息兩次可能適當。Fed 達拉斯分行主席 Kaplan 警告太遲升息風險。Harker 講話後美元指數回落，現貨黃金刷新日高；Kaplan 講話後美元漲幅擴大，黃金轉跌。

在市場猜測今年聯準會可能升息三次還是四次時，一位聯準會高官說，今年可能適合就加兩次。

當地時間 21 日本周三，Fed 費城分行主席 Patrick Harker 表示，基於經濟相對強勁，通膨仍然頑固較低，今年適合升息兩次。

聯準會重申要依靠數據，現在數據還在告訴我兩次（升息）可能是適當的路徑。

Harker 在事先準備的在聖路易斯大學演講稿中暗示，他並非不接受升息超過兩次。他預計今年會升息兩次，數據是可以變的，有時預測不那麼準確。

Harker 預計，到 2019 年底，美國通膨將達到或超過 2%。預計美國 2018 年 GDP 增長 2.5%，2019 年約增長 2%。預計美國失業率到 2019 年中期將降至 3.6%。

雖然出席聯準會貨幣政策委員會 FOMC 的會議，但 Harker 並沒有今年的 FOMC 投票權，2020 年投票權輪替到他。

Harker 講話後，同日另一位沒有今年 FOMC 投票權的高官——Fed 達拉斯分行主席 Robert Kaplan 提出不同看法。

Kaplan 認為，今年聯準會應繼續循序漸進升息，響應近來美國減稅和全球經濟走強帶來的國內經濟加快增長。

Kaplan 說，過往經歷顯示，在經濟周期的這個階段，如果聯準會等得太久，遲遲不撤除寬鬆，就會開始累積經濟失衡，聯準會最終不得不趕上升息步伐。

他還說，大部分減稅帶來的刺激影響會在 2019 和 2020 減退，美國經濟會背上比以往更重的債務．美國可能需要更積極考慮減緩政府債務增長的政策行動．

Harker 講話公布後，美元漲幅收窄，黃金走高。Kaplan 講話後，黃金回吐漲幅轉跌，美元漲幅擴大。

Harker 講話後，美元指數回吐部分漲幅，台北時間 23 點 11 分左右跌至 89.76，日內漲幅不足 0.1%，Kaplan 講話後漲幅開始擴大，截至更新日內漲約 0.3%，接近 90.00 的日內高位。

Harker 講話前現貨黃金還未回到 1330 美元上方，Harker 講話後，23 點 11 分左右，現貨黃金刷新日高至 1332.93 美元 / 盎司，日內漲約 0.1%，Kaplan 講話後回吐此前漲幅轉跌，截至更新跌約 0.1%。

Harker 和 Kaplan 講話後，10 年期美國公債殖利率持續走高，回到 2.90% 上方。

芝加哥商業交易所（CME）的「聯準會觀察工具」顯示，以每次升息 25 基點推算，目前美國聯邦基金期貨交易市場預計，到今年年末，聯準會最有可能年內升息三次，預期機率超過 35%，兩次升息的機率為 27.8%，可能性第二高，四次升息的機率為 20.4%。

這與聯準會的預測基本一致，去年 12 月更新的聯準會官員預測利率點陣圖顯示，聯儲主流預期今年仍和去年一樣共升息三次。

聯準會將於台北時間 21 日凌晨 3 點整公布今年 1 月 FOMC 會議紀要。市場關心，會議紀要會不會拋出更具鷹派意味的措辭，表現出更加強勢的升息立場。分析師普遍預計，會議紀要將支持在未來一年進一步升息。

『新聞來源／華爾街見聞』